Maluma es portada de una de la revistas más prestigiosas de EE. UU.

Algo va de la industria musical a la cinematográfica. Resulta muy sorpresiva la aparición de del cantante Maluma en la edición más reciente de la edición 'Poder Joven de Hollywood', de la prestigiosa revista 'Variety'.



Se trata de la publicación más importante de la industria cinematográfica de Estados Unidos, lo que ha llevado a muchos a preguntarse: ¿Es que acaso Maluma tiene algo que anunciar próximamente con algún proyecto relacionado con el séptimo arte?

Para esta edición, el cantante paisa de reguetón fue escogido al lado de jóvenes personalidades como Shira Haas y Megan Thee Stallion, según informa el artista en un comunicado.



En un pequeño adelanto, Maluma le contó a 'Variety' detalles curiosos de su vertiginosa carrera como estrella mundial, como cuando conoció a Madonna para acompañarla en la canción 'Medellín'.



"Cuando Madonna te da su número de celular, esa es una señal" de que ya se es alguien importante en la industria musical global.

Maluma en la portada de 'Variety'. Foto: cortesía del artista

Y ocurrió en 2018, durante la presentación de los premios MTV Video Music Awards. Maluma recuerda en la revista que se sorprendió cuando le dijeron que Madonna quería conocerlo, que si podía visitarlo en su camerino. "Casi me ... mis pantalones", confiesa Maluma, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Arias.



De hecho, 'Variety' recupera un correo de Madonna de ese momento: “¡Inmediatamente comenzamos a hablar sobre trabajar juntos, y antes de darnos cuenta, estábamos en el estudio trabajando en música para 'Madame X' de 2019! ¡Lo encontré extremadamente amable, vibrante, de mente abierta, divertido y muy musical! No perdimos el tiempo en el estudio, sino que nos pusimos manos a la obra (entre sorbos de tequila con sabor a café) ".



El resultado "Medellín" fue "una de las colaboraciones más fáciles que he hecho", agrega Madonna.

Sabíamos que necesitábamos a alguien que entendiera de manera auténtica el papel y no tuviera miedo de apoyarse en los tropos asociados con él, dice Jennifer López

La anhelada llegada al cine

En efecto, el artista reveló que programado para hacer su debut en la pantalla grande, cuando las películas regresen, frente a Jennifer López en la próxima comedia romántica de Universal Pictures, 'Marry Me', en la que interpreta a una estrella pop narcisista llamada Bastian, que vive su vida en las redes sociales.



"Sabíamos que necesitábamos a alguien que entendiera de manera auténtica el papel y no tuviera miedo de apoyarse en los tropos asociados con él", dice López al agregar: "Fue perfecto para eso".



Según la oficina de prensa del artista paisa, más allá de la banda sonora de la película, López y Maluma han grabado otras dos canciones juntas, que se lanzarán en un futuro próximo. "Tiene algunas canciones en la película, y la verdad es que teníamos una química tan divertida y natural que queríamos hacer más después de la filmación", dice López.



En los últimos diez años, Maluma ha construido una carrera en éxitos de pop y baile urbano español, incluyendo 'Obsesión', 'Sin Contrato', 'Mala Mía' y 'Felices los 4'. Sus canciones y álbumes lo han llevado a ser No. 1 en las listas de Billboard Latin Airplay con 16 canciones diferentes. Lanzará su próximo álbum, 'Papi Juancho', más adelante este año; su primer sencillo, la pista de ruptura 'Hawái', ya está disponible.