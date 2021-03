Maluma y Pipe Bueno juntos otra vez en la esperada canción 'Tequila'

Mucha expectativa venían mostrando en sus redes los cantantes Maluma y Pipe Bueno, grandes amigos, sobre su nueva canción 'Tequila'.



La espera terminó este jueves, cuando la canción se lanzó al mundo a las 6 de la tarde hora de Miami.



Con sus célebre frases de 'Maluma Baby' y 'Ay ya yai Pipe Bueno', se aprecian a los cantantes en una serie de escenas de despecho por el fin de un amor idealizado, como lo dice uno de sus coros:



"Gracias a Dios te fuiste,

ya no tengo nada contigo,

sé que te fuiste,

pero yo ahora estoy tranquilo

Claro que no funcionó

Pela porque sí, porque no..."



