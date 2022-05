Cuando Maluma salió al escenario a las 10 de la noche del sábado 30 de abril, las personas gritaron y cantaron uno de sus éxitos. Él miraba asombrado. No lo podía creer. Sus gestos lo decían todo. Miraba a su alrededor y estaba viendo cómo un sueño suyo se había materializado. Fue el comienzo de una de las mejores partes de la película de su vida. Se le salieron las lágrimas. Era un llanto que todos lograron entender y sentir. Las cámaras lo enfocaron y miles de personas vieron su rostro, el de un grande del reguetón.



(Vea: Maluma cerró con Madonna su gran concierto en Medellín)

Juan Luis Londoño Arias —su nombre real— no es un desconocido. Lo conocen en la mayoría de países del mundo. Es cantante, modelo, actor, empresario e influenciador. Jugadores de fútbol, actores de Hollywood, artistas, políticos y presentadores lo reconocen. Desde el 2011, con 'Farandulera', 'Obsesión' y 'Temperatura' comenzó un largo camino con varias cúspides. Su carrera la ha construido paso a paso y los resultados de su trabajo hablan de lo que ha logrado.



(Ingrese al reportaje: Así va la reactivación de conciertos y festivales en el país)

Quienes lo vieron en sus primeros años cantando en colegios, eventos con emisoras locales y en barrios de Medellín y Bogotá recuerdan cómo el adolescente paisa intentaba que su música fuera reconocida. Los artistas como él saben que ha sido una tarea compleja, sobre todo en el reguetón y en un momento en el que la mayoría de cantantes emergentes querían posicionarse con el género.

Esos recuerdos fueron mostrados durante su concierto 'Medallo en el mapa' en el estadio Atanasio Girardot. Su familia, sus amigos y sus seguidores tuvieron un parpadeo al pasado, unos segundos para voltear la cabeza y reconocer la carrera que se ha formado. Ese fue el valor agregado del espectáculo: fue la oportunidad para decirle al mundo quién es él, de dónde viene y cómo ha logrado llegar a donde está.

A partir de eso, estructuró un concierto que ya ha sido catalogado como uno de los mejores de los últimos años en el país. Y no es para menos. Lo intangible, la infraestructura y la coherencia del show respaldan esa afirmación.

El escenario

Un escenario con vista 360 grados en la mitad de la cancha de fútbol del estadio rompió con el montaje tradicional. La razón: querían que desde todas las localidades se pudiera ver la presentación. Tanía cuatro pantallas gigantes fijas y otras cuatro, a manera de cuadrilátero o corral, que subía y bajaba cada vez que aparecía un invitado o se hacía una pausa para cambiar de momento.

En un lado había una pasarela para que ingresara Maluma con Blessd en cuatrimotos y en otro, un tapete rojo que marcaba el camino hasta la gradería, donde el 'Pretty boy' bajó en una plataforma flotante mientras cantaba 'Borró cassette'. De esta forma se transformó al estadio en un 'venue' de talla internacional.

Facebook Twitter Linkedin

Maluma saludando a los seguidores luego de bajar por una plataforma colgante a una gradería Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

La organización del evento estuvo liderada por Diomar García y Stage Eventos, una alianza que ha cobrado relevancia en los últimos meses tras conciertos exitosos, como Karol G en Medellín, y porque están detrás de las fechas 'sold out' de Bad Bunny para fin de año.

Pero también lograron algo que antes no se había hecho: una transmisión en directo a través de Amazon, una plataforma de 'streaming'. Miles de personas se conectaron en tiempo real para ver el concierto. El manejo de cámaras, la resolución y sonido se destacaron.

Los invitados

Se sabía desde hace semanas que Maluma iba a cantar con otros artistas que han participado en su carrera, pero no se había conocido la lista definitiva. El jueves pasado se filtró que Madonna volvería a la capital antioqueña exclusivamente para interpretar dos canciones con el paisa, algo que la reina del pop ha hecho poco y que no hacía desde 2015, cuando cantó con Drake en Coachella.

La sola presencia de la artista por esta razón marcó un hito en la industria de conciertos en el país. Traer a Colombia a una de las artistas femeninas más importantes de la historia es impresionante, aún más cuando en los últimos años ha cancelado presentaciones por dolores y lesiones. Maluma la respeta y admira. Eso se nota. Y ella responde con cariño. Qué buena relación entre ambos.



(Además: Madonna, enamorada de Medellín)

Madonna & Maluma - Medellín (Live At Medallo en el Mapa 2022) pic.twitter.com/ubhkb1pEEo — nonnie 📂 (@acervononnie) May 1, 2022

La convocatoria para hallar a nuevos artistas antes del concierto fue otro hecho que pone a este evento entre los más importantes. Le dio la posibilidad a la cantante colombiana Abril para interpretar varias de sus canciones.

Se había rumorado de la posible presencia de Karol G y J Balvin, pero no estuvieron. No obstante, la lista de invitados fue larga: Blessd, Feid, Wolfine, Pipe Bueno y Grupo Firme, de México, cantaron varios de los éxitos. Asistentes al concierto resaltaron esto y calificaron el evento como si fuera una "entrega de los Grammy Latino".

El nivel de influencia de Maluma es tal que otro punto a favor fue lograr que personalidades internacionales, como Jennifer Lopez, Shakira y Jimmy Fallon, enviaran un mensaje en video para hablar de Medellín.

El show

Fueron tres horas exactas de concierto desde las 10 de la noche. El estadio estaba completamente lleno: había 'sold out'. Las canciones elegidas fueron las que más se han cantado en la década de carrera musical de Maluma. No hubo alguna que no fuera coreada por los asistentes.

Como cualquier show profesional y de talla mundial, cada momento estuvo planeado estratégicamente. Los cambios de vestuario, luces, bailarines, humo, fuegos artificiales y colores tenían una intención detrás. A los ojos del público, no hubo baches. Todo estuvo ordenado: una canción tras otra, un episodio con una emoción particular.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue cuando interpretó 'Amor de mi vida' y le dedicó unas palabras a su novia. Desde el escenario salieron miles de papeles rojos, como si fueran pétalos, y el juego de luces permitió que todo se transformara en un capítulo romántico.



(Lea: Ella es Susana Gómez, la novia de Maluma)

Facebook Twitter Linkedin

Concierto de Maluma en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Se podría decir que Maluma es un 'showman'. Le gusta el escenario y sabe manejarlo. Saluda al público, trata de hacer contacto visual con personas, tiene buena expresión oral, baila y actúa. Sabe en qué momentos debe intervenir en la puesta en escena y trata de que todo guarde coherencia.

Lo anterior reunió lo que para muchos es el paquete completo de un artista profesional, con experiencia y de alcance mundial. Tanto los asistentes como los analistas musicales y otros cantantes destacaron el evento en vivo. Incluso algunos coincidieron en que fue algo para admirar y tomar como referencia para nuevos eventos.

Durante varios momentos del concierto, Maluma repitió una palabra que le salía desde lo más profundo de su alma: "Gracias". Estaba feliz de volver a su ciudad natal. Reconoció que estuvo ausente por un tiempo y que por eso esta era una prueba de fuego. La superó y salió entre aplausos. En muchas ocasiones, los reconocimientos que más valen no son los premios o las redes sociales, sino el respaldo del público. Y eso quedó más que confirmado en Medellín. A Maluma lo quieren y lo ven como un ejemplo para salir adelante. Es un referente. Es un ícono.

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ*

EL TIEMPO