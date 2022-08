'Este loco que te mira', 'Qué precio tiene el cielo', 'Valió la pena', 'Volando entre tus brazos', 'Vivir lo nuestro', 'No me ames', 'Escapémonos', 'Nadie como ella', 'Hasta que te conocí' y 'Tu amor me hace bien' son algunas de las canciones más exitosas de Marc Anthony, que regresa a Colombia para ofrecer hoy un concierto en el nuevo Coliseo Live de Bogotá, en la calle 80. Otros artistas invitados son Pipe Peláez y el grupo Galé.



Neoyorquino e hijo de puertorriqueños, encontró en la música en español su razón de ser. Sin embargo, a principios de los años 90 grabó 'When The Night Is Over' con Little Louie Vega, un tema de hiphop que tuvo gran éxito.

Muy pronto, Ralph Mercado lo contrató para su sello RMM y lo lanzó cantando salsa. En Colombia se dio a conocer con la canción Vivir lo nuestro, al lado de La India.



Marc Anthony, nacido en 1968, es una artista que se ha movido en varios géneros musicales. Además del hiphop y la salsa, en el bolero, la balada y la música pop.

En el 2010 se arriesgó a hacer un disco de baladas de artistas latinoamericanos como José José, José Luis Perales, Juan Gabriel, Roberto Carlos y Lupita D’Alessio, que fue número uno en España y en las lista Billboard latino.

El cantante ha grabado, entre otros discos, Otra nota, Todo a su tiempo, Contra la corriente, Libre, Amar sin mentiras, Valió la pena, El cantante, Íconos, 3.0 y Pa’llá voy, su más reciente trabajo.



