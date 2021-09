El raro manga que ha predicho el futuro con más exactitud que 'Los Simpson'

Si en la antigüedad los griegos y unos cuantos romanos acudían a los oráculos para ‘conocer’ el futuro, los ‘millennials’ no deberían dejar de ver ni leer dibujos animados.



Al menos esa es la sensación que mantienen con orgullo todos los fanáticos de 'Los Simpson' al ver cómo los personajes amarillos parecen ir un paso adelante de la realidad.



Pues bien, para quienes han llegado a pensar que el destino de 'Homero' y compañía puede ser el mismo de la humanidad, acaba de descubrirse un extraño 'manga' que parece escrito por las manos de Nostradamus: ‘El futuro que vi’.



Este libro, un compendio de historietas diseñadas por Ryo Tatsuki, una misteriosa artista nipona, ha tomado cierta relevancia dentro y fuera de Asia por su sorprendente ‘clarividencia’.

Según se ha podido saber, las páginas de ese manga han ‘anticipado’ cuatro momentos trascendentales de la historia de la humanidad.



¿Cuál fue el último de estos? El coronavirus.



Y lo más preocupante es que, de su lista, faltan al menos dos.

Sueños elucidiarios

La historia de la rara historieta comenzó con unos sueños extraños que empezó a tener Tatsuki en la década de los ochenta. Fue tanto el impacto de esas ‘revelaciones oníricas’ que dejar registro visual de ellas resultó ineludible.



De ahí que, empujada por su espíritu dibujante, el 'manga' se convirtiera en la mejor opción.

El misterioso manga fue publicado a finales de los años 90. Foto: @JohnnBack

Con esa técnica, plasmó en un primer momento tres sucesos impresionantes que, supuestamente, vivió en silencio y no compartió: La muerte de Freddie Mercury, el terremoto de Kobe en Japón y el fallecimiento de Lady Di.



Sin más tiempo que perder, en 1999 lanzó un cúmulo de predicciones inmersas en su extensa historieta ‘El futuro que vi’.



R.I.P Freddie Mercury

El vocalista de Queen falleció el 24 de noviembre de 1991. Foto: AFP

Del histórico cantante de Queen, ella soñó que fallecía durante dos 24 de noviembre: el de 1976 y el de 1981.



El fatídico momento, en la vida real, llegó el 24 de noviembre de 1991. Diez años después de haber tenido dos sueños separados por cinco años.

El terremoto de Kobe

Las luces azules son un fenómeno que suele aparecer en terremotos. Foto: @Ro_panque

Según aseguró, Tatsuki sintió, con quince días de anticipación, la premonición del desastre telúrico de 6,9 grados de intensidad que terminó con la vida de 6.434 personas en la ciudad de Kobe, el 17 de enero de 1995.



Ella, según reportan algunos diarios japoneses, sabía el 2 de enero de ese año que en 2 semanas ocurriría la tragedia.



El 'llamado' de Lady Di

La muerte de la Princesa Diana ha sido una de las más misteriosas de la historia. Foto: EL TIEMPO

Se dice que la misteriosa muerte de Diana de Gales, la primera esposa del príncipe Carlos, llegó al inconsciente de Ryo Tatsuki en 1992.



“¿Diana? ¿Fallecida?” se lee, al parecer, en una nota de sus dibujos de la época.



Lady Di falleció el 31 de agosto de 1997.

El covid

La pandemia cambió la forma de relacionarnos. Foto: iStock

El hecho más impresionante, por su antelación en el tiempo e impacto mundial, fue el coronavirus.



“Un virus desconocido llegará en 2020, desaparecerá después de alcanzar su punto máximo en abril y volverá a aparecer 10 años después”, escribió en su manga.



No deja de ser algo un tanto impreciso dado que en abril de 2020 nada desapareció y, por el contrario, se agudizó y se extendió por todo el mundo. Aún hoy se lidia con el covid-19, más allá del avance significativo en el proceso de vacunación.



Los 'dos momentos' que quedan pendientes

De acuerdo con los dibujos de Tatsuki, el pasado 20 de agosto iba a haber una erupción del Monte Fuji, volcán que no tiene actividad de riesgo desde hace tres siglos.

El Monte Fuji es un símbolo de la cultura japonesa. Foto: EFE

Por fortuna, no ocurrió ningún desastre natural pues ese día estaba programado un concierto en las cercanías al monte.



El otro tema que queda pendiente, de acuerdo con la ‘agenda del manga’, es un megaterremoto en Nankai, también en Japón.



Esa región, ubicada en una falla geológica, no ve movimientos inclementes desde el siglo XV.



De acuerdo con algunos portales de nicho y misterio, Ryo Tatsuki ya está alejada de los sueños reveladores.



Su libro parece una reliquia ya que, prácticamente, es imposible conseguirlo.



Algunas de las personas que lo tienen han compartido sus revelaciones, pues, ocurran o no, el futuro es de todos.

