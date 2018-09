La parte del cuerpo que Maluma nunca se tatuaría por miedo a su mamá

"Siempre he sido muy abierto de mente y desde que era pequeño quería hacerme un tatuaje y lo logré cuando tenía 14 años", dice Maluma en un video compartido por la revist GQ, en la que le preguntaron exclusivamente por sus tatuajes.

El cantante colombiano, uno de los más reconocidos dentro del género urbano, cuenta que, en su pierna izquierda, tiene tatuado su nombre artístico, que surgió de la unión de las primeras dos letras de los nombres de su mamá (Marllí), su papá (Luis) y su hermana (Manuela).



Según cuenta, cuando su mamá vio el tatuaje no lo tomó muy bien, pero terminó por aceptarlo cuando Maluma le explicó su significado. "Es muy grande, pero lo acepto, porque es tu familia", le contestó su mamá en ese momento.

También explicó que algunos de los tatuajes de su brazo izquierdo (un buda y la

palabra magia) se los hizo un amigo cercano llamado César. "Me gusta Buda por todas sus enseñanzas y por cómo pensaba. Soy católico, pero a veces, me gusta tomar lo mejor de cada religión".



En cuanto a su brazo derecho, contó que tiene tatuado algunos elefantes, otros detalles que representan a su familia y un caballo. "Son lindos, pero muy dolorosos".

"También tengo un búho, significa sabiduría y es uno de mis tatuajes más importantes, porque es muy espiritual, como una especie de protección contra las malas vibras y energías que están en todo el mundo".



Debajo del búho, Maluma tiene un santuario japonés que lo hace sentir como en casa cuando lo mira.



En el pecho tiene un león. "Ese también fue muy doloroso, pero lo amo, es uno de mis favoritos. "Cuando era muy joven tuve un momento muy difícil y necesitaba fuerza, por eso me lo hice".

Y no perdió oportunidad para hablar del amor. "Detrás de cada hombre exitoso hay una mujer increíble. Por eso, tengo este tatuaje en el que una mujer me rodea. Puede ser mi mamá, mi novia, mi abuela. También tengo una rosa, que presenta el respeto a la mujer".



Sobre si se haría algún tatuaje en la cara, Maluma respondio que no. "Sería demasiado y los tatuajes en la cara son 'hardcore'. Mi mamá me mataría" .



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO