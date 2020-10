Manuel Vega alcanzó su corona soñada, es el nuevo rey vallenato

El cartagenero Manuel Vega Vásquez ya no será más el rey sin corona del Festival de la Leyenda Vallenata. En la noche de este sábado 3 de octubre y después de haber llegado a muchas finales a lo largo de los años, finalmente puede decir que oficialmente es el rey vallenato.

El acordeonero, un ejemplo de constancia en su búsqueda por cumplir un sueño que se le escapó de muchas formas, recordó, al recibir el fallo, que habían sido 22 intentos. Y que, de hecho, a lo largo de los años había tenido que competir contra acordeoneros que incluso fueron alumnos suyos.

Manuel Vega Vásquez es el nuevo rey vallenato. Después de 22 intentos consiguió la anhelada corona de Valledupar. Foto: Néstor de Ávila. Festival de la Leyenda Vallenata

Jóvenes que fueron reyes infantiles en años que Manuel Vega estaba ya disputando finales, crecieron, ganaron otras coronas (como juvenil y aficionado) y se encontraron después con Vega en competencia. Algunos se coronaron primero que él. Su constancia lo había convertido no solo en un eterno y disciplinado aspirante sino también en un eterno favorito. Casi que no había final si Vega no clasificaba. E incluso era noticia su regreso cada año.



Sobre esos intentos, dijo Vega, el nuevo rey vallenato, que siempre se fue contento. Después de tantas finales había conseguido un respeto, aunque alguna vez -no hace mucho si se compara la cantidad de veces que se lo ha visto participar- haya quedado por fuera de la reñida final de la competencia por la no llegada a tiempo de alguno de sus músicos.



Finalmente, Vega, acordeonero y maestro, dueño de muchas otros trofeos vallenatos adquiridos en diferentes festivales de ciudades y poblaciones del país, llegó a la corona que le faltaba. En el camino llegó a protagonizar película documental El viaje del acordeón, que lo siguió durante alguna de esas finales -hace más de diez años- y por el viaje a Europa, a conocer la fábrica de acordeones Hohner.



Vega es ahora sucesor de Poncho Monsalvo en la lista de reyes vallenatos que comenzó hace 53 ediciones. Ganó entre 25 acordeoneros que llegaron ante el jurado y venció en la ejecución delos cuatro aires vallenatos a Omar Hernández Brochero y a Javier Álvarez, en el tramo final de la contienda de acordeones.

La nueva reina del acordeón: Yeimi Arrieta

Yeimi Arrieta es la nueva reina del acordeón del Festival de la Leyenda Vallenata. Foto: Néstor de Ávila. Festival de la Leyenda Vallenata

Aunque es la segunda en obtener el título de reina mayor del Festival Vallenato, Yeimi Arrieta fue la primera acordeonera en hacerse a una corona del encuentro. Lo hizo en el 2007 cuando era apenas una niña de 10 años y se llevó la corona infantil.



Ahora, convertida en música profesional, esposa y madre, llega de nuevo a probar el sabor de la victoria en el Festival, en una competencia que inauguró el año pasado junto con muchas de las mujeres a las que venció en esta contienda.



El año pasado la ganadora fue Loraine Lara, este año la corona fue para Arrieta, nacida en Arjona (Bólivar), hija de un profesor de música de acordeón, y ganadora ya de otros encuentros como el Festival Bolívarense del Acordeón.

Canción inédita y el homenaje a Chema Ramos

En la última noche del Festival de la Leyenda Vallenata también se definió el ganador de la competencia de canción inédita: Luis Ángel Rodríguez, por el paseo de su autoría titulado Me enseñaste.



En el transcurso de la transmisión, se dio a conocer una canción en homenaje al recientemente fallecido rey vallenato 1977, José María Chema Ramos, interpretada por Fabían Corrales y compuesta por el también rey vallenato Chemita Ramos.



Una vez hecha la premiación, siguieron los conciertos vallenatos de Poncho Zuleta y Elder Dayán Díaz.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

redacción de Cultura