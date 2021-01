Al aire el nuevo disco de Maluma, '#7DJ (7 Días en Jamaica)'

La música urbana, el fuerte de Maluma, se mezcla con el reggae y el dancehall. También, el artista paisa se unió a los jamaiquinos Ziggy Marley y Charly Black, y a músicos tradiconales de esta isla para crear #7DJ 7 Días en Jamaica, el nuevo disco del paisa, que se da a conocer este 28 de enero.



Incluye las canciones Tónika (con Ziggy Marley), Love (con Charly Black), Chocolate, Agua de Jamaica, Desayun-Arte, La burbuja y Peligrosa.



El disco se presenta el día en el que Maluma cumple 27 años y que hizo en una isla del Caribe en donde, dice el músico, se renovó "con su gente, su música, su vibra y su espíritu de libertad".



La producción, disponible en plataformas, lleva un cortometraje de siete videos, y se empezó a gestar en un viaje de Maluma a Jamaica, un lugar que quiso conocer desde niño. En los siete días que estuvo allí buscó acercarse a la cotidinidad de este lugar y a sus sonidos, en un viaje, que según dice, marcó un un cambió en su vida.



"Esos siete días en Jamaica llegaron en un momento en el que necesitaba escapar y desconectarme, ya que había trabajado intensamente sin parar en mi carrera durante siete años y llegué a cuestionarme si debía seguir creando música. Hice un gran examen de conciencia ahí y regresé como una persona diferente, completamente inspirado y dándome cuenta de que la música no es solo lo que hago, es parte de lo que soy, de cómo vivo e interpreto la vida", dijo.



Producido por Edgar Barrera (Edge), Johany Alejandro Corral (Nyal) y Los Rude Boyz (Kevin ADG Jimenez y Bryan Lezcano 'Chan El Genio'), las canciones fueron escritas por Maluma, Édgar Barrera, Vicente Barco, Johany Corral, Kevin Jimenez, Bryan Lezcano, Miky La Sensa, Ziggy Marley y Charly Black, entre otros. El cortometraje se filmó en Jamaica y Los Ángeles.



La portada del disco es del colombiano Federico Uribe, que hace sus obras con material reciclado. En este caso utilizó trozos de plástico y será subastada. Los recursos que se obtengan serán para la fundación del artista, El Arte de los Sueños.



La portada estará en una exposición en Miami, que incluirá las obras hechas por Uribe para cada canción del disco, realizadas con basura común. La muestra estará abierta al público por un mes y también se podrá ver via streaming. Los recursos que se obtengan por la venta de estas últimas irán para las fundacioens Amigos del Mar, Jardín Botánico de Cartagena y Stand Up Providencia.

Y a partir de las 6:30 p.m. de este 28 de enero, por Spotify Original Shows se puede disfrutar de Una semana en Jamaica con Maluma: #7DJ, una experiencia de audio que combina música y anécdotas de la grabación contadas por Maluma.



