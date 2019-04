El llanto de Maluma al oír 'Medellín', la canción que sacó con Madonna

Este miércoles, Madonna sorprendió con el lanzamiento de su canción 'Medellín', que realizó junto al colombiano Maluma y que hace parte de su álbum 'Madame X'.

Maluma ya había manifestado en redes sociales estar bastante emocionado por haber cumplido uno de sus sueños: grabar junto a la Reina del Pop.



Unas horas después de que la canción empezara a sonar en redes, Maluma publicó su reacción en un video.



"Imposible contener las lágrimas y la emoción después de escuchar esto. No saben mi felicidad y lo que representa esto para mi vida. 'Medellín', disponible en todas las plataformas digitales. Se vale soñar, se los dije", estas fueron las palabras que acompañaron la publicación en Instagram.

La canción, en la que Maluma canta en español, cuenta la historia de cómo Madonna estaba tomando una copa en Medellín, en medio de un sueño, mientras Maluma la seduce e intenta conquistarla.



"Tomé una pastilla y tuve un sueño. Volví a mis 17 años. Me permití ser ingenua para ser alguien que nunca había sido (...) Tomé un sorbo y tuve un sueño, me desperté en Medellín. El sol acariciaba mi piel, podría comenzar a ser otra", canta Madonna.(Escúchela aquí, en el video que Madonna subió a su canal de YouTube):

"Tranquila 'baby', yo te apoyo. No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo.

Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aqui tengo un trono", le responde Maluma.



"Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora".



"Si sientes que hay un viaje en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Tú, tranquila, que estamos en Colombia".



Maluma también le dice a la estrella: "Si te enamoro en menos de un año, nos vamos pa' Medallo. Si te enamoro, aquí nos quedamos (...) nos casamos".



Artistas como Becky G, los miembros de Piso 21, J Balvin, Anitta, J Quiles, y la novia de Maluma, Natalia Barulích, felicitaron al artista por su logro.



El video de 'Medellín', que se conocerá el 24 de abril, no incluye imágenes de la capital antioqueña, como se ha rumorado, pues fue grabado en Portugal.

En una entrevista concedida a Apple Music, la reina del pop confirmó que junto a Maluma no solo grabó la canción 'Medellín', sino también 'Bitch, I’m loca', la cual estará en su disco y podría estar incluida en el álbum del artista colombiano, que saldrá en mayo.



