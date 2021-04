Maluma en entrevista: 'Bob Marley fue mi inspiración'

En medio de la pandemia, Maluma hizo más música y lanzó dos álbumes en el último año: Papi Juancho y 7 días en Jamaica ‘7DJ’, que fue una verdadera sorpresa para sus seguidores, por su sonido con fuerte influencia del reggae.

Pero Maluma no se queda solo en la música: en un momento de la semana pasada lo veíamos promoviendo una campaña de inclusión, al lado de la marca de vodka Smirnoff X1 Lulo –con todo y manifiesto en pos de la diversidad–, y esta semana se anunció su trabajo como diseñador de una línea de moda, al lado de la firma parisina Balmain, un honor que solo Beyoncé tuvo antes.

A esto podría sumársele el ya célebre interés de Maluma por el arte, que lo llevó a proponer una exposición con las imágenes que ilustraron Papi Juancho, o a ser noticia por las obras que adquiere.

Sobre estos temas, el artista paisa habló en charla con EL TIEMPO.



¿Cómo se gestaron Papi Juancho y 7DJ? Este último fue toda una sorpresa para sus seguidores...

​

Desde niño soñé con ir a Jamaica y hacer música allí. Las raíces del reggae influyeron en mi música. Era un sueño de hace tiempo. Antes de la pandemia estaba terminando mi gira en Europa y decidí que quería hacer mi próximo disco allí. Entonces, amigos, compositores y productores empezamos a organizar el viaje. Lastimosamente, por la pandemia, el trabajo tuvo que posponerse, quedó congelado.

Desde mi casa empecé a hacer música. Yo mismo volví a mis raíces, a hacer el reguetón que me gustaba, está Hawaii, estaba Parce, estaba Madrid. Era un concepto muy diferente a 7DJ. Entonces, creí en el universo, en la energía del proyecto, y salió Papi Juancho. Fui a Miami unos meses, lo terminé allá.



Pasé la encerrona haciendo mucha música y pude darle el espacio y la energía a 7DJ, así que lo saqué después, porque era un proyecto que me gustaba mucho.

Así que el reggae fue una de sus primeras inspiraciones...



Antes de escuchar reguetón, Bob Marley fue para mí una de mis grandes inspiraciones. No solo su música, sino lo que generaba, lo que hacía en su comunidad, con su cultura. Para mí, él representaba un movimiento, oyéndolo empiezo a enamorarme del reggae, del dance hall.



Fue cuando llegó el reguetón a Colombia. Yo estaba muy chiquito, pero representó mucho: me llevó a querer ser músico. No puedo negar que en mis inicios, el reggae fue la música que más me gustó, con la salsa.

Así, la participación de Ziggy Marley en su álbum fue bastante especial para usted.



Quería a Ziggy en el álbum, aparte de que me encanta lo que hace. Es realmente el ADN del reggae y quería generar credibilidad. Con él se trabaja en otro nivel; lastimosamente, por el covid no pudimos reunirnos en estudio. Pero grabamos, él estaba en Los Ángeles, y yo, en Miami. Fue increíble.

Agua de Jamaica ha sido el primer éxito del álbum. ¿Qué la convirtió en la canción de estreno?

​

Cuando tienes un álbum de solo siete canciones, realmente no estás dando muchas opciones diferentes. Para mí era un solo proyecto, por eso los videos están conectados. Las canciones están conectadas; si escuchas de la primera a la última, todo tiene sentido, es una historia. Siete días en Jamaica es una obra de arte para mí, es el que más he pensado en mi carrera, el concepto era lanzar siete canciones, que para mí eran una. Así que fue difícil elegir el primer sencillo. Pero la gente lo eligió. Vi en el streaming que Agua de Jamaica era la que la gente más disfrutaba, y era raro porque yo creí que Burbuja, que era más comercial, iba a pegar más.

El álbum viene con un corto. ¿Por qué?

​

No era un álbum solo auditivo, era visual de principio a fin. Por los sonidos que tiene no solo genera sensaciones auditivas, yo quería algo audiovisual. Fuimos a Jamaica a grabar los videos, aunque también hubo escenas en Medellín y Cartagena. Diría que es mi álbum favorito.

¿Cómo cultivó su interés por el arte?

​

Lo tengo en el ADN. Tengo una sensibilidad especial. Cuando viajo trato de localizar las galerías de la ciudad. Realmente lo disfruto, no es porque quiera estar de moda o que sea algo de onda para mí. Incluso, el arte que colecciono puede ser de artistas conocidos y otros no tanto, compro por lo que me generan las obras. Trato de tener arte por todas partes porque me da sensación de paz y motivación.



Pronto hará sus primeros conciertos presenciales en Estados Unidos. ¿Cómo se siente volver y qué les dice a sus seguidores en Colombia que esperan verlo?



Me siento un poco oxidado, porque hacía 80, 90 conciertos al año y de pronto llevo un año sin estar en tarima. Estoy motivado con la gira por Estados Unidos. Me hace falta estar con la gente. No es lo mismo que presentarse sin público, la sensación nunca será igual. Y para mi gente de Colombia, quiero decirles que nos tenemos que cuidar, porque el virus está muy fuerte. La salud prima ante todo. Sabemos que las vacunas van lento. Hacemos la gira por Estados Unidos porque el porcentaje de gente vacunada allí es más amplio. En Colombia, quiero decirles que se cuiden porque conozco personas cercanas que lo han pasado mal. Lo primero es que estemos saludables, ya habrá tiempo para el entretenimiento.



Por otro lado, están sus campañas de tipo social, entre estas la de Smirnoff...



El proyecto de Smirnoff es importante porque estamos generando una voz, estamos ayudando a que la gente que no se siente identificada con una u otra comunidad tenga voz. Invitamos a las personas a ser parte de un cambio necesario y a generar un compromiso a favor de la inclusión y la diversidad en Colombia. Tiene el objetivo de crear un movimiento que derribe las barreras que definen lo ‘normal’, así como apoyar diferentes comunidades y grupos sociales en Colombia.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET