El lanzamiento de Copa Vacía, la colaboración de Manuel Turizo con Shakira, verá la luz "bien pronto", le dijo a Efe el cantante colombiano, que sospecha que será un "hit", pese a remarcar que el público tendrá la última palabra.

"Va a salir bien pronto. Ya tenemos fecha, pero no la puedo decir. Es el lanzamiento que sigue", adelanta el intérprete de La Bachata en su paso por Medellín, donde dará un concierto este viernes en el centro de eventos La Macarena.



"Fue brutal", expresó Turizo sobre la experiencia de colaborar con la "reina de la música latina", como se refirió a la dueña de los éxitos mundiales Waka Waka y Hips Dont' Lie.



La canción de Shakira y Manuel Turizo se llama 'Copa vacía'. Foto: Instagram: @shakira - @manuelturizo

"Todos los artistas latinos quisiéramos tener la oportunidad de hacer esto. Ella (Shakira) para mí es la reina de la música latina, es uno de los referentes más grandes que nosotros tenemos. Fue increíble. Fue como lo soñé", sostiene el cantante de Una lady como tú y que ha colaborado recientemente con otros artistas de talla mundial como Rauw Alejandro, Piso 21 y Myke Towers.



Al ser indagado sobre la posibilidad de que esta nueva canción sea un éxito como le ocurrió a Shakira con sus últimos lanzamientos como TQG, junto a Karol G, y BZRP Music Session #53, del productor argentino Bizarrap, Turizo deja entrever que espera la misma respuesta por parte de los fanáticos.



"Yo creo que sí (será un hit)… tú puedes sentir muchas cosas, pero la gente es la única que decide. A mí me encanta y lo disfruté, que es lo importante para llenar mi corazón, mis sueños, mis cosas. La gente decide si quiere que sea un hit o no", afirma el cantautor.



Para el monteriano, fluyó bien la parte creativa entre los dos, y cree que "ayudó que los dos seamos costeños", además de confesar que no se sintió intimidado por una estrella mundial y solo trató de ser "real" ante ella.



"Tienes que ser tú mismo y real enfrente de cualquier persona por más grande, por más famosa que sea, por más que la admires", acota.

Tranquilo, de gira y sin seguir tendencias

Aunque la colaboración se conoció desde febrero y filtraron un trozo del estribillo y una imagen en la que aparece Shakira vestida de sirena, el lanzamiento se fue dilatando mientras la barranquillera sacudía los listados con otras canciones como Acróstico, dedicada a sus hijos.



"Es normal que esa situación pase", comenta al respecto Turizo, y agrega que está tranquilo. "Si tiene que pasar, va a pasar", mientras tanto continúa “muy contento” con su gira "2000 Tour", que lo tendrá en Puerto Rico, en Europa y cerrará en Estados Unidos.



Cuenta que presentarse este viernes en Medellín será "especial" porque en esa ciudad empezó su carrera artística, y después llegará a Bogotá, donde le dieron "demasiado cariño", para dar el domingo un concierto con el que evocará momentos importantes en su trayectoria.



"Si existen 300 discotecas en Bogotá, las 300 me las canté y las 300 las conozco", suelta en alusión a sus presentaciones cuando apenas despuntaba como cantante. Por último, Turizo se muestra complacido con la buena respuesta que ha recibido su álbum "2000", del que se desprenden los éxitos La Bachata y El Merengue, y que él define como "muy propio".



"Siento que es bien diferente a lo que está pasando en la música latina en este momento, y esa era justamente la idea, hacerlo muy inspirado por los que fueron mis referentes musicales, lo que a mí me gusta escuchar, no siguiendo de pronto las modas o las tendencias", sostiene el artista.

JEIMMY PAOLA SIERRA

EFE. Medellín