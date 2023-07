“Cuando Malcolm Deas llegaba a Colombia, casi tan pronto se bajaba del avión, tomaba rumbo hacia una librería que se llama Quevedo. Tenía una pasión de coleccionista tan intensa que no se aguantaba. Muchas veces ya tenía el libro que veía —sobre todo joyas del siglo XIX—, pero no era capaz de dejarlo ahí y lo volvía a comprar”.

Así recuerda el exministro de Educación Alejandro Gaviria al británico más colombiano, que murió el sábado, a los 82 años, en Inglaterra. Malcolm Deas fue un historiador inglés que se dejó robar el corazón por un país lleno de belleza y de contrastes. Era miembro de la Academia Colombiana de Historia, catedrático universitario de la Escuela de Política y Gobierno de Latinoamérica de St Antony’s College y miembro del South Atlantic Council. Vivió entre Oxford y Colombia.

Amaba hablar, escribir y coleccionar obras de Latinoamérica. De hecho, según cuenta Gaviria, dejó dos bibliotecas muy grandes: una en la Universidad de Oxford, donde Deas cursó estudios de historia moderna; y otra en Bogotá. “Sus bibliotecas son incomparables, él pasó una vida armándolas para que fueran un legado para los historiadores de Latinoamérica”, agrega Gaviria, que además disfrutaba de sus largas charlas en las que Deas hacía gala de un gran humor, con ese acento británico (de Charminster, condado de Dorset) que nunca escondió.



(Puede leer: Malcolm Deas explica por qué los británicos son monárquicos)

“Hay una cosa triste: desde hace unos dos o tres meses, él comenzó a llamar a sus amigos en Bogotá para regalarles libros. A mí me dio una colección de libros viejos —cuenta Gaviria—. Era como una despedida. Yo me di cuenta de lo que estaba pasando, que su cáncer era irreversible y que no iba a volver a Colombia”.



El sábado, tras la noticia de su muerte, las reacciones no se hicieron esperar. El expresidente Álvaro Uribe dijo que era “un ser irrepetible por su preparación, talento, agudeza. Historiador y analista con la mayor objetividad. Siempre pensaré en sus consejos”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Fue un gran amigo que le dio refugio en su biblioteca en Oxford a mi padre cuando, asediado por las amenazas, tuvo que salir de Colombia para que no lo asesinaran —dijo Juan Manuel Galán, refiriéndose a su padre, Luis Carlos Galán—. Siempre lo recordaré por ese gesto con gratitud”. El embajador del Reino Unido en Colombia, George Hodgson, por su parte, afirmó que Deas, “hasta el final de sus días, tuvo su curiosidad, su interés y sobre todo su profundo afecto por Colombia intactos”.

Aventuras y ‘Nostromo’

Malcolm Deas aterrizó en Colombia por primera vez en 1963 como parte de un viaje con alma de aventura y también gracias a Nostromo, obra de Joseph Conrad que hacía referencia al país.



Se dice que trazó su camino aquí buscando los rastros de esa novela y luego escribió un artículo donde hablaba de paralelos con la historia del país. Malcolm Deas comprendió que había conflictos, batallas y riquezas que conectaban de alguna manera con este territorio. Desde el año en que llegó a Colombia se dedicó a estudiar profundamente la historia y la vida política del país.

A partir de 1966, asumió el rol de profesor en la prestigiosa universidad inglesa de Oxford y se dedicó, además de a sus ensayos y libros publicados, a impartir conocimientos, hasta su retiro en 2008.



(Le puede interesar: Museo Nacional: 200 años guardando la historia de Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

La obra más famosa de Malcolm Deas. Foto: Archivo EL TIEMPO

De la naturaleza y la gente, que lo impactaron, pasó a analizar la política, la sociedad y la violencia, a fondo. De ese interés se gestaron libros como Del poder y la gramática (1993), una serie de ensayos —que tuvo prólogo de Alfonso López Michelsen— que rodeaban la historia, la política y hasta la literatura de una etapa hasta entonces un poco cerrada a círculos de especialistas: el siglo XIX. Fue su obra más famosa.

También fue autor, junto a Fernando Gaitán Daza, de Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia. Antes coescribió con Aída Martínez y Efraím Sánchez Tipos y costumbres de la Nueva Granada: la colección de pinturas y el diario de viaje de Joseph Brown. También fue autor de Reconocer la guerra para construir la paz.

Con María Victoria Llorente, Guerra de los Mil Días: el entorno internacional o La Colombia deseable y la Colombia posible, entre otras publicaciones. Considerado el padre de la moderna historiografía colombiana, una vez reconoció, a través de un comentario que fue recordado en la revista mexicana Letras Libres, que “la historia no avanza iluminando todo el campo con una luz igual y bien distribuida, sino con luces de luciérnaga. William Blake aspiraba a ver un mundo en un grano de arena y el historiador puede tener la misma aspiración”. Siempre siguió el lema de leer muchas obras “viejas y malas”. Y llegó a decir que no entendía por qué la gente en los aviones no se dedicaba a leer.

Entender lo que somos

“Malcolm tuvo una característica peculiar: él no seguía la línea tan erudita y compleja típica de sus colegas historiadores; era más dado a contar cosas, escribir con la ayuda de situaciones cotidianas para analizar un fenómeno —agrega Gaviria—. Por ejemplo, para entender la economía cafetera consiguió un libro de contabilidad de una hacienda en Cundinamarca y con ese elemento armaba el cuento. También hizo un escrito muy bueno —Las fuerzas del orden y once ensayos de historia de Colombia y las Américas— sobre un libro viejo que encontró del traslado de los restos de Jorge Isaacs de Ibagué a Medellín (donde el escritor quiso que lo enterraran) y con eso fue capaz de capturar algo de lo que somos. Buscaba esas pequeñas ventanas para entender lo que somos los colombianos”.

Facebook Twitter Linkedin

La biografía del Virgilio Barco mostró a otro tipo de mandatario. Foto: Archivo EL TIEMPO

De igual manera fue un hombre cercano al poder, al asesorar en políticas para reducir el fenómeno de la violencia en Colombia durante el mandato de César Gaviria, conoció a Álvaro Uribe en Oxford y fue maestro de Luis Carlos Galán y escribió una biografía del presidente Virgilio Barco, a la que tituló Barco. Vida y sucesos de un presidente crucial, y del violento mundo que enfrentó, mostrando la humanidad y el contexto de un estadista diferente en el país.

Aunque parecía ser un historiador de bajo perfil, lo cierto es que este académico era muy respetado en los ámbitos académicos y políticos. Aunque en su vida diaria fue una persona muy sencilla y nunca se ufanó de esa cercanía.



No muchos tenían una visión tan panorámica de Latinoamérica como él (cabe recordar que escribió también de la historia de países como Ecuador, Venezuela, Argentina y México).

En 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe le otorgó la ciudadanía colombiana, un reconocimiento más que merecido por su dedