Un mensaje de amor en medio del aislamiento

Son muchos los artistas que, en medio de esta crisis mundial, han decidido dar un mensaje de aliento a través de la música.



Este es el caso del colombiano Manuel Turizo, quien con vista a su segundo álbum discográfico, presentó recientemente el sencillo Quiéreme mientras se pueda, una canción cargada de sentimiento y apropiada para estos días de distanciamiento

social.



Con tan solo 20 años de edad, Turizo llegó con pisada fuerte al género urbano: con su primer trabajo, Una lady como tú (2016), conquistó rápidamente las plataformas digitales, logrando, inclusive, más de un billón de reproducciones en YouTube.

Por su parte, con la nueva canción escrita por él mismo junto a su hermano Julián Turizo, quien ha sido la mente detrás de muchos de sus éxitos, el artista espera marcar una reflexión entre sus seguidores. Y es que, días después de publicar el sencillo, el músico hizo una convocatoria a través de sus redes sociales para que sus fanáticos participaran del video para el nuevo tema.

Una rápida e ingeniosa producción logró un emotivo video, demostrando que la música no para en tiempos difíciles. Sin embargo, el músico mismo le aseguró a EL TIEMPO que la industria musical enfrenta ahora un camino difícil por las restricciones de esta pandemia.

¿En qué se inspiró para escribir ‘Quiéreme mientras se pueda’?



Cuando la escribí, quería que la gente la escuchara y le diera ganas de llamar a sus seres queridos y decirles “Te amo. Quiero verte ya mismo”, porque nosotros vamos en la vida haciendo muchos planes y llenos responsabilidades, pero vamos dejando detrás el valorar a las personas que siempre han estado ahí incondicionalmente porque nos quieren. Uno piensa que uno se va a despertar al día siguiente por inercia y, la verdad, uno no sabe cuándo se nos termina este camino.



Comentaba que esta canción la tenía lista varios meses atrás. ¿Por que la presentó hasta ahora?



Era un momento apropiado para publicarla. Hoy, con esta pandemia, muchas personas están perdiendo a sus familiares o simplemente no tienen cómo comprarle mercado a su familia. Pero esta canción es un mensaje para recordar qué es lo que en realidad vale: las personas que tenemos al lado. En este momento no importa si tienes un carro de mil millones de pesos guardado en tu garaje. Sirve es la gente que está verdaderamente contigo y te llena de buenos sentimientos.

¿Cómo fue la producción del video para esta canción?



Fue una idea que nació durante la cuarentena, porque no se puede producir como normalmente se hace. Entonces como la canción es para recordar y valorar a las personas que más valen, pues con estas mismas personas se tiene que hacer el video. Le pedí a mis seguidores que me mandaran videos con las personas con las que ellos más disfrutan su tiempo, para recopilar eso momentos de amor.



Y para la música, ¿cómo les afecta esta pandemia?



Laboralmente es algo complicado, porque por un año no podremos realizar eventos. La música es un industria que trabaja con terceros para todo. Los lanzamientos, las presentaciones y las grabaciones de videos serán más complicados. Un panorama más estricto para trabajar. Ya no tenemos tantas herramientas de trabajo, pero debemos ser responsables para que esto se acabe bien rápido.

