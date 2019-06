Marc Anthony, muchos amores y mucha salsa

El ‘rey de la salsa’, que ha compartido su trono con cantantes y modelos de renombre, es uno de los artistas latinos más reconocidos mundialmente. Regresa a los escenarios con su nuevo disco ‘Opus’.

Considerado uno de los artistas latinos más importantes de la historia, ahora Marc Anthony regresa con un nuevo trabajo.



Pero el artista, de origen puertorriqueño, también es conocido por los amores que ha mantenido con celebridades como Dayanara Torres, Jennifer López o Shannon de Lima, entre otras. Y, pese a sus divorcios, confiesa que sigue creyendo en el amor. “¡Eso, mi gente! ¡Qué el amor y la pasión no tengan años!”, escribió en sus redes sociales a raíz de un video de una pareja de personas mayores que bailan al ritmo de su último sencillo ‘Parecen viernes’.



Ese mismo amor que ha demostrado por su exesposa J. LO, con quien, además de mantener una buena relación profesional y amistosa, el cantante dejó claro en que fueron un dueto especial. “Siempre será mi alma gemela, la chica de mi vida”, declaró a ‘Extra TV’.



Si algo tienen en común Marc Anthony y Jennifer López, además de sus dos hijos y de ser estrellas, es ese afán trabajador propio de artistas de su talla. Algo que el cantante ha reflejado en su nuevo trabajo, Opus. “Marc eligió el título al comenzar el proceso de producción, enfatizando su relevancia como una obra maestra sólida”, dice un comunicado de prensa en la web del cantante. El primer ‘single’ lanzado fue ‘Tu vida en la mía’, y luego, ‘Parecen viernes’.



Antes de llegar a este punto, Marc recorrió un largo camino hasta el trono de la salsa. La música estuvo presente casi desde que llegó al mundo. Su nombre artístico no fue elegido por casualidad. Cuando nació, el 16 de septiembre de 1968, en la ciudad de los rascacielos, sus padres, naturales de Puerto Rico, le pusieron Marco Antonio. Al apellidarse Muñiz, su nombre coincidía con el de Marco Antonio Muñiz Vega, famoso cantante mexicano. Para evitar confusiones, eligió el nombre artístico de Marc Anthony.



El menor de ocho hermanos criados en un ambiente católico comenzó su educación musical en su casa, de la mano de su padre, Felipe, y escuchando todo tipo de géneros musicales. Escribió para artistas estadounidenses, cantó en el grupo ‘The Latin Rascals’ y fue solista de ‘freestyle’. La industria se fijó en él en 1991, cuando uno de sus sencillos, ‘Ride On The Rhythm’, del álbum ‘When The Night Is Over’, llegó al n. 11 de Billboard.



En 1993 grabó su primer disco de salsa, Otra nota, que abrió el camino que lo llevó al trono entre los salseros. A su segundo trabajo, ‘Todo a su tiempo’ (1995), le siguió ‘Contra la corriente’ (1997), con el que ganó el Grammy a la mejor interpretación de música tropical en 1999.



El 2000 fue el año en que Marc sacó su primer trabajo en inglés, ‘Marc Anthony’, que vendió más de dos millones de copias en Estados Unidos. Su segundo disco en este idioma, ‘Mended’, salió en 2002, debutó en el número 2 de Billboard y superó los 1,3 millones de copias vendidas.



De la salsa se pasó al pop hispano en 2004 con ‘Amar sin mentiras’, cuya versión salsera fue ‘Valió la pena’. Posteriormente, vendrían un álbum de Grandes éxitos y la banda sonora del filme ‘El cantante’ (2007), con versiones de algunos de los temas más emblemáticos de Héctor Lavoe, que le valió un Grammy Latino.



En 2013 editó el disco 3.0, con el que consiguió dos Grammy Latinos: por mejor álbum de salsa y por grabación del año por ‘Vivir mi vida’.



Hace unas semanas, el artista se convirtió en el primer latino en ser reconocido con el premio Order of the Golden Sphinx, el mayor honor que concede el Hasty Pudding Institute of 1770, una sociedad de la Universidad de Harvard que, además, lo recibió como miembro honorario durante su gala anual en Nueva York por “sus contribuciones extraordinarias a las artes escénicas”.



“Nací y crecí en las calles del barrio latino de Harlem”, dijo el intérprete, quien también aseguró: “El arte es algo en lo que nos podemos esconder, interpretar personajes y siempre podemos ser alguien más. Puedes cantar una canción y cada canción es un personaje diferente”.



Ahora anuncia que la gira de conciertos para presentar ‘Opus’ comenzará en Estados Unidos, el 15 de septiembre, en Las Vegas. Una gira en la que, a la par que vuelve a alcanzar el éxito musical, el ‘rey de la salsa’ tal vez encuentre a su nueva reina en esta nueva etapa.

Un buen debut en 2019

El consumo de música ha cambiado. Hoy en día, con las plataformas y el ‘streaming’ quedaron lejos los días en que los éxitos musicales se medían por los cientos de miles y millones de copias vendidas. Para la muestra, según Nielsen Music, ‘Opus’ es el quinto debut más grande de un álbum latino estrenado en 2019, luego de registrar el equivalente a 9.000 unidades vendidas. Así, solamente ‘Vida’ de Luis Fonsi lo supera con 16.000 unidades, y ‘Utopía’ de Romeo Santos, con poco más de 9.000. El disco de Marc Anthony también tiene otro récord: entró a las listas en segunda posición, lo que lo deja como el mejor debut del cantante desde el año 2010.



NORA CIFUENTES

EFE Reportajes