‘No soy un reguetonero, solo un compositor y cantante’: Manuel Turizo

Manuel Turizo no se puede quedar quieto. Su equipo de prensa le armó toda una escenografía con la temática de su nuevo disco, Dopamina, para que apareciera en la cámara, detrás de él, cuando diera esta entrevista.

Pero si alguna pregunta lo emocionaba, espontáneamente, se levantaba de ese escritorio y empezaba a caminar por toda su casa (en Miami). Rompía el artificio. Quedarse plantado en el mismo lugar parece complicado para él.



(También puede leer: Entrevista con Yatra: ‘Me preparé desde niño para ser famoso’).



Es difícil explicar por qué, pero cuando se le oye cantar, es difícil imaginar que su acento sea tan costeño. Pero es bien costeño. Nació en Montería en el año 2000, y con solo 16 años lanzó su primera canción, Una lady como tú, que fue un éxito inmediato porque Turizo, tan joven, tenía una voz espectacular.



“Sigo estando muy joven, tengo 21”, dice. En estos cinco años de carrera ha logrado que su nombre y su voz se reconozcan en casi todas las radios de América Latina. Su álbum debut, ADN, lo posicionó con potencia, y para su segundo proyecto, Dopamina, se le juntaron artistas enormes como Maluma, Will.i.am y Wisin y Yandel.



Creció entre música, hasta que un día su hermano, Julián, lo animó a que se la jugara toda por su voz, le hizo caso y listo. Manuel Turizo promete seguir ese camino prometedor que ya ha construido. Quiere seguir representando a la nueva camada de cantantes colombianos, a su ciudad y su cultura.

Usted empezó su carrera a los 16 años, pero nunca transmitió esa imagen de estrella infantil porque ya parecía grande, ¿verdad?

Sí, brother, te entiendo perfectamente. Sí me veía un poquito más joven que ahora… pero es que yo siempre me he creído viejo. Desde pequeño me he sentido así. Yo escribía mi música y no me la imaginaba cantada por un niño. Gracias a Dios, los niños también oyen mis canciones, y esa es mi idea, que todo el mundo disfrute de lo que hago. Pero yo pensaba en mis temas sonando en ambientes de adultos. Y eso influye en algo.

Su éxito fue bien repentino, me parece.

Sí, es que yo tuve la fortuna de lograr visibilidad con mi primera canción, que fue Una lady como tú. El público ha visto todo mi desarrollo, me ha acompañado.



(Le podría interesar: 'Yo te todo': así suena Santiago Cruz con Alejandro Sanz).



Hay artistas que tienen todo ese proceso tras bambalinas hasta que un día explotan y se hacen famosos con un estilo que tiene todo un trabajo detrás. A mí no me pasó eso. Saqué la canción a los 16 y con eso me despegué.

¿Desde que empezó a hacer música tenía claro que quería hacer reguetón?

He tenido influencia de todo. De vallenato, de reguetón romántico, de bachata, salsa, merengue. Eso me fue creando un ADN. Yo no siento que yo sea un cantante de reguetón, pero tampoco un baladista. Yo lo que quiero es demostrar que soy un cantante y un compositor. A mí me gusta hacer música, en general. Y quiero evolucionar y mostrar cosas diferentes cada vez. Fue lo que intenté hacer con este disco.

Su vozarrón es su gran diferencial, pero, aparte de eso, ¿qué hace a Manuel Turizo diferente del resto de proyectos que hay ahora mismo?

Es una esencia que es difícil de explicar, pero que el público entendió desde la primera canción que hice. Entienden qué es lo que quiero transmitir. Yo puedo cambiar de sonido, pero la esencia es la misma. Seguro que los malos comentarios no me los harán tanto, pero cuando alguna persona me dice qué es lo que le gusta de mi música, muchas veces dice “me gusta lo que me hacen sentir tus canciones”.

No creo tener una respuesta exacta de por qué mi música sigue conectando con la gente. No tengo la ecuación. Yo simplemente me encargo de hacer mi trabajo con toda la pasión FACEBOOK

TWITTER

(Otras lecturas: El noruego y el acordeonero que 'tradujeron' a Bob Dylan al vallenato).



Es lo que yo alcanzo a sentir, la verdad, aunque no creo tener una respuesta exacta de por qué mi música sigue conectando con la gente. No tengo la ecuación. Yo simplemente me encargo de hacer mi trabajo con toda la pasión.

¿Qué tan unido se siente con Montería, su ciudad?

Yo viví toda mi vida en Montería, hasta los 15 años. Todos mis amigos viven allá. Mi papá todavía vive allá. Todo el diciembre pasado estuve allá. Es de donde vengo yo, esa es mi tierra. Esa ciudad creó a Manuel Turizo. Mis raíces son monterianas. La gente al principio se quejaba porque yo no cantaba como costeño, pero eso no me quita mis raíces. Crecer en un lugar con una cultura musical y un folclor tan fuerte influye. Es una ciudad mucho más folclórica que algunas del centro del país. Lo digo con respeto, es como yo lo veo.



(Le recomendamos leer: La carranga de Jorge Velosa se convierte en literatura).



En Montería aprendí a cantar, a bailar, a tocar guacharaca, a tocar acordeón, a tocar batería. Incluso tenía un conjunto vallenato con mi hermano y con un panita, Pedro. Yo sentía esa fuerza de la cultura desde el colegio: yo era el típico niño que quería estar en todas las presentaciones, en todos los eventos.

En su nuevo álbum tiene una canción con Will.i.am, uno de los integrantes de Black Eyed Peace. ¿Cómo fue esa experiencia?

Los latinos somos la nueva tendencia mundial. ¡Ya lo saben! Pues me siento agradecidísimo con él, porque es una leyenda, un ícono de la música. Y lo valioso es que él llega a aportarle a cada proyecto en el que entra. No es como que cante un pedazo y ya, sino que da su opinión sobre toda la canción, da su concepto desde su experiencia y su oído musical. Que un personaje así haya querido colaborar en mi segundo álbum es un honor. Él y otros de los que participan en Dopamina son artistas que yo veía en la televisión cuando yo tenía seis años y quizás todavía me orinaba en la cama, ¿sí me entiendes, Mateo? O sea, estoy viviendo mi sueño.

¿En qué se diferencia este de su primer álbum?

En la propuesta de sonido. Esta no es la misma fórmula musical del álbum pasado, que estaba marcada por ese sonido que se empezó a llamar pop urbano. Si tú le quitabas el dembow a mis canciones de antes, sonaban como canciones románticas. Hay una canción de mi álbum anterior que se llama Caso perdido. Si tú le quitas la producción a ese tema, te das cuenta de que en realidad es un vallenato. El sonido de ahora es más urbano. Hay canciones que son reguetón.



(Lea también: 'Origen', de Juanes, tendrá versiones de 'La bilirrubina' y 'De oro').



Aunque, insisto, yo no quiero que me vean como reguetonero, sino como intérprete y compositor. Y por eso intento que se conserve una esencia. Por otro lado, a mí me tenían registrado como un artista que solo cantaba en tonos graves, y aquí mostré que también puede hacer tonos altos.



-MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

EL TIEMPO

En Instagram y Twitter: @mateoariasortiz