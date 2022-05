“Con su concierto el sábado pasado en Medellín, Maluma mostró que más allá de ser un gran artista del reguetón, es una estrella global. Y eso lo ratifica haber tenido a Madonna como invitada, por ejemplo”, dice Miguel Santacoloma, de Páramo Presenta, sobre el espectáculo del paisa en su ciudad natal.



Maluma llevó a 54.000 personas al estadio Atanasio Girardot, inicialmente sin mayores avances que su ‘Medallo en el mapa’ (sin anunciar invitados) y su emotividad por cantar en la ciudad en la que, además, dio sus primeros pasos como artista.



Durante 11 años de carrera, tiempo que esperó para presentarse en un escenario grande de Medellín, como contó en su presentación, Maluma fue haciendo camino firme, paciente y disciplinado para llegar a las grandes –grandísimas– ligas del espectáculo.



Por eso, tal vez, en su camerino en el Atanasio hubo una vela encendida desde su llegada al lugar, con una oración al lado. Y fiel a su sentido familiar, prefirió en este espacio solo la compañía de sus papás debido a que estaba muy ansioso. Ellos, contaron, le dieron la bendición antes de salir a cantar.



Al Atanasio había llegado a las 9 p. m. y una hora después, tras oír algo de salsa, una de las cosas que le gusta hacer antes de presentarse, subió a la tarima.



Afuera, un escenario 360 grados lo esperaba. Ese sábado, como en buena parte del país, había llovido mucho. En Medellín no fue la excepción y antes del concierto cayó un fuerte aguacero, que pasó dejando una noche un poco fría.



El mismo Maluma estuvo al frente del montaje del concierto. Contó con cuatro pantallas led gigantes de máxima resolución, que, según información de su oficina, “forman una dimensión de 800 metros cuadrados al estar suspendidas como desde el cielo, proyectando contenidos de video y secuencias del concierto en vivo y en directo, girando al ritmo de las canciones, con más de 200 canales de amplificación, 40 motores de velocidad variable, 17 cámaras de circuito cerrado, 400 máquinas de iluminación, con 600 programas pirotécnicos”.

Los equipos fueron transportados en 11 camiones grandes, y cien personas llegadas del exterior participaron en el montaje, con 1.200 locales que trabajaron durante una semana. La producción estuvo a cargo de Chris Gratton.



El espectáculo, que duró tres horas, tuvo, además de Madonna, a invitados como Blessd, Feid, Wolfine, Pipe Bueno y Grupo Firme, de México.



Con la diva del pop, que llegó a Medellín el jueves y ensayó con Maluma el viernes desde muy temprano, cantó Medellín, tema que lanzaron juntos, y la estrella del pop interpretó Music.



Y cantó Mojando asientos con Feid; Gata, la nueva en el mapa, con Kapla & Miky, Blessd y Philip Ariaz; Cada quien, con el grupo Firme, y varias rancheras al lado de Pipe Bueno, que es uno de sus grandes amigos.



Al inicio del evento, en un video, personalidades como Shakira, Jennifer López, J Balvin, Wisin, Yandel y Jimmy Fallon hablaron de Medellín. El objetivo de Maluma, que “Medallo estuviera en el mapa”, se cumplió desde el minuto cero del espectáculo.

“Este es un aspecto muy importante: no solo puso a personas muy reconocidas del medio a hablar, sino que dejó ver cómo un artista local lleva a tanta gente a una presentación”, agrega Santacoloma.



Pero ahí no termina su análisis. “Lo más importante es cómo el público colombiano ha aprendido a pagar para ver a sus artistas, ha aprendido a consumirlos, del mimo modo que adquiere boletas para Guns N’ Roses, Dua Lipa, Bad Bunny o Miley Cyrus”, dice.



“Esas frases de ‘ya vi gratis a tal artista colombiano’ o ‘lo puedo ver después’ no son tan comentadas”, sigue. Y ahora la expectativa está en los conciertos que ofrecerá Karol G en Medellín y Cali, entre otros. Se trata de una artista galardonada y que acaba de presentarse con gran éxito en el Festival Coachella, en Estados Unidos.



Santacoloma agrega que la llegada al país de grandes espectáculos viene dándose desde hace varios años y eso el público lo sabe. Eso sí, si nos referimos a artistas locales, “Shakira fue la primera, la mamá, sin tener en su momento un impacto inusitado en Colombia, donde siempre hizo parada con sus giras mundiales. El cambio en este tiempo ha sido importante”.



Que el concierto del antioqueño haya sido tan exitoso le sirve no solo a Medellín, sino al resto del país. “Es el gran paso a la reactivación con actividades de gran envergadura, entre conciertos y festivales, luego de todo lo que pasó en los últimos dos años con la pandemia”.



Y es que el concierto de Maluma, según sus asistentes, tuvo tantas sorpresas que a la entrada cada persona recibía una pulsera que cambiaba de colores según la canción. En la noche se interpretaron, al menos, 40 temas.



Pese a que, según algunos asistentes, hubo desorden por parte de algunos de los seguidores de Maluma que entraron con anterioridad y no respetaron la numeración de las sillas, el concierto se realizó sin problemas.



La experiencia Maluma, al ingreso, pensada para los seguidores más apasionados del cantante, incluyó la figura de cera del artista para el museo Madame Tussauds que fue expuesta en el Museo de Arte Moderno de Medellín.



Además, había cuatro atuendos usados por Maluma a lo largo de su carrera, una pared con muchos de sus logros, un área con los colores que más resaltan en la capital antioqueña que fueron un fondo fotográfico, un muro para escribir hechos bonitos de Medellín, y dos de las carros deportivos del reguetonero.



En la noche hubo más momentos emotivos, además de su actuación con Madonna. Entre ellos, la interpretación de Maluma de su éxito Hawái con niños y jóvenes de la fundación El Arte de los Sueños, que creó junto con su familia para ayudar menores en condición de vulnerabilidad a través del arte y la cultura, y que fue uno de los más aplaudidos por los asistentes, que llegaron a Medellín desde distintas ciudades del país.

Y también cantó con Abril, la niña ganadora del concurso Ponte en el Mapa, que hizo para buscar una nueva estrella entre quienes se benefician de su fundación.



En varias ocasiones, Maluma se arrodilló en el escenario, agradeciendo, seguramente, su sueño cumplido y, como ha dicho, iniciando una nueva etapa en su exitosa carrera.



No faltaron quienes dijeron que les gustaba más la Madonna de hace diez y 20 años, y que en la noche del sábado se vio muy diferente. La estadounidense, claro, fue parte no solo del espectáculo sino de la conversación. Pero el forjador no solo de su historia sino del concierto inolvidable para todos los que asistieron fue Maluma.



El show se vio en 200 países y territorios a través de Amazon, lo que significó una gran cantidad de personas cantando los éxitos del hijo de Marlli Arias y Luis Alfonso Londoño, además de Medellín.



CULTURA Y REDACCIÓN MEDELLLÍN

