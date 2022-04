El cantante colombiano Maluma batió con su concierto en la noche del martes en el WiZink Center de Madrid, uno de los escenarios más importantes de la capital española, el récord de asistentes del recinto gracias a una actuación en la que congregó a más de 17.400 personas.



El artista supera así el registro que hasta ahora poseía la banda de metal estadounidense Metallica, que consiguió reunir a 17.267 asistentes en su presentación en directo en este mismo espacio el 3 de febrero de 2018, según un comunicado difundido a los medios.

La actuación forma parte de su gira "Papi Juancho Europe Tour", un espectáculo en formato de 360 grados en el que el escenario está situado en el centro del recinto, lo que posibilita aumentar las plazas en gradas.



En su actuación en Madrid, Maluma contó con la intervención sorpresa del cantante colombiano Feid, con el que interpretó su exitosa colaboración "Mojando asientos", un video que cuenta con casi seis millones de visitas en apenas dos semanas.



Maluma ofrecerá de nuevo otra actuación en el recinto madrileño el 8 de julio, una cita a la que se sumarán más compromisos en directo en el país, como el del 7 de julio en Valencia (este), el 17 en Palma de Mallorca o el 20 en la localidad turística de Marbella (Málaga, sur), entre otros.



Tras el parón de la pandemia, fue en septiembre de 2021 cuando el músico volvió a los escenarios, de ahí que el repertorio de este tour pondrá el foco en sus dos álbumes más recientes, "Papi Juancho" (2020) y "#7DJ" (2021), que incluyen éxitos como "Hawái", "Sobrio" o "Parce", grabada junto a Justin Quiles.



"Desde que comenzó todo esto yo he sacado dos discos y estoy desesperado por cantar las canciones con la gente", confesó en una entrevista justo antes del inicio del tramo americano de esta gira, que calificó como la "más ambiciosa" de su carrera.



Ganador del Europe Music Award al mejor artista latino en la última ceremonia de estos premios de MTV, Maluma (Medellín, 1994) inició su carrera discográfica con el disco "Magia" (2012), al que siguieron otros cinco que lo han convertido en uno de los intérpretes con más éxito de la música actual.



EFE