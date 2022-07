Manuel Turizo es un joven que sonríe cada vez que habla de música. Le brillan los ojos cuando canta. Tiene 22 años y está ávido de aventuras. No denota miedo, pero sí que está lleno de adrenalina. Está en un momento en el que —como dice— está dando un paso más en su carrera y saliendo de la fórmula que lo ha llevado a ser reconocido en varias latitudes.

Cuando tenía 16 años alcanzó la fama con 'Una lady como tu' —que escribió con su hermano Julián—, una canción que ha acumulado más de 1.594 millones de visualizaciones en YouTube y que lo mostró a audiencias en España, Italia, Portugal y toda América Latina. El año pasado, con su tour Dopamina estuvo en Nueva York, Miami, Houston, en Estados Unidos y en Puerto Rico.



Su estilo, su barba y su voz gruesa inconfundible lo han llevado a convertirse en una estrella en redes sociales. Lo llaman el ‘Sentimental’. Y no es para menos. Sus publicaciones, así como sus canciones, hablan de la vida y del amor.

En marzo, el rapero Snoop Dogg subió una historia de Instagram escuchando 'Te olvido', una de las nuevas canciones de Manuel Turizo que forma parte de su próximo álbum, 2.000. En él se muestran acontecimientos que sucedieron durante sus primeros años en Montería, donde nació.

Hace unas semanas estrenó La bachata, otra de las canciones de esa producción y con la que le apuesta al género dominicano. En diálogo con EL TIEMPO cuenta detalles.



¿En qué capítulo de su vida está?

Estoy en el capítulo de no preocuparme. De dejar que literalmente el manual de altruismo salga sin miedo, sin prejuicios. Te digo eso porque al principio tenía muchas presiones mentales. No tenía la suficiente seguridad tampoco. Ahora, más que eso, estoy con una sensación de sentirme que lo logré. Quiero saciar el hambre de crear, de proponer, de hacer cosas diferentes. Pasé a ser, de forma literal, lo que la palabra artista describe. Un artista crea, entiende. Un artista piensa todos los días en cómo proponer cosas distintas, en cómo puede cambiar una idea hacia otra distinta. En eso estoy.

Y ya han pasado seis años. Le tocó madurar rápido para llegar al éxito…

A mis 16 años me cargué demasiado de compromisos en mi espalda, pero también se convirtieron en una oportunidad que creo que muchos quisieran tener. Las oportunidades que llegaron en ese momento también se convirtieron en compromisos. Porque cuando uno va en camino al éxito, debe asumir responsabilidades. Gracias a este proyecto hemos logrado un equipo de trabajo de unas 35 a 40 personas. Es algo serio porque muchos dependemos de esto. Entonces, son cosas que te hacen madurar. Pero eso lo he asimilado no como un desafío, sino como una oportunidad grande de seguir adelante, de creer en lo que me gusta y en lo que me apasiona. Esto que hago lo hago porque me nace del alma: amo cantar. Yo no sé qué carajo haría en mi vida si no fuera esto. Es como una velita que no quiero que se apague nunca.

"A veces hay quienes quieren intentar expresar lo que sienten o viven, pero no pueden hacerlo. Entonces llegan las canciones que hacemos como puente para desahogarse”, dice Manuel Turizo, cantante. Foto: Of. Gus Rincón

¿Qué es lo que lo motiva a mantener esa llama?

La pasión. Lo mismo que he sentido desde que era pequeño: disfrutar y sentir la música. Mis conversaciones giran mucho en eso. Soy una persona irreverente a cosas que no van con mis principios ni con lo que nace de mi alma. Todos buscamos conseguir logros que nos hagan orgullosos de nosotros mismos. A medida que pasan los años y se gana experiencia, esas metas se vuelven más ambiciosas y eso logra mantener la velita encendida. Por decirte un ejemplo: algún día voy a llenar el estadio El Campín de Bogotá. El día que eso pase me sentiré el más grande del mundo, ¿me entiendes? Pero para eso debo seguir caminando, explorando, amando y disfrutando lo que hago. Le apuesto a crear. No me quedo en un mismo lugar. Por el contrario, si una fórmula funcionó, la mantengo y le apuesto a una nueva.



Usted cambió la fórmula con 'La bachata', ¿por qué?

Porque quería probar algo distinto en la música y en mi carrera. No quería descuidar mantenerme en un ritmo fresco, pero quería una propuesta diferente. Esta bachata es algo nuevo, pero no ajeno para mí. Es bailable y habla del amor. No es una canción con sonidos invasivos, sino una con una composición serena.

¿Forma parte de su próximo álbum?

Sí, de 2.000, mi tercer álbum. Es una propuesta nueva. No solo tendrá bachata, hay EDM y hasta R&B. El nombre de la producción es por mi año de nacimiento. Muestra mi infancia y mi esencia. Jugaba en la calle, con mis amigos, era muy relajado. Pero también disciplinado con la música. En este álbum están Te olvido y De 100 a 0, dos canciones que salieron en los últimos meses.

¿Cómo ha hecho para no perder su esencia tras alcanzar la fama tan joven?

