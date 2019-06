Chismes y curiosidades de la historia de la música

En los últimos 40 años de su vida, el ingeniero musical y reseñita de ópera y música culta Manuel Drezner tuvo como pasatiempo llenar de fechas y datos curiosos de la historia de la música unos cuadernos.



Hace unos meses, ojeando sus seis cuadernos, este melómano bogotano decidió organizar de manera cronológica toda esta información, que se convirtió en ‘El día a día de la música’, el libro de gran formato con fotografías a color, que está poniendo en librerías.

Precisamente, la búsqueda y escogencia de cada una de las imágenes del libro fue una de las labores más desafiantes, que el propio autor fue reuniendo y organizando con meticuloso cuidado durante dos años.



Por ejemplo, cada uno de los meses el año da la bienvenida al lector con una obra del arte universal alusiva a la música: ‘Saturno conquistando por Venus, el amor y la esperanza’, de Simon Vouet (enero); ‘La lección de piano’, de Renoir (febrero); ‘Tres músicos’, de Picasso (marzo), y así sucesivamente.



En ausencia de la fotografía, es interesante cómo los pintores daban cuenta de la movida musical en cada época, a través de los retratos que plasmaban momentos de la vida cotidiana de las sociedades. Lo que refleja, además, cómo la música ha sido un verdadero bálsamo para la humanidad, a lo largo de su trasegar por este planeta.

“Lo que busco precisamente es la relación, como lo he hecho en otros de mis libros, de la sociedad con las artes. Y cada cuadro que escogí tiene que ver con la cronología del artista que lo hizo. Por ejemplo, Renoir nació un mes de febrero”, explica el autor.



Siguiendo ese interés que se ha propuesto en sus libros precedentes, como la colección ‘Civilización y cultura a través de la música’ o ‘Explorando el arte’, Drezner le descubre al lector su nueva obra los vasos comunicantes de los hechos históricos.



“Siempre me ha gustado coger la música como base para una relación con la literatura, la ciencia, el ballet y las otras artes. En este libro, habiendo hecho los otros, la concentración en la cronología es un poco mayor”, anota el experto.

Editado por Yoyo Libros. Foto: Archivo particular

El lector de ‘El día a día de la música’ no se va a encontrar únicamente con efemérides de músicos, como suele ocurrir normalmente.



En su deseo de relacionar los hechos históricos por ejemplo, Drezner refleja cómo un 26 de junio ocurrieron varios hecho. No solo murió Guillermo Uribe Holguín, músico colombiano fundador de la Sinfónica (1971), sino que en la misma fecha, en 1948, se hizo la primera demostración del disco de larga duración (LP). O cómo otro 26 de junio, pero de 1870, se estrenó ‘La valquiria’ de Wagner.



En ese ánimo por bajar de ese pedestal imaginario la denominada música culta, el autor se propone combinar datos históricos de otros géneros.



“Si usted se fija, en el libro no solo se habla de sinfonías. Aparecen los Beatles, por ejemplo, Elvis Presley, Duke Ellington, Louis Armstrong porque todos ellos son representantes de un tipo de música que vale la pena recordar. Recordemos lo que decía Rossini: él no hacía diferencias entre música clásica y popular, sino entre buena o mala música”, anota Drezner.