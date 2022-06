La noticia musical de la semana está relacionada con las recientes declaraciones de Maluma, quien confirmó que se retiraba de las redes sociales. Sin embargo, esto resultó ser lo que todos sus seguidores esperaban: el anuncio del lanzamiento de su nuevo álbum.



(También le puede interesar: Maluma se ratificó, en su casa, en el mapa del estrellato global)

Con la intención de conectarse con sus orígenes musicales y retomar su conexión con ese reguetón de la calle que lo enamoró al inicio de su adolescencia, Maluma lanzó este viernes 'The Love & Sex Tape', su sexto álbum de estudio y el más explícito de su carrera.



"Me estaba haciendo falta esa conexión con la calle, con aquel Maluma que sacó 'Pretty Boy, Dirty Boy', con mi esencia", dijo a Efe el artista colombiano, en referencia a su segundo disco con el que fue conocido fuera de su país

Soy lo que soy gracias a Vicente y a la cultura mexicana, lo he escuchado desde que soy un niño. FACEBOOK

TWITTER

Además, el cantante confirmó que venía en su auto escuchando canciones de Vicente y Alejandro (Fernández). Música que, según él mismo lo señala, hacen parte de sus géneros favoritos, así lo expresó el cantante de 28 años en su paso por la alfombra roja, informó la agencia Efe.



“Lo único que me faltó fue hacer una canción con él, siempre lo dije y siempre hablé de eso”, resaltó Maluma, que llegó a México junto a su perro Buda, que es la imagen del nuevo álbum.



(También le puede interesar: ¿Por qué el concierto de Maluma ha sido uno de los mejores del año?)

Lo que se conoce de su concierto en México

El músico confirmó que hará dos presentación en Ciudad de México los días 10 y 11 de junio en el Palacio de los Deportes como parte de su gira 'Papi Juancho' y aseguró que será un honor presentar su séptimo disco en una ciudad que impulsó tanto su carrera en sus inicios.



“Es un álbum hecho con mucho amor, de mucho reggaeton, de la música que me gusta hacer y por eso precisamente lo quería hacer aquí, en la Ciudad de México, porque para mí representa mis inicios, mis raíces. Soy lo que soy gracias a México y todo el cariño que me ha brindado durante mi carrera”, mencionó el cantante.



Por último, el artista paisa también se refirió al conflicto en redes sociales entre Christina Nodal y J Balvin y se mostró satisfecho de que el problema haya sido solucionado.



“Ellos, como unos caballeros maduros, tomaron la decisión de que eso no era un buen ejemplo para la gente y la juventud. Esos chistecitos tienen un peso detrás y uno no se puede poner a limar sus asperezas delante de la gente (...) Si armaron el pedo a nivel público, tenían que cuadrarlo de la misma manera”, resaltó el artista.

Concierto de Maluma en Medellín se verá gratis en 240 países

Kapo: de una gasolinera a cantar reguetón

Estas son las nuevas voces del reguetón que sobresalen en el género urbano

*Con información de EFE.



Tendencias EL TIEMPO