Mi círculo cercano ha sido muy importante. Es decir, las personas que te rodean son demasiado importantes porque al fin y al cabo, como dicen por ahí, pueden describir fácilmente el tipo de persona que eres. Estar cerca de mi familia, que son quienes siempre me hablan con transparencia y sobre la realidad, ha sido vital. Su amor y cariño por querer que yo sea una mejor persona no se encuentra en cualquier lado. Pero también están mis amigos reales. Aquellos que han estado desde el principio, antes de que la fama llegara y que muchas cosas extras aparecieran. Sin ellos, habría perdido mi esencia.

¿Quién es Manuel Turizo entonces?

Soy un creador de ideas. Me gusta generar ideas todo el tiempo. Pienso mucho todo el día. Un joven apasionado por la música y la vida misma. Soy de un núcleo muy cerrado, quizás. No es que sea introvertido, hablo mucho (risas). Pero me refiero más al hecho de que disfruto de mi gente y mi núcleo. Soy alguien que no se le ve de rumba en rumba, sino con mis mismos cuatro amigos o mi novia o mi familia o mi mismo equipo de trabajo. Soy alguien que busca cuidar a su entorno. Soy mucho de estar tranquilo, lo más cercano a la felicidad; de estar relajado y tener paz. Suena algo 'hippie', pero es así. Por eso procuro ver películas o estar en la playa viendo cómo por más difícil que pueda llegar a ser la vida, siempre habrá algo bonito que resaltar.

¿Y de ahí viene la inspiración para sus canciones?

Sí, del amor y de vivir la vida. La buena vibra, la felicidad. Ahora que lo mencionas, siento que la identidad musical de Manuel Turizo se basa en lo que he construido en seis años. Es música de amor, de felicidad, de sentimientos y de cosas bonitas, por decirlo así. Desde pequeño, cuando estaba en la pubertad, decía que lo que quería con lo que cantara es que la gente disfrute y yo pudiera regalar buenos momentos. Que si la gente se va a tomar 30 segundos de su vida para escuchar algo mío, sea para recibir una recarga mágica de cosas buenas. Creo en las energías y es en eso en lo que encuentro una responsabilidad con quienes me escuchan.



Manuel Turizo, cantante colombiano, ha colaborado con artistas como Ozuna, Nicky Jam, Yandel, Farruko, Piso 21, Mau y Ricky, y Sebastián Yatra. Foto: Of. Gus Rincón

¿Es como un bálsamo para el caos?

La mayoría de las personas hace cosas que no le gusta, pero lo normaliza porque le funciona. Muchos son infelices en su día a día y yo busco darles una especie de escape temporal. Cuando uno escucha un buen ritmo con una letra impactante, funciona. A veces hay quienes quieren intentar expresar lo que sienten, pero no pueden hacerlo. Entonces, llegan mis canciones como puente para desahogarse.

Pero también tiene canciones que hablan de momentos no tan felices, como el despecho o la nostalgia…

Sí, claro. Es que de eso se trata la vida: de contrastes. Bachata, por ejemplo, es de una persona que extraña a su expareja. Narra la nostalgia y cómo recuerda esos momentos de amor y de felicidad, en un momento en el que aparentemente ha superado la tusa por esa otra persona. Una parte dice: “Me hiciste daño y aún así te extraño”. ¿Cuántos han pasado por ese mismo sentimiento, por eso que se vuelve complicado y a veces no se puede describir? De eso se trata lo que hago: de mostrar la vida tal cual es.

Hubo una canción que se volvió viral en pandemia y que narró lo que estaba pasando: 'Quiéreme mientras se pueda'…

Salió justo cuando estábamos en cuarentena. Muchos se sintieron identificados porque el mundo estaba viendo cómo las personas despidieron a sus seres queridos por una enfermedad que desconocíamos. Habla de la empatía y del amor. En el video se muestra cómo el amor es el sentimiento que nos mueve a todos y se convierte en el eje de la vida. Pero también muestra la esperanza que a veces se pierde en los momentos más difíciles.

Cambiemos de tema, ¿cómo ve la reactivación de la industria?

Brutal. Es increíble lo que está pasando este año. Si antes sentíamos que iba rápido todo, ahora va 100 veces más acelerado. Me parece chévere. Incluso, me parece espectacular ver cómo aquí dentro de Colombia se va creando un movimiento o una ola de artistas nuevos de todas las regiones. Eso nos hace más poderosos en el ámbito musical y nos ayuda a que nuestras creaciones trasciendan las fronteras. Es bueno ver cómo aumenta la variedad de artistas y de apuestas nuevas. Es una industria que se está recuperando y que se va a superar.

¿Cuándo lo veremos en vivo en Colombia

Es una buena pregunta. Me da ansiedad venir y mostrar lo que he construido en seis años. La última vez que canté en Colombia fue en una discoteca. Yo aún no he podido mostrarle aquí al país un show de teatro o una gira exclusivamente mía. He girado por el mundo y creo que ya va siendo hora de montar algo en el país. Pero me da adrenalina pensar que no se logre hacer. Es un sentimiento que a muchos nos pasa.

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ

Periodista de Reportajes Multimedia

En redes: @lopez03david