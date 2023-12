'Mamá, dónde están los juguetes': así se ve la cantante del clásico de Navidad

'Mamá, dónde están los juguetes' es una de las canciones más populares del fin de año. Su letra, cruda y realista, habla de la pobreza de una madre que le impide darle un regalo material a su pequeña hija; sin embargo, en su respuesta acaba culpando a la pequeña por lo sucedido.

La encargada de poner su sentida voz al servicio del conocido villancico compuesto por el venezolano Oswaldo Oropeza (el mismo de ‘Faltan cinco pa’ las doce’), fue Raquel del Coromoto Castaños Amundaray.



Por su testimonio en charlas y en entrevistas, tenía cerca de 6 años para el año de la grabación de 'Mamá, ¿dónde están los juguetes?' y debido a la dura historia que contiene la letra de la melodía, no quería cantarla.



“A mí me parecía una canción horrible, y no entendía por qué querían grabar algo tan triste. No me gustaba y al principio me rehusé a cantarla. Pero mi mamá me insistió y al final lo hice, sobre todo, por complacerla”, contó Raquel en una entrevista con la revista Soho en el 2013.

Antes de grabar la inolvidable canción decembrina, Raquel Castaños ya había cosechado éxitos en un reconocido programa infantil en su país.



Desde entonces desarrolló una carrera artística invaluable en la cual la música y la actuación fueron las ramas predilectas. Diversos papeles en más de 20 producciones locales y alrededor de 30 discos componen su hoja de vida, como resaltó el ‘Proyecto Identidad’ en el libro ‘Venezuela en 1000 rostros’.



Algunas canciones que fueron famosas en su país son “La Hallaca”, “Abrázame”, “El niño pobre” o “Médanos y leyendas”.



Este año, la artista venezolana cumplió 70 y sus amigos la visitaron para celebrar. Castaños se ha retirado de la vida pública por complicaciones de salud. Así se ve la cantante de 'Mamá, dónde están los juguetes'.

Más noticias