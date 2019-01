Maluma y Silvestre Dangond por primera vez unidos en una canción

Por primera vez, dos “pesos pesados” de la música colombiana se unen. Se trata de Maluma y de Silvestre Dangond, que están presentando el video de su nueva canción conjunta ‘Vivir bailando’.



La canción, co-escrita por Andrés Castro, Edgar Barrera, Daniel Buitrago, Sharo Torres y los propios intérpretes, logra una afortunada fusión de los géneros tropical y urbano, que representan ambos artistas.

El video comienza con el juego de miradas ingenuas de dos niños, en una gran hacienda, cuando la hija millonaria del dueño observa al hijo del jardinero de la finca, mientras arreglan las plantas.



Esta mirada inicial llevará en el tiempo a los niños a convertirse en amigos inseparables.



El video, realizado por la compañía 36 Grados en formato cine, se realizó en un paraje a las afueras de Medellín y en la estación de ferrocarriles.

Letra de ‘Vivir bailando’

Maluma, Silvestre

Worldwide baby

Y yo aquí pensando que tú eres bonita

Ay, creo que si lo intento puedo enamorarte



No es casualidad que te tenga cerquita

A poca distancia pa' poder besarte



Tócame

Yo sé que nos gustamos, no digas que no

Siente con tus manos lo que siento hoy

Es tan irreal que hasta te va a gustar



Y es verdad



Que no he sido un santo y tampoco el peor

Si he sido mujeriego es por falta de amor

Pero eso con tus brazos se podría cambiar



Y yo quiero vivir bailando la vida contigo

Y todo el tiempo vivir en tus abrazos

Y caminar por el mundo descalzos



Y yo quiero vivir bailando la vida contigo

Y que tengamos los hijos que quieras

Tú dime si a ti te gusta la idea



Si tu quieres mamacita que tengamos varios hijos para mí es mejor, para mí es mejor,

Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor, contigo amor.



Y si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos para mí es mejor, para mí es mejor,

Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor, contigo amor.





Vamos a la práctica, no seas tímida

Quiero conocerte en la intimidad

Hagámoslo muy lento, despacio

Con tus caricias quiero llegar al espacio



Soy tu sugar daddy y tú eres mi mami

Por toda la habitación haremos un safari

Algo exótico, erótico,

Prometo va a ser magnífico, yeah

Vámonos de fuga, dónde nadie nos vea



Nos vamos pa’ Urumita

Que esa tierra es bonita.



Y yo quiero vivir bailando la vida contigo

Y todo el tiempo vivir en tus abrazos.