Maluma baila la canción 'Adonay'

Saludos de sus colegas músicos, entre ellos Pipe Bueno, tuvo Maluma en su video de Instagram, en el que apareció bailando.

"Actitud de lunes" tituló Maluma su video., en el que aparece en pantaloneta, con una pañoleta en la cabeza y con el mar de fondo.



El cantate subió un video en su cuenta Instagram mostrando su pasión por la música bailable. "Jajajajajja, papi, sabor colombiano, jajajaja", le escribió Bueno, mientras otro seguidor le manifestaba: "Se vino diciembre".



El baile era con la canción Adonay, uno de los clásicos decembrinos del país, que desde septiembre de cada año se empieza a oir en las emisoras del país.



Compuesta por el maestro Julio Erazo, se hizo famosa en la interpetación de Rodolfo Aicardi y Los Hispanos en 1970. Aunque se han hecho innumerables versiones, la de Aicardi es la más conocida.



El maestro Erazo se inspiró en el amor prohibido de Adonai Ardila Urueña, una mujer que hasta el 2019, a sus 81 años, vivía en Ibagué y no había revelado el nombre de ese amor que no pudo ser, porque a sus padres no les gustaba su novio. Ardila se casó con Leonardo Quijano, con el que tuvo varios hijos.



Los seguidores de Maluma en el mundo seguramente no conocían la canción ni su historia, pero hoy la bailaron al estilo de su ídolo.

A continuación, el video de Maluma.