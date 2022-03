Manu Chao alcanzó el éxito a finales de la década de los años 80 con la banda Mano Negra y, ya en solitario, el álbum Clandestino lo convirtió en un ídolo global a la vez que todo un símbolo musical para el movimiento antiglobalización, una especie de faro para los oprimidos del mundo, siguiendo la estela iniciada décadas antes por Bob Marley.

Casi un cuarto de siglo después del lanzamiento de aquel álbum debut en solitario que elevó al músico a la categoría de mito, se publica en español la única biografía autorizada por el artista, Clandestino: en busca de Manu Chao, firmada por el británico Peter Culshaw.



(Lea también: León Larregui cuenta detalles del nuevo álbum de Zoé)



"Es neurótico, inseguro y desequilibrado como la mayoría de los artistas. Él está atrapado entre la imagen que tiene de sí mismo, la de un hombre tímido y campechano, y la de quien, muy a su pesar, se hace acreedor de una fama indigesta (molesto porque alguien se pone pesado con él después de que lo reconozcan en un bar una noche y, sin embargo, se divierte con 80.000 personas coreando su nombre y coreando sus canciones al día siguiente").

Él está atrapado entre la imagen que tiene de sí mismo, la de un hombre tímido y campechano, y la de quien, muy a su pesar, se hace acreedor de una fama indigesta FACEBOOK

TWITTER

Así describe el periodista y autor de la obra, Peter Culshaw, a Manu Chao en el prólogo de la edición en español de la biografía del artista, recién publicada por la editorial Libros del Kultrum, casi una década después de su edición original en inglés, Clandestino: In Search of Manu Chao.

Durante un lustro, el escritor británico acompañó a Manu Chao en su periplo por medio mundo con el propósito de contar la historia del escurridizo artista, cuyas confidencias constituyen la piedra angular de la única biografía consentida y autorizada por el artista, célebre por contestatario, esquivo y antihéroe, siempre renegando de las leyes del mercado.

De los suburbios de París, ciudad de la que emergió su primera gran banda, Mano Negra, a la lucha de los zapatistas en Chiapas o los Sem Terra en Brasil, Manu Chao se ha forjado como activista antiglobalización, procurando estar siempre del lado de los más débiles, más propenso a improvisados conciertos benéficos que al glamur que rodea a la industria del espectáculo.



(Le puede interesar: ¿Qué canción de su nuevo álbum recomienda Luis Fonsi para dedicar?)

Raíces españolas

José Manuel Tomás Arturo Chao nació en París el 21 de junio de 1961, hijo de padre gallego, Ramón, incipiente estrella de la música clásica que acabaría en París ejerciendo el periodismo en lugar de continuar su formación artística, y madre vasca, Felisa, quien sufrió el exilio junto a su familia en los campos de refugiados franceses en los que acabaron miles de españoles tras la Guerra Civil.

De sus progenitores dice el artista que son sus amigos. "Lo más importante que aprendí de ellos fue su sentido de la honestidad. Son personas honestas y nunca intentaron engañar a otros por dinero y cosas así. No es muy fácil ser honesto en este mundo, porque si eres honesto siempre te chingan. Pero prefiero que me chinguen a que me remuerda la conciencia", asegura.

Manu Chao y su hermano Antoine crecieron rodeados de cultura y música española y latina (canción protesta, son, rumba, boleros, flamenco, sevillanas...), y no pocas veces con la presencia de figuras de la literatura latina como Juan Carlos Onetti, Gabriel García Márquez o Alejo Carpentier.

Creo que la primera globalización que ocurrió en este planeta fue la música en inglés. Los Stones y los Beatles conquistaron el mundo FACEBOOK

TWITTER

Pronto el rock y el blues, y en general la música anglosajona, también pasarían a engrosar las influencias musicales de Manu Chao.



"Creo que la primera globalización que ocurrió en este planeta fue la música en inglés. Los Stones y los Beatles conquistaron el mundo. Nosotros éramos niños franceses y no teníamos la oportunidad de escuchar otra cosa que la música en inglés. La única música que le llegaba a la juventud estaba en inglés, no en francés o en español o en ningún otro idioma", confiesa Manu Chao, que empezó su trayectoria siendo rockero. "Agradezco a la música por ser mi escuela", añade.



