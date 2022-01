La elaboración de un diccionario es una empresa titánica en la que suelen trabajar decenas de personas y equipos. Sin embargo, algunos seres en la historia se han dedicado a semejante tarea casi en solitario. Acaba de morir el último héroe que entregó muchos años de su vida a ello: Manuel Seco.

El lexicógrafo y académico, nacido en Madrid el 20 de septiembre de 1928, falleció el 16 de diciembre con 93 años. Desde 1979 era miembro de la Real Academia Española, en la que se posesionó con el discurso Las palabras en el tiempo: los diccionarios históricos. Era, de alguna manera, el resumen de su vida.



Su romance con las letras venía de mucho tiempo atrás. Se graduó en Filología Románica en 1952 y se doctoró en la misma ciencia en 1969. Desde 1960 fue profesor de Lengua y Literatura Españolas en colegios de varias ciudades de España.



Comenzó su relación con los diccionarios cuando se incorporó en 1962 al Seminario de Lexicografía de la Real Academia, donde se elaboraron los dos tomos del Diccionario histórico: primero fue redactor; después, redactor jefe, y finalmente, director de la publicación.



Entre 2000 y 2012 fue asesor del Diccionario del estudiante (2005), del Diccionario esencial de la lengua española (2006) y del Diccionario práctico del estudiante (2007).

Su relación con Colombia fue estrecha, pues fue miembro de honor de la Academia Colombiana de la Lengua y del Instituto Caro y Cuervo.

Pero las obras mastodónticas de Seco fueron el Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española y el Diccionario del español actual. A ambos se los conoce como el Seco. Los elaboró casi sin ayuda. Un héroe del idioma.

El diccionario del español actual

Seco concibió el Diccionario del español actual en el verano de 1969. A finales de ese año le presentó el proyecto a la editorial Aguilar y firmaron un contrato. Un decenio después explicó en un artículo que ya había redactado 16 de las 27 letras y que no se basaba en otros trabajos, como era habitual, sino en ejemplos extraídos de la lengua escrita: libros, notas, publicaciones españolas (la parte americana quedaba para luego). Su Sancho Panza fue Olimpia Andrés, que, junto con un documentalista, lo complementó en el trabajo. Casi hicieron todo manualmente y empezaron con las palabras más usadas. Después siguieron letra por letra y dejaron la A para el final, porque en múltiples oportunidades era útil contar con definiciones previas de las que algunos vocablos dependían (amoral, analfabeto, etc.).



En 1982, Aguilar, que para entonces le ofrecía una secretaria y una oficina, quebró. Cuatro años después la compró el grupo Timón, que adoptó la sistematización del trabajo realizado hasta entonces y aportó un equipo. En 1999 se publicaron los dos volúmenes, firmados por Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos. Habían transcurrido treinta años desde su inicio. Presenta varias novedades: por una parte, no retomó los trabajos de otros diccionarios, sino que creó su propio corpus (base de grupo de palabras escogidas por el uso vivo en la lengua) a partir de publicaciones de prensa, libros e impresos, que incluyeron desde textos escolares hasta las páginas amarillas del directorio telefónico. Aportaron definiciones nuevas, información sintáctica y de construcción. Además, incluían citas como ejemplos de uso.

La segunda edición del Diccionario del español actual se publicó en 2011, en 4.666 páginas. Es una radiografía de la lengua que hablamos desde mediados del siglo pasado.

El de dudas

La primera vez que se publicó el Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española fue en 1961. Desde entonces se han difundido múltiples ediciones y reimpresiones, y es obra de obligada consulta ante ciertos quebraderos de cabeza que surgen respecto al buen manejo del español. Fue una especie de biblia del idioma durante varias décadas, hasta que la Real Academia Española publicó el Diccionario panhispánico de dudas.



Seco consideró que era demasiado parecido al suyo. “Desde la idea general hasta no pocos contenidos concretos, y desde la estructura básica hasta la disposición tipográfica, la obra admiradora deja patente huella de la obra admirada, aunque, por explicable olvido, en ningún lugar haya mencionado la fuente inspiradora”, señaló al respecto en 2011, cuando publicó el Nuevo diccionario de dudas... La obra admiradora era, por supuesto, el Panhispánico, y la admirada, la suya.



Cuando murió, Seco era el miembro de la Academia más antiguo. De acuerdo con Santiago Muñoz Machado, su actual director, en ella desarrolló “una actividad fantástica”.

Diccionario del español actual. Foto: RAE

Muñoz Machado, que se refirió a él durante la presentación de las novedades del Diccionario de la lengua española en 2021, aseguró que “el Seco, como se conoce en la Academia, es una referencia”.



También contó que el lexicógrafo “llevaba meses postrado. Hace un par de años perdió a su mujer y fue un golpe muy importante para él”.

Los pioneros y la heroína

Seco no fue el primero en acometer una obra así en solitario, aunque puede ser el último.



Uno de los héroes más antiguos de las letras españolas en cuanto a la confección de diccionarios fue Sebastián de Covarrubias (1539-1613). Publicó el Tesoro de la lengua castellana o española en 1611, con base en el Vocabulario español-latino de Nebrija (de 1494, casi en simultánea con el descubrimiento de América).



Era canónigo en Cuenca y no se sabe cuánto tiempo invirtió en el trabajo, pero en 1609 dijo que llevaba “muchos años”. “La obra es muy larga y la vida corta”, señaló en otra ocasión.



Colombia aporta su propio Quijote de los diccionarios: ni más ni menos que Rufino José Cuervo Urisarri (1844-1911). Aportó numerosas investigaciones sobre el idioma, pero quizás el más monumental haya sido el Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, al que dedicó alrededor de treinta años.



En 1882 se instaló en París con su hermano Ángel –con la ganancia de la venta de la fábrica de cerveza que tenían– y allí siguió la labor, que no pudo terminar, pues murió en 1911. Poco después se creó el Ateneo de Altos Estudios, que dio paso, en 1942, al Instituto Caro y Cuervo. Este recibió el encargo de acabar el diccionario inconcluso. Así lo hizo en 1994, por lo que recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1999. Es considerada por muchos la obra gramatical y sintáctica más importante del español.

En El cuervo blanco, el escritor Fernando Vallejo le dirige las siguientes frases: “La máxima locura que ha producido la raza hispánica, por sobre la de don Quijote, es la tuya, tu diccionario, delirante, desmesurado, hermoso con la hermosura que tienen las grandes obras sin sentido ni razón”.

Otro titán de los diccionarios fue Julio Casares (1877-1964). Ejerció como diplomático en Japón y dominaba varios idiomas. En 1915 comenzó la investigación sobre un nuevo modelo de diccionario, que presentó cuando ingresó a la Academia de la Lengua en 1921. Decidió emprender en solitario la hazaña de elaborar el diccionario que permitiera pasar “de la idea a la palabra y de la palabra a la idea”. La Editorial Calleja se mostró interesada. Con su ayuda alquiló un pequeño despacho para avanzar cuando su trabajo se lo permitía y contrató a dos auxiliares. Su mujer y su hija le ayudaban por la noche. En 1925 la editorial sufrió una serie de problemas y se echó para atrás.

Sin embargo, pronto lo acogió Gustavo Gili y la obra continuó. Después de 22 años de trabajo, en 1936 ya estaba lista para ir a impresión. Y de nuevo, surgió un contratiempo: estalló la Guerra Civil española. Durante su desarrollo, los originales estaban repartidos entre Barcelona y la capital. “Cuando al día siguiente de la terminación de la guerra en Madrid me acercaba con el corazón encogido a lo que había sido mi hogar, aún se veían a derecha e izquierda del camino, como hojas secas de un otoño maldito mis pobres papeletas descoloridas y arrugadas...”, recordaría.



Estuvo a punto de claudicar, pero el propio Gili lo motivó a continuar. En noviembre de 1942 se publicó el diccionario.



Superheroína de las letras fue María Juana Moliner (1900-1981), filóloga y lexicógrafa. Ayudó en la elaboración del Diccionario aragonés y trabajó como archivera y bibliotecaria. Se dedicó a lo largo de quince años al Diccionario de uso del español en su casa. Madrugaba para hacerlo y luego acudía la biblioteca de la Escuela de Ingenieros Industriales, que dirigía. Contó con la ayuda ocasional de dos personas y la incondicional de su hija. Lo publicó entre 1966 y 1967 y es un diccionario alfabético, pero también ideológico y de sinónimos.

La misma Moliner explicó que “la denominación de uso aplicada a este diccionario significa que constituye un instrumento para guiar en el uso del español (...) trayendo todos los recursos de que el idioma dispone para nombrar una cosa, para expresar una idea con la máxima precisión o para realizar verbalmente cualquier acto expresivo, y, en segundo lugar, resolviendo sus dudas acerca de la legitimidad o ilegitimidad de una expresión, de la manera correcta de resolver cierto caso de construcción, etcétera”.

Editorial Gredos desplegó toda su capacidad tipográfica y le proporcionó un equipo de lujo. Es una de las obras más consultadas sobre el idioma en el mundo hispanohablante. Su diccionario y los demás referidos existen gracias a la locura de sus autores, que dedicaron día a día y letra a letra sus vidas para ayudarnos en el conocimiento y manejo del mayor patrimonio que tenemos en América y España: nuestro idioma.



JUANITA SAMPER OSPINA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

@SamperJuana

