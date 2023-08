Maluma publicó por medio de redes sociales, que hoy 25 de agosto, se lanzaría su nuevo álbum titulado 'Don Juan'.



En días anteriores, el artista dio conocer su nuevo proyecto y generó especulación en sus seguidores quienes aseguraron que el cantante haría una colaboración con Selena Gómez e incluso con Shakira, lo cual no había sido confirmado.

El producto musical 'Don Juan' fue lanzado en la madrugada, de acuerdo con el artista. Este se puede encontrar en las diferentes plataformas como Spotify y YouTube, en las cuales se muestran las diferentes colaboraciones dentro del disco, entre estas, no se encuentra ninguna con Selena Gómez ni con la artista colombiana.

Sin embargo, se pueden encontrar sencillos con Yandel, Carin Leon, Ryan Castro, Gordo, Don Omar, J Balvin, Rayvanny, Marc Anthony, Anuel AA y finalmente Jowell y Randy. Dentro de la nueva entrega incluye ritmos africanos, también bachata, hip hop, salsa y el reggaetón por el cual es reconocido.

Los títulos de sus canciones en solitario son los siguientes: Ave Maria, los polvos, balance, procura, la piloto, porsche, hace un mes, aparentemente, humedad, bikini, sobrio, junio y la reina. También se encuentran algunas de sus producciones que han sido sacadas al mercado antes del álbum, por ejemplo: 'Coco Loco', que se encuentra en su canal de YouTube desde hace dos meses.

La emoción del artista

El cantante confesó a sus seguidores, por medio de sus historias de Instagram, los nervios que le produce este nuevo lanzamiento, y decide hablarlo con sus seguidores porque cree que al hacerlo, la sensación desaparecerá: “Estoy muy nervioso pero muy feliz, me siento con mucha ansiedad, pero me siento tranquilo, he trabajado muy duro por este momento”, comentó desde su cuenta.

También, agradeció a quienes lo han apoyado desde el inicio de su carrera, y resalta que es un momento muy importante y que la música le ha brindado experiencias inolvidables: “Quiero aprovechar este momento que es especial, para expresarles mi amor. Quiero seguir viviendo de la música”, señaló en las historias de la red social.

El artista no solo se dedica a la música, pues creó una marca de comidas rápidas llamada ´Dembow by Maluma´, la cual ha dado mucho de qué hablar, puesto que desde su lanzamiento los internautas de las diferentes redes, han dado su opinión frente al producto, mientras unos lo aman, otros no lo disfrutan tanto.

Para sus seguidores, la hamburguesa ha cumplido sus expectativas: “El pan está muy suavecito, la fusión de los sabores está espectacular y te dan una salsa extra”, añadió la usuaria de TikTok @maggiemoficial, en el video resalta que le gustaría que el cantante le realizara mejoras al diseño de los empaques de la comida.

Vea a Madonna encantada al encontrarse con Maluma

