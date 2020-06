Maluma salió del país en plena cuarentena, en avión privado

Hasta hace pocos días y durante los meses de cuarentena, el reguetonero Maluma había compartido a través de sus redes sociales fotografías y videos que daban cuenta de su permanencia en su casa en Medellín. Sin embargo, recientemente se conoció que el paisa dejó el país en medio del confinamiento, por asuntos laborales.



(Lea también: Maluma mostró los lujos de su enorme mansión en Medellín)



Según explicó Carlos Vargas, presentador del programa La Red, de Caracol Televisión, el artista tuvo un permiso especial de la Aerocivil para viajar en su avión privado rumbo a Miami, Estados Unidos.

Las imágenes han despertado una nueva polémica en torno al cantante. En redes sociales cuestionan cómo se otorgan los permisos de la Aeronáutica Civil, quien no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, se sabe que otras personalidad, entre futbolistas y famosos que tienen la capacidad de contratar un vuelo privado, habrían volado con este tipo de permisos.



Desde el viernes 5 de junio “Maluma ya no está en Colombia. Se nos fue. Resulta que para irse a Miami tuvo que haber pedido un permiso a la Aerocivil, el cual fue otorgado y se fue. El problema es que aquí (en Colombia) no pueden entrar aviones. Salir se puede con autorización. Mi pregunta es: ¿Lo dejarán volver?”, dijo Vargas en el programa, emitido el pasado 6 de junio.

Hasta el momento, ningún avión puede entrar al país, a menos que sea de carga o vuelos humanitarios del Gobierno colombiano. El próximo primero de septiembre, como lo informó el Presidente Iván Duque, se reabrirá el espacio aéreo para vuelos comerciales y particulares.

El artista no se ha pronunciado directamente al respecto, pero hizo un par de publicaciones a través de su Instagram en las que activó la geolocalización que indica que se encuentra en Miami, Florida.

