Maluma está desde hace unas semanas en el viejo continente como parte de su ‘Papi Juancho World Tour’. El colombiano ha estado aprovechando los festivales de verano para presentar su música ante los europeos.



En uno de sus conciertos en España de los últimos días se presentó un caso atípico. El cantante pidió que sacaran a unas personas del evento por mal comportamiento.



Maluma estaba dando una presentación en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, cuando notó algo en el público que no le gustó. En los videos grabados por los asistentes, se puede ver el momento exacto en el que el ‘Dirty boy’ decide parar el concierto.



Mientras interpretaba su éxito musical ‘Mala Mia’, el paisa se dirigió hacia un extremo del escenario para intentar ver lo que estaba ocurriendo. Por unos segundos, el cantante pretendió seguir con su presentación hasta que decidió detenerla de un todo.



El artista le pidió a su equipo de músicos que pararan la pista y se acercó a donde estaban dos mujeres supuestamente en medio de una riña.



“¡Para un momento, para un momento! ¡Mike, para un momento, para un momento! Mira, yo no tengo… idea cómo se llaman ustedes, pero las que estuvieron peleando se van ya de mi concierto. ¡Se van ya, se van ya!” expresó Maluma.



El colombiano se notó enojado mientras le insistía a las asistentes que salieran del lugar. Mientras tanto el público reaccionó vitoreando a las palabras del cantante y pidiendo a gritos que se fueran las personas culpables de la interrupción.



“Chao, chao, chao, chao… Uno tan viejo y con esas… ya. ¡Fuera! Aquí, solamente hay energía positiva” señaló el intérprete de ‘Cuatro babys’.



La situación fue controlada y no pasó a mayores entre los fanáticos que estaban en el concierto. En redes sociales Maluma fue aplaudido por su tenacidad para manejar este tipo de inconvenientes.



Maluma en Colombiamoda



Esta semana inicia la feria de moda más importante del país. En esta ocasión, uno de los eventos más esperados será la colección de GEF con Maluma.



Las prendas que saldrán en esta edición fueron diseñadas por el cantante paisa junto a su hermana, Manuela Londoño. El concepto es el de crear ropa funcional y sin un género específico, que pueda ser usada por cualquier persona que se identifique con ella.



El desfile para presentar el proyecto lleva por nombre ‘Maluma x Gef El Arte de los Sueños’ y se desarrollará el 27 de julio a las 9:00 pm en City Hall Club El Rodeo. En redes sociales la pasarela se transmitirá en vivo.