(Lea además: Cornetto, el DJ colombiano que quiere sacar la guaracha del bajo mundo)

De los suburbios al éxito

En la adolescencia, con su hermano Tonio y su primo Santi, además de otros amigos, ocupó una vieja fábrica de caucho en Sèvres, el barrio en el que vivía, a la que rebautizó como 'Salida de emergencia', y que pretendía ser un espacio de encuentro en el que tocar música, fumar y beber, y en el que pronto empezaron a ensayar y actuar numerosas bandas, entre ellas Joint de Culasse, el primer grupo de Manu Chao junto a su hermano y su primo.

Facebook Twitter Linkedin

José Manuel Tomás Arturo Chao, Manu Chao, nació en París el 21 de junio de 1961, hijo de padre gallego y madre vasca. Foto: EFE

Después vendrían Hot Pants, Los Carayos y en 1987 el célebre Mano Negra, con el que consiguieron relevancia internacional gracias, entre otras, a canción como Mala vida, la primera canción compuesta por Manu Chao en 1984, originalmente escrita para los Hot Pants, y que todavía hoy es uno de los temas de mayor éxito del músico.

"Durante años y años solo toqué covers. Y cuando la gente decía que debería escribir una canción, decía: '¿para qué?'. Ya hay tantas maravillosas. No tengo tiempo en toda mi vida para tocar todas las que ya existentes que quiero tocar. Antes de crear tus propias obras, creo que es importante ir a la escuela, y para eso necesitas maestros", afirma.

Entre esos maestros, Manu Chao cita a Chuck Berry, a Lou Reed, a The Clash, a Jacques Brel y Édith Piaf, y también a Bob Marley, y de esa amalgama de influencias nació el estilo único de Manu Chao, que bebe del rock, de lo latino, del punk, del ska, del blues y del reggae para dar pie a un sonido propio que hizo célebre a Mano Negra y después continuó en su trayectoria en solitario y con Radio Bemba, la banda que le acompaña en sus conciertos.

"Una buena banda no se hace con grandes músicos. (…) Son las personas, la actitud, la energía", apunta Manu Chao, líder de una banda de rock que se convirtió en la más importante de Francia, parte de Europa y con un éxito arrollador en casi toda Suramérica.



(También puede consultar: ‘La riqueza musical de Colombia no tiene par’: Betto Arcos)

"Una buena banda no se hace con grandes músicos. (…) Son las personas, la actitud, la energía". FACEBOOK

TWITTER

La banda de disolvió en 1994 tras la publicación de su último disco, Casa Babylon, y un año más tarde Manu Chao regresó a Europa después de un par de años "perdido" en Suramérica, sumido en una depresión que está en el origen del que sería su gran éxito en solitario, el álbum Clandestino (1998), con el que consiguió el disco de diamante y el cual figura en la lista de los 500 mejores discos de la historia de la revista Rolling Stone.

Un éxito inaudito, ya que, sin apenas promoción en su lanzamiento en Francia, canciones como Clandestino, Desaparecido o Welcome to Tijuana se convirtieron en auténticos himnos en todo el mundo y en algunas de las más representativas de un hombre que tras aquel fenómeno mundial se convirtió al islam en Dakar (Senegal), antes de acabar su periplo por América y África afincándose en Barcelona (España).

Letras interpretadas en español, francés, portugués, gallego e inglés y los fragmentos de un discurso del Subcomandante Marcos son señas de identidad del álbum que elevó a Manu Chao a la categoría de mito, quizás a su pesar.

Próxima estación… Esperanza (2001) y Radio Bemba Sound System (2002) siguieron la estela de aquel éxito, tras lo que Manu Chao –que en 2004 produjo el álbum del dúo maliense Amadou & Mariam Dimanche à Bamako– solo ha publicado tres álbumes más en solitario: Sibérie m’était contéee (2004), La Radiolina (2007) y Baionarena (2009).



MIRIAM SOTO

EFE Reportajes