Maluma es uno de los artistas más queridos del país y de Antioquia. A pesar de sus giras y viajes por el mundo, el paisa siempre encuentra la manera de volver a Medellín y estar con sus seguidores.



En las últimas horas se hizo viral un video del cantante compartiendo con algunos niños de un barrio popular de la ciudad. Juan Luis, como es su nombre real, no dudó en saludar y tomarse fotos con los fanáticos.



El artista estaba descansando en uno de sus carros cuando lo reconocieron y decidió bajarse a pasar un rato con los habitantes del barrio. Estaría allí para grabar un nuevo video musical para un sencillo que estrenará próximamente.



En las historias de su cuenta de Instagram, Maluma subió videos con las personas que se le acercaron. Las instantáneas muestran al artista abrazado y riendo con los admiradores, sobre todo con los más pequeños.



“Pillen pues, el amor de la tierra”, manifestó Maluma mientras se escuchaban los gritos de los fanáticos.



El intérprete de ’Cuatro babys’ sigue demostrando amor por su ciudad y no duda en dejarlo plasmado en todas sus actuaciones. Hace apenas unos meses, el artista ofreció un concierto en Medellín con más de 40 mil espectadores que fue transmitido en vivo por Amazon Prime.



Aunque aún no se sabe con ciencia cierta para qué sería el video que estaría grabando, en redes sociales se rumora que se trata de un sencillo de su último álbum. En junio de este año lanzó el disco ‘The Love & Sex Tape’, con ocho canciones.

El mensaje a Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

No es un secreto que Maluma y Pipe Bueno tienen una amistad que data de hace años. Los famosos surgieron en la escena musical en momentos similares y compartieron decenas de tarimas.



Maluma es el padrino de Máximo, el primer hijo del cantante de música popular. El artista ha expresado en muchas ocasiones su cariño por la pareja y su cercanía.



Hace unas horas, Juan Luis causó ternura entre los internautas luego de que le dejó un tierno mensaje a sus amigos. Luisa Fernanda W está embarazada de su segundo hijo y hace poco mostró imágenes de la ecografía del bebé en camino.



“Felicidades, los amo”, escribió el intérprete de ‘Felices los cuatro’.



El comentario no pasó desapercibido para los fanáticos de la pareja que agradecieron el gesto de Maluma. El paisa ha manifestado anteriormente que le gustaría convertirse en padre eventualmente.

Maluma y su ahijado, el hijo de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en Medellín. Foto: Ig: @maluma

