Manuel Medrano: 'Ni la tristeza es mala ni la felicidad, obligatoria'

En una industria en la que las músicas juveniles tienen menos romanticismo y los compositores se reúnen en nutridos grupos de cinco o más para firmar una canción, Manuel Medrano (Cartagena, 1987) prefiere ser un cantautor y un romántico.



Aunque ha lanzado varios singles, decidió volver al clásico modelo del álbum abultado de canciones, 12 en total, firmadas por él, con el tono intimista y enamorado que lo llevó, en el 2016, a ganar dos Grammy Latinos, como mejor nuevo artista y mejor álbum de cantautor.



Medrano ahora vuelve con 'Eterno'. El siguiente trabajo discográfico, el que debería reafirmar y superar el éxito anterior. Pero el artista está tranquilo, dice no pensar en la presiones, sino en la maravilla del proceso de creación y promoción de este trabajo.



“El proceso ha sido espectacular –dice de la producción de 'Eterno', hecha en el 2020 y el 2021–. La grabación fue increíble, la mitad se hizo en una montaña cerca de Bogotá y la otra mitad, cerca de Ciudad de México, también en otra montaña. El resultado fue especial”.

Su música, que contó con la producción de Juan Pablo Vega, ya está en plataformas. Hay sonidos de funk, rock y pop, y también balada. Y semanas antes de que el público llegara a oír estas canciones, Medrano ya tenía propuestas de grabar versiones de sus nuevas composiciones.

Manuel Medrano presenta su nuevo trabajo discográfico 'Eterno'. Foto: Warner Music

“Me invitaron a grabar versiones acústicas de las canciones de mi nuevo álbum antes de que salieran. Hicimos algo para HBO en Estados Unidos y algo para Argentina, como un miniconcierto –explicó–. Ahora, el tema de las entrevistas es importante porque nos da la oportunidad de amplificar el mensaje del álbum.



Se percibe un voto de confianza en su trabajo por parte de la industria.



Ha sido parte del proceso, de encontrar la forma de cumplir los sueños. Esas cosas que le pides al universo se empiezan a construir alrededor de lo que haces, eso ha sido lo que pasó alrededor de las canciones. Generó un voz a voz que hace que esto crezca cada vez más.

Me gustan los álbumes completos, que digan muchas cosas, que exploren las emociones por diferentes lados

¿Qué ha dejado atrás y qué ha retomado en este segundo trabajo?



Vengo de años de lanzar singles. Lo exploré de una manera curiosa. Fue positivo, pero me gusta mucho la idea de lanzar un álbum. El tema de los singles es supercool, creo que es la manera en la que se consume hoy la música, pero como artista, me gustan los álbumes completos, que digan muchas cosas, que exploren las emociones por diferentes lados.



Entonces, es un álbum hecho por mí, de canciones que solo escribí y produje yo, junto con mi amigo Juan Pablo Vega. Está todo lo que siento y lo que soy. En otras oportunidades saqué sencillos en los que dejé que los productores hicieran toda la canción. He hecho letras con otros artistas y es un aprendizaje, pero mis raíces son esto: soy un cantautor que escribe canciones con su guitarra y así se construyeron las que componen el álbum.



Está hecho a la antigua...



Todas las canciones fueron construidas desde la guitarra,la letra y la melodía, y se produjo con instrumentos alrededor de ellas. Es un poco más rudimentario, más casero o tradicional, porque nos encerramos en los estudios por más de un mes. Dormíamos allá. Era un estudio acondicionado para eso, con habitaciones y espacios para grabar instrumentos de forma profesional y nos juntábamos un grupo de amigos, músicos e ingenieros a trabajar en el álbum. Puedo sentirme orgulloso de que conozco este álbum hasta por debajo de la falda. Sé cómo se grabó cada teclado, qué persona grabó cada instrumento.

El nuevo álbum de Medrano cuenta con 12 canciones. Foto: Warner Music

¿Cómo es ser cantautor en un momento en el que componer se volvió cosa de laboratorio?

​

Me fascina. Experimenté componer en congregación y juntarme con personas. Es interesante, pero es algo que te lleva a hacer música a otro ritmo y a juntarse a hacerla con un fin particular. Yo hago música porque me sale del corazón. Lo hago cuando siento la necesidad de escribir y transmitir mi alma.



Crecí escuchando cantautores. Era común serlo, llamarte por tu nombre y hacer música con tu guitarra. Ahora no es tan común. Ser cantautor es volver a las raíces y es cuando te encuentras con que todo ha avanzado demasiado rápido y la gente puede querer más cantautores, porque ya no los tiene.

Yo hago música porque me sale del corazón. Lo hago cuando siento la necesidad de escribir y transmitir mi alma

Háblenos del ambiente que inspiró algunas de sus canciones...

​

Escribo de cosas que siento y que me pasan. Les escribo a las parejas que he tenido. Todas son historias reales alrededor de mi proceso como cantautor que es transformar de una manera positiva las emociones de las personas, que la gente pueda llevar sus procesos emocionales sin despreciarlos, sin sentir que la tristeza es mala o que la felicidad es obligatoria.



Esta música de cantautor, con esta clase de letras, hace que la gente vibre en ondas más personales, un poco hacia adentro. La gente intenta encontrar la felicidad sonriendo hacia afuera, pero cuando explora adentro se encuentra con mucha vaina por solucionar. Esta es música que habla de amor, de sanar el corazón y el alma, de conectarte contigo mismo, que es importante.

¿Cómo es el proceso de componer en su caso?



Me siento a escribir cuando literalmente el soplo de la inspiración llega a mi puerta. Puedo estar en un momento de paz y tranquilidad y siento una emoción en el pecho indescriptible, que me invita a decir algo, a cantar y me siento con la guitarra en un espacio que puede ser mi casa. Por lo general pasa después de haber sentido algo muy fuerte por alguien.



Facebook Twitter Linkedin

El nuevo disco de Medrano tiene la producción de Juan Pablo Vega. Foto: Warner Music

¿Cuál es el mensaje del título del álbum, 'Eterno'?

​

Quiero sentir que siempre hemos estado aquí, al igual que la música. De alguna manera si vemos el destino como algo que hace parte de la vida, hemos estado escritos en la eternidad por siempre y pensados para este momento. Estuve a punto de cambiarle el nombre porque me involucré mucho en esa palabra y el significado de lo eterno es controversial. Al final, en una opinión colectiva lo único eterno es Dios. Y está la diferencia entre lo eterno y lo infinito. Lo infinito tiene principio, pero no final. Lo eterno siempre ha estado. Es difícil catalogar algo de eterno, pero quiero pensar que lo hemos sido en los planes de Dios o del destino.



¿Hay alguna presión por alcanzar un éxito mayor con este álbum?



Estoy tranquilo y feliz con lo que pasó con el primer disco. Lo soñé y amé que pasara. Pero nunca fue la meta un premio. Hago música porque me gusta. Amé este disco tanto como el primero, he amado todo mi proceso, mis altos y mis bajos, las caídas, mis momentos en secreto y los públicos, creo que los premios son el resultado de eso.



No puedo hablar de premios futuros ahora, porque el disco apenas sale. Me gustaría recibirlos todos y lo haría feliz, pero realmente lo importante es lanzar el álbum porque amo lo que hago, no por más.

Redacción de Cultura

En Twitter: @CulturaET

