Pido perdón, pero seguiré cantando mis canciones: Maluma

Por primera vez, el semanario El País de España se centró en el contenido de un artistas urbano y eligió al colombiano Maluma para que expresara sus sentimientos y hablara sin rodeos de por qué es el artista que es.

"Maluma, el cantante colombiano y estrella mundial que se ha convertido en nuevo ídolo de la música latina, es tan querido por sus fans como repudiado por la causa feminista. En el punto de mira por las letras de sus canciones, su paso por España con la gira de su nuevo disco ha dejado recintos llenos hasta la bandera y un rosario de campañas en contra de su música y todo lo que representa", se puede leer en el artículo publicado por El País, en el que habló sobre las acusaciones de machismo que afronta, cómo se convirtió en la esperanza de su familia en Colombia y por qué no quiere pasar mucho tiempo en este mundo.

Los sacrificios de su vida

Maluma contó que hay muchas personas que ha dejado atrás para cumplir su sueño, incluyendo a miembros de su familia, y que tomó decisiones como dejar de jugar fútbol.



"Cuando tenía 13 años, la compañía de la que mi papá era presidente quebró. Y empezamos de cero. Dejé el fútbol a un lado para meterme en la música como una salida para mi familia. Cuando pasó aquello, no pudimos pagar el colegio donde yo iba y mi padre se puso a colaborar con la escuela para financiar a cambio mis estudios hasta que acabé bachillerato", explicó en la entrevista.

Sus letras machistas

Durante la entrevista, Maluma fue cuestionado varias veces sobre el contenido de sus letras y sobre si es machista.



"No soy así. Es como acusar a alguien de asesinato cuando no ha asesinado a nadie. Que me digan que soy machista cuando soy un joven que ha sido criado por mujeres… Cuando mis padres se separaron, mi mamá y mi hermana me criaron y lo primero que me enseñaron fue el valor del respeto a la mujer. Me sorprenden todos los comentarios negativos en este sentido, pero es parte del trabajo. Es parte de la historia", explicó.



También, aclaró que está "montado en un papel, que podría ser llamado latin lover. Pero tras las bambalinas soy lo contrario. Tengo una relación sentimental que dura más de un año. Y las canciones por las que me han titulado de cierta forma han venido cuando he estado con mi novia".

La presión de la fama

El artista paisa también fue cuestionado sobre cuánto tiempo quiere vivir. "No mucho. Lo suficiente para hacer realidad todos mis sueños. En el momento en que comience a estar enfermo y me tenga que cohibir de muchas situaciones es cuando quiero decir: “¿Sabes qué? Hasta aquí llegué”", manifestó.



Además, dijo que le tiene miedo a la soledad, pues muchas veces se siente solo, aunque hable con muchas personas. "Por eso cultivo mi espiritualidad. De la misma forma que voy al gimnasio todos los días, trabajo para tener una paz mental".



"Si hago música que a la gente no le gusta, se acabará mi carrera", señaló.

Sobre Colombia

Maluma fue contundente al decir que Pablo Escobar es un delincuente y que de manera indirecta vivió la violencia.



"Ha costado botar las esquirlas de lo que dejó Pablo Escobar en su época. Todavía hay gente que lo llama héroe. Eso es difícil de entender. Y a todo el mundo le encanta ver Narcos en Netflix y los documentales de Pablo Escobar, y hablar de todo", dijo.



