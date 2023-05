A Marco Antonio Solís le dicen 'El Buki' porque en sus comienzos musicales, en los lejanos años 70, irrumpió en la música en el grupo Los Bukis, al lado de su primo Joel Solís. En esa época se inscribieron en el género de la balada romántica, que pasaba por sus décadas de brillo.

De esa etapa grupal, quedaron himnos de la época en voz de Marco Antonio Solís, como Tu cárcel, Mi fantasía o Cómo fui a enamorarme de ti. Los Bukis fueron un éxito que trascendió las fronteras de México, se convirtieron en representantes de la canción latinoamericana.



Pero Marco Antonio Solís continuó en solitario y ha hecho una larga y vigente carrera después de Los Bukis. Ahora, solo como 'El Buki', traerá ese extenso y emocionante repertorio de éxitos, bajo el título de 'El Buki Tour', al escenario del Movistar Arena de Bogotá, el 17 de noviembre.

El público recuerda a Solís por canciones como Más que tu amigo, su versión de Si tú no te hubieras ido y La venia bendita, entre otras, que el público de sus shows espera corear a la par con él en todo lugar a donde va.



Solís es ya una leyenda de la música latina y la oportunidad de verlo en vivo en Colombia será una realidad. La preventa, a través de #ExperienciasAval, será desde el 11 de a.m. yo a las 10 a.m. al 13 de mayo a las 9:59 p.m., comprando en TuBoleta.



La preventa permitirá conseguir mejores ubicaciones a la hora de escoger su entrada al espectáculo. La venta general, para cualquier medio de pago, empezará el 13 de mayo a las 10 a.m.

Marco Antonio Solis Foto: Cortesía Universal Music

