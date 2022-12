Los textos fueron escritos cuando Drake trabajaba en la fábrica de muebles de su tío en Memphis. Y fueron encontrados en un contenedor de basura luego de que la empresa decidiera cerrar definitivamente.

Drake es uno de los raperos más reconocidos de la industria, en agosto de el año en curso logró romper un récord en Spotify al superar los 50 mil millones de streams.



Ahora, el rapero vuelve a estar en tendencia tras descubrirse unos textos que habría escrito en su adolescencia, en algunos se pueden leer poemas y en otros lo que parecen letras de canciones sin terminar.



(Seguir leyendo: Anthony Hopkins celebra 47 años de sobriedad)

"Platos/pasados ​​para colectar/Recaudar dinero para teléfonos celulares baratos sin cobertura", se lee en algunos fragmentos de las hojas. Incluso sus fanáticos han detectado similitud entre uno de estos borradores que lleva por título 'Come Spring', tema y una de las canciones más exitosad de Drake 'Come Winter'.



Una de las cartas, al parecer, estaba dedicada a una mujer llamada Silvia donde el rapero anotó el número que utilizaba cuando su domicilio estaba en Toronto, Canadá.

​"Estamos en la era del conflicto y del conocimiento. Pero quedamos atrapados en esta jaula de alambre de púas y recargamos con la libertad para ir a la universidad", se lee.



(Además. Maite Peroni, de RBD, defiende a Poncho Herrera por no estar en el reencuentro).

Estos documentos están siendo subastados en internet y según el portall TMZ cada página se puede ender hasta por $20.000 dólares (96 millones de pesos colombianos).



Drake se ha visto envuelto en varias polémicas recientemente. Una de ella fue con la revista Vogue, pues según los demandantes el rapero había alterado la portada y algunas páginas del impreso para promocionar ‘Her Loss’, su álbum colaborativo con '21 Savage'.

Más noticias:

Steven Tyler es implicado en demanda de abuso sexual a menor en los años 70

Preocupación por salud mental de Britney Spears tras raros videos en sus redes

’El señor barriga’ cumplió 74 años: ¿a qué se dedica Edgar Vivar ahora?

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS