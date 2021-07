Maluma recomienda no mezclar alcohol y desamor en su nueva canción

El artista colombiano Maluma lanzó “Sobrio”, una nueva propuesta musical en la que recomienda no mezclar el alcohol y el desamor, combinación fatal que, dijo, le puede llevar a uno a “cagarla”.



“Esta es una historia con la que muchos se van a identificar. Estoy seguro”, dijo Maluma en declaraciones a la prensa al presentar “Sobrio”, el primer tema de Maluma desde enero de 2021, cuando lanzó su proyecto experimental “7 Días en Jamaica”.

“La canción también manda un mensaje de que no hay que tomar tanto para no cagarla”, agregó entre risas el artista de 27 años, que, paradójicamente, ha sido la imagen de varias marcas de bebidas alcohólicas.



Maluma explicó que “Sobrio” es parte de su proceso de buscar producciones completas que no “fueran más de lo mismo”.



(Lea además: ¿‘Tusa’, de Karol G y Nicki Minaj, superó a ‘Thriller’, de Jackson?)



Con la canción, compuesta por Maluma, Édgar Barrera, Keityn (Kevyn Mauricio Cruz), Robledo (Alejandro Robledo), Filly Andrés Lima y Lenin Yorney Palacios, el artista sigue el camino que emprendió con su éxito “Hawai”.



En este nuevo tema, el "dembow", el ritmo del reguetón, empuja a la canción a un pop bailable, y lo acompaña de un fuerte componente melódico y una letra cercana a baladas orquestadas que dominaron por décadas a la música latina.



El tema salió acompañado de un video grabado en Los Ángeles y que muestra a un Maluma haciendo el ridículo en un club nocturno, en el que la dueña de su corazón, la modelo israelí Eden Fines, aparece con su nueva pareja, Scott Disick, conocido por ser el padre de los hijos de Kourtney Kardashian.



Como parte de la campaña promocional de “Sobrio”, Maluma y Disick llevan dos semanas intercambiándose mensajes poco amables en las redes sociales, que reflejaban sus roles de antagonistas en el video musical, aunque todo se trató de una estrategia de mercadeo.



(Le puede interesar: Juanes presenta el video de 'Sin medir distancia')



También aparecen en la producción los artistas estadounidenses Saweetie y Quincy y la modelo australiana Shanina Shaik, un elenco que deja claro que con “Sobrio” Maluma ha puesto la mira en los amantes de los sonidos multiculturales.



Además del lanzamiento del tema, el artista prepara una ambiciosa gira que comenzará en septiembre y espera con “muchas ganas” el estreno en mayo de 2022 de su película “Marry Me”, que protagoniza con Jennifer López y Owen Wilson.



EFE

Otras noticias de la música: