“En el 2012 el mánager de Queen–Jim Beach– se acercó a mi mánager y le dijo que algún día iba a hacer una película de la banda y de su cantante Freddie Mercury y unos años después fuimos parte de ese gran proyecto que se llamó Bohemian Rhapsody. Yo sabía que iba a ser algo grande, pero cuando se estrenó en el 2018 superó todas las expectativas (ganó cuatro premios Óscar y fue considerada por el público como una de las mejores cintas biográficas del rock) y me hizo desarrollar una gira con la música de esta banda”, dice el cantante canadiense Marc Martel en una charla con EL TIEMPO.

Él fue el encargado nada menos que de poner las partes vocales de Mercury en la película (hay que recordar que el protagonista del filme, Rami Malek, no canta en el filme) y decidió desde hace unos años compartir su talento en el escenario recordando a los artífices de éxitos como We are the Champions, The Show Must Go On, Another One Bites the Dust y la propia Bohemian Rhapsody.



Puede interesarle: The Cure confirmó que se presentarán nuevamente en Colombia este año

Martel tiene un registro de voz muy cercano al del cantante de Queen y lo mostrará en vivo en un concierto el 9 de mayo en un show denominado ‘One Vision of Queen: feat Marc Martel’, que se llevará a cabo en el teatro Royal Center de Bogotá (las boletas se consiguen en www.eticketablanca.com).



Tras años de trabajo en el rock, es innegable que el éxito de la cinta haya copado el esquema laboral de este músico de 46 años que recalca que no se trata de un emulador de un grupo famoso, sino de un artista que ha descubierto nuevas posibilidades a través del reto de acercarse al mítico grupo británico.



Otro tema: Blur, la banda más grande del britpop, se presentará en Colombia

“Freddie Mercury me ha hecho mejor músico y ahora siento que estoy tocando mejor el piano. Explorar sus rangos vocales, desde los más altos y hasta los más profundos me llevó a buscar nuevos matices y posibilidades en mi voz”, reconoce Martel, que comenzó en la música cristiana y ahora sigue sorprendiéndose con el poder que tienen las canciones de Queen cuando las toca en el escenario.

“Tienen un magnetismo especial y es impresionante ver tanta gente joven en los shows cantando emocionados canciones que han cumplido ya muchas décadas”, recalca Martel, quien antes de primer concierto en Colombia se atrevió a responder nuestro Cuestionario Sonoro.



Otro tema: Aterciopelados hablan de ese gran tesoro musical llamado 'El Dorado'

¿Qué lugar lo inspira?

Diría que mi casa, al ser un artista que está de gira cada vez que regreso a casa experimento como una pequeña Navidad.

¿Canta en la ducha?

Claro que canto en la ducha y a veces lo hago horrible, jajaja.

¿A qué artista imitaba cuando era niño?

Al principio a Michael Jackson. Creo que fue el primer artista pop que conocí, luego a George Michael. Jackson tenía esa pura y a la vez potente voz, mientras George ofrecía una suave y aterciopelada y con el tiempo eso me ayudo a explorar diferentes tonos de mi voz. En los 90 Eddie Vedder,el vocalista de la banda Pearl Jam, lástima que mucha gente trató de cantar en ese tiempo como él y caí un poco en esa trampa, pero me encanta.

Facebook Twitter Linkedin

Marc Martel prestó su voz en la película 'Bohemian Rhapsody'. Interpretará muchos hits de Queen. Foto: Cortesía del artista

¿Qué instrumento le gustaría aprender a tocar?

Violín y el chelo. Me encanta escucharlos.

¿Un concierto que lo haya impactado como público?

Creería que uno del músico irlandés Damien Rice. Recuerdo que fui a un recital y solo me sabía unas tres canciones y al final de la noche estaba embrujado con su música.

“Freddie Mercury me ha hecho mejor músico FACEBOOK

TWITTER

¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

Jajaja…Cualquiera que haya interpretada por los New Kids on the Block.

¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás?

Mi mamá tocaba piano y nos interpretaba Claro de Luna, de Beethoven para que mi hermano, mi hermana y yo pudiéramos dormir.

¿Tiene algún ritual antes de salir al escenario?

Caliento un poco la voz y en giras largas entreno mucho la voz, tomo té y hago ejercicio físico porque me muevo mucho en el escenario durante los conciertos.

¿Cuál fue el primer disco que compró?

Fue Girl You know is True, que lanzó Millie Vanilli.

¿Cuál fue su primer concierto?

Fue con mi antigua banda Downhere, que era de música cristiana en 1999. Tocamos en una iglesia en Canadá frente a un grupo de adolescentes. No fue bueno y el pastor nos dijo no nos iba a llamar de nuevo porque le habíamos perder el tiempo a los chicos, la gran lección de todo eso, es que nos hizo trabajar duro para ser mejores músicos.

¿Un sonido que adore?

Adoro la voz de mi esposa cuando canta. Ella no es cantante, pero su voz es lo más bello del mundo para mí.

¿Y un sonido que odie?

Hace un tiempo estaba arreglando la alarma de incendios de mi casa y tras probarla ese ruido se quedó mucho tiempo en mis oídos.

¿Tiene algún temor?

Trato de no pensar en eso. Quizá perder la voz. En el 2020 lo experimenté, estaba de gira en Alemania y no me sentía bien y perdí mi voz faltando unos minutos de comenzar el show en la ciudad de Colonia (...). Se me vino el mundo encima y siempre trabajo para que eso no pase.

¿Con que canciones prende una fiesta?

Serían: Wanna Be Startin' Somethin', de Michael Jackson y Another One Bites the Dust, claro, de Queen.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1