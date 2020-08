‘Papi Juancho’: lo nuevo de Maluma, el niño terrible del reguetón

El niño terrible del reguetón se creció. Ha pasado una década desde que el jovencito Juan Luis Londoño Arias se dio a conocer como Maluma Baby y quien más tarde, en esa búsqueda de identidad musical en un universo de ‘perreo’ que conquistaba las emisoras y los escenarios, se convirtiera en el Pretty Boy, Dirty Boy. Eso significó su transición física, emocional y artística que lo llevó a una nueva etapa, la actual, cuando nace Papi Juancho.

“Es mi álter ego, ese personaje con el que voy creciendo. Con Maluma Baby estaba en mis 18 años, luego llegó el Pretty Boy, Dirty Boy, que era más audaz, mostraba al Maluma romántico, tierno, bonito y el otro más diablito… En todo este tiempo crecemos, maduramos y aprendemos a tener un equilibrio sin perder nuestra base, los gustos por los que llegamos aquí, la disciplina, el talento y las responsabilidades que tengo”.

Maluma (Medellín, 1994) acaba de lanzar su quinto álbum de estudio: el famoso Papi Juancho, una extensa producción de 22 cortes que incluye colaboraciones con Darell, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavarez, Myke Towers, Ñejo, Dálmata, Randy, Yandel, Yomo y Zion, muchos de ellos, artistas que influyeron la carrera del reguetonero colombiano, que acumula más de 100 millones de seguidores en sus redes sociales.



Papi Juancho es el regreso al sonido de sus inicios, es muy Medellín. ¿Es un homenaje a sus orígenes?



Tenía muchas canciones grabadas, más de 50, y necesitaba que la gente pudiera disfrutar de mi música. Este tiempo de cuarentena y de estar tanto tiempo en casa me hizo reflexionar sobre todo: mi carrera, mi mundo, mi vida y una de esas cosas es que ya no quiero guardarme nada.



Papi Juancho es mi esencia, la música con la que crecí. Los sonidos que me gustan, por eso quise invitar a los artistas que también me influenciaron. Es un disco para complacer a aquellos seguidores que les gusta el reguetón, pero también, estaba en la obligación de satisfacerme.

Medallo City es la canción que más proyecta ese espíritu…

Es un trap con salsa. Yo nunca había experimentado esa unión musical y la letra son términos que utilizamos nosotros en Medellín, específicamente en Envigado donde crecí. Es puro barrio. Yo quiero mostrar mi cultura, y quiero que la gente vea de dónde soy y yo soy de Medallo City.



Volviendo a las colaboraciones, creo que remiten a esas raíces suyas…



Como te comentaba, son artistas que admiro. Como su fanático hice de todo para estar cerca de ellos o conocerlos cuando apenas estaba comenzando mi carrera; muchos son de la vieja escuela del reguetón (…) Mi disco de principio a final es muy exquisito y ellos me ayudaron en eso.



¿Cómo definió la canción que compartiría con cada uno?

Junto a The Rud Boyz, los productores de casi todo el disco, íbamos escuchando las canciones. Ellos ya tenían claro lo que yo quería y comenzamos a hacer esa lista de amigos en la música que me inspiraron o que crecí oyendo. Estábamos en Medellín grabando y cuando comenzamos a llamarlos, casi todos estaban en Miami. Viajamos para trabajar y hacer realidad Papi Juancho. Ellos se montaron en la película y aquí estamos estrenando.

Hay algunas canciones del disco con letras explícitas, que seguro desatarán polémicas. ¿Qué decirles a todos sus críticos?



A ellos, solo puedo decirles: gracias por tomarse el tiempo y dedicármelo, lo valoro. En Papi Juancho hay canciones que son reguetón, ‘perreo’ sólido con el que yo crecí, con el que hacía los partys con mis amigos. Eso lo dejé de hacer en una época, porque me volví un artista más pop, pero con este disco estoy trayendo la música que a mí me gusta. Hay un par de canciones, como las más oscuras, entre comillas, son mis favoritas, las que tienen el ritmo más heavy.



En este momento, en la cima de su carrera, ¿qué experimenta al presentar una nueva producción discográfica?



Creo que llevo un camino grande, pero con cada sueño viene un sueño aún mayor, así que tendremos que llegar a un pico que esté más arriba. Cada disco, cada canción es una emoción inmensa, es mi alegría. Estoy uniendo diferentes generaciones, diferentes países, poder tener a las leyendas del reguetón y que ellos se disfruten las canciones, representa mucho para mí.



Aquí quiero que encuentren la esencia de Juan Luis, va con todo mi amor, desde mis entrañas. No lo digo desde Maluma, lo digo como fan del reguetón, es un disco completo desde el principio hasta el final. Es un disco hecho con mucho amor.



Son bastantes cortes para un disco: ¿hay un hilo conductor o hablamos de un trabajo más ecléctico?



El hilo conductor es el reguetón, el de la calle, con las historias que se cuentan los amigos en las fiestas. Complací a otros solo por sacar canciones, aquí estoy lanzado un disco desde mi gusto musical, desde lo que soy. Son 20 canciones de reguetón y dos pop que no las quería dejar por fuera: ADMV y Hawái.



Quisiera preguntarle por ADMV, una balada muy bonita.



ADMV es balada romántica, pura voz y guitarra acústica. Significa Amor De Mi Vida. La escribí en Jamaica, en enero, durante un viaje en el que estuve explorando sonidos, junto conÉdgar Barrera, Vicente Barco y Miky La Sensa. Habla de esos amores que son para toda la vida y que cuando el tiempo pasa, nos debemos decir adiós. Es de mis favoritas, me hizo pensar en mis abuelos, mis padres. Son esos te quiero que dejamos de decirles a las personas que amamos, por eso ahora no me guardo nada.



Y Hawái, que se sale de la temática del disco, pero es tan fuerte y los fans la aman. La tienen en el #1 de Spotify y superando las 60 millones de reproducciones del vídeo. Era necesario que estuviera en el disco, son el bonus track.

¿Hubo alguna canción que le representó un reto desde lo interpretativo o lo emocional?



Sabes que no… o bueno sí… ADMV es una canción que me genera muchos sentimientos…

Si mira hacia atrás, es una década en la música, ¿qué le falta y qué más quiere hacer?

Quiero hacer más y más música, regresar a los escenarios, seguir llegando a lugares donde nunca imagine. Pero lo más importante quiero hacer felices a otros, a mi familia y a mí mismo.



¿Cómo ha llevado su carrera y qué tan complejo le ha resultado vivir esta pandemia?



Es un tiempo difícil para todos. He tenido mis momentos oscuros en esta cuarentena, pero me apego a mi familia, a Dios y busco opciones para continuar. Este tiempo me ha ayudado a crecer en lo personal, a pensar en seguir ayudando a los niños de mi Fundación, a devolver un poco de lo que tengo. Cada día, desayunaba y comenzaba hacer música, tenía la mente ocupada



Ahora vienen muchas cosas, el estreno de la película con JLO, Merry Me también canciones con ella y más sorpresas que poco a poco les iré contando. Por lo pronto, disfruten Papi Juancho, que lo hice con todo lo que soy.

Sofía Gómez G.

Redacción Cultura

En Twitter@s0f1c1ta