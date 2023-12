Marco Antonio Solís: más de cuatro décadas de inspiración musical

En su reciente paso por Colombia, Marco Antonio Solis, El Buki, no solo conmovió al público que llenó dos veces el Movistar Arena para apreciar en su voz el amplio repertorio musical que ha conmovido a oyentes hispanohablantes a lo largo de 47 años dedicado a la música.



También conmovió a estrellas de la música locales que, ante el autor de himnos de la canción latinoamericana como Si no te hubieras ido o Tu cárcel, se acercaron a él con la admiración de un fan. Fue el caso de Jessi Uribe, que confesó en sus redes que al tener al cantante, compositor y productor frente a él, casi no lo suelta al darle un abrazo.



(Lea también: Marco Antonio Solís, ‘El Buki’, cautivó y emocionó a su público en Bogotá)

El Buki tiene un carisma especial, el mismo que les imprime a sus canciones. Algunas, en sus comienzos, llegaron al público no solamente en su voz sino en la de intérpretes suyos. Son clásicas las que incluyó en el álbum que hizo para Marisela en 1983. De ahí provienen letras como Si no te hubieras ido –un infaltable en sus conciertos–y Sin él.



Solís cuenta el inicio oficial de su carrera de música a partir de 1976, cuando salió el primer álbum de Los Bukis, titulado en ese entonces Casas de cartón, pero rebautizado como Falso amor. Sin embargo, tres años antes, el proceso se venía gestando, al lado de su primo Joel Solís, con quien ya había intentado una grabación previa.

Facebook Twitter Linkedin

Marco Antonio Solís. Foto: Cortesía TBL Live

Hoy, pocos podrían imaginarlo en algo distinto de la música. Pero en una entrevista con la periodista Adela Micha, confesó que mucho antes había soñado con ser sacerdote y, también, payaso. Esta última, por la habilidad que tenía para divertir a su entorno.

A la misma periodista le confesó que muchas de sus canciones le llegan a través de sueños, o de momentos que para él son como un trance en lo que primero llega la melodía y luego, tarareando, va saliendo la letra.



Pero su destino, para felicidad del público que lo ha seguido a lo largo de décadas, desde que sonaba en la radio con Y ahora te vas, pasando por éxitos como Más que tu amigo, fue la música.



(Le puede interesar: Roger Waters vuelve a Bogotá: estará más cerca del público y será más polémico)

Solís cuenta ya, no solo con una larga lista de premios internacionales, y hasta una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, en Los Ángeles.



A sus conciertos lleva un equipo de personas que supera los 40 artistas en escena, contando su orquesta y un ballet que lo acompaña en diferentes momentos del espectáculo.



En escenario, Solís interpreta a veces la guitarra, a veces otros instrumentos y también baila. No deja de lado éxitos como Navidad sin ti o La venia bendita, generando una comunión de emociones y nostalgias entre el público, a partir de canciones que tienen en común el amor como mensaje principal.



Parte de esto vivieron los 22.000 asistentes a los dos días de Solís, los días 16 y 17 de noviembre pasados en el Movistar Arena.



(Lea además: Los Fabulosos Cadillacs celebran 30 años de ‘Matador’ en Bogotá)



Los shows hicieron parte de su gira mundial El Buki World Tour 2023, que antes de llegar a Colombia retuvo 40 fechas en Estados Unidos y continúa hasta avanzado diciembre por Guatemala y diferentes estadios y teatros de México, como los de Cancún, Tabasco y Mérida. La gira este año ha sido de más de 40 conciertos.



“Siempre es motivo de privilegio pisar una vez más esta tierra que se llama Colombia”, afirmó Solís sobre su visita al país, de la mano de TBL Live y Mercuri Entertainment

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET

Otros temas que pueden interesarle: