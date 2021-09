‘Manzanero llegaba a mi casa en piyama, a grabar canciones’

“Sigo esperando que Armando Manzanero vuelva a mi casa. Él llegaba hasta en piyama. Vivía a la vuelta y cuando quería grabar en mi estudio, se ponía un abrigo encima de su piyama y venía. Sigo en contacto con su familia y todavía no asumo su muerte”, dice Tania Libertad.

La cantante peruana, residente en México desde hace años, ha sido una de las más importantes intérpretes de las canciones de Manzanero, con quien grabó e hizo conciertos muchas veces.



El 2 y 3 de septiembre se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá, con un repertorio que incluye a Manzanero y José Alfredo Jiménez, entre otros. También recitará poemas de Piedad Bonnett, la autora colombiana que conoció gracias a Ramiro Osorio, director del Mayor y su amigo.

Será su primer concierto en teatro después de año y medio, debido a la pandemia. Y antes de subirse al escenario contestó nuestro ‘Cuestionario sonoro’.



¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?

'Cardo o ceniza', de Chabuca Granda.



¿Cuál es el sonido que más detesta?

Todo lo que me asuste, el ruido de un terremoto trepidatorio, especialmente.



¿Cuál es el top 5 de los artistas que la han influenciado?

Son más: Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés; por supuesto, Armando Manzanero, Nina Simone, Chabuca Granda, Marco Antonio Muñiz, María Victoria, Ginamaría Hidalgo, Estela Raval, Caetano Veloso, Maria Bethânia... Y faltan.



¿Qué canción no se cansa de oír?

Para divertirme casi no oigo música, porque soy el ‘todo’ en mi carrera: coordino entrevistas, el repertorio, los arreglos, compro pasajes, todo. Pero si oigo a alguien es a Maria Callas.



¿Cuál es la anécdota más divertida que ha vivido en su carrera?

De niña, en un concurso de aficionados, había que llevar grupo propio y no tenía. Mi papá, que era guardia civil, me consiguió uno, y me presenté diciendo: “Soy Tania Libertad y vengo acompañada por el sargento Pérez y el cabo López.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario o en un tema?

Con Agustín Lara y José Alfredo Jiménez.



¿Hay alguna cosa o situación que cambiaría de su vida artística?

Estoy conforme. Aunque he tenido momentos difíciles, no cambiaría nada.



¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?

El de los pájaros que oigo en mi casa; vivo casi dentro de un bosque, y cantan todo el día. Los tengo grabados en mi teléfono.



Si no hubiera sido cantante, ¿qué profesión tendría?

Cocinera. Mi esposo dice que soy mejor cocinera que cantante.



¿Canta en la ducha? ¿Qué canta?

No, y tampoco canto sola. Siempre tiene que haber al menos una persona. Y si me invitan a una fiesta y no me piden cantar, me ofendo.



¿Con qué artista sueña con hacer una colaboración?

No he pedido cantar con nadie y lo he hecho con tantos amigos: Miguel Bosé, Willie Colón, Mercedes Sosa, Chabuca Granda, Manzanero, Muñiz, Plácido Domingo...



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

Todos, pero si tengo que definirme por dos serían el piano y la guitarra, de la que tengo medio idea.



¿Tiene algún sitio para inspirarse?

No, pero antes de salir a cantar hago una introspección para sentir más todos los sentimientos que llevo al escenario.

¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?

Muchas arias de ópera. Incluso hice un disco de arias sin ser una intérprete de este género. La verdad es que he hecho muchas cosas en mi carrera, tengo 50 discos. He interpretado boleros, salsa, rock. He empezado un álbum en París y lo he terminado en Senegal. En Londres hice un disco de boleros mezclados con rock con Chucho Merchán como productor.



¿A qué cantante imitaba cuando era niña?

A todos. Lo único de valor que había en mi casa era una radio que mi papá ponía para oír a los líderes políticos. Cuando él no estaba, yo le movía las teclitas y sonaban canciones de Olga Guillot, Javier Solís, Lucho Gatica. Un día, oyendo a María Victoria, yo pensé que ella estaba detrás de la tela por donde salía el sonido, y cogí una tijera para romperla y verla. Por suerte llegó mi papá y evitó el ‘radicidio’.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?

Si la prendo yo, ataco con Paloma negra, Esta tarde vi llover y La flor de la canela.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

Los dos. Los Beatles son la emoción; los Stones, la energía.



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?

A los 7 años, en una caravana artística. Ahí me gané mi primer sueldo.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

Uno de Joselito, de 45 revoluciones.



¿Qué canción la hace llorar?

'Palabras para Julia', un poema de Juan Goytisolo, en la versión de Paco Ibáñez.



¿Qué nana le cantaban sus papás?

Vengo de una familia numerosa, soy la séptima entre ocho hermanos. Los demás son hombres. Mi papá era rudo y guardia civil, y mi mamá, enfermera de un hospital obrero. Salían muy temprano y llegaban muy tarde. No había tiempo para caricias ni canciones.



¿Dónde y a quién le cantó el Happy Birthday?

El 29 de agosto, a mi esposo, Le canté Las mañanitas, que es lo usual en México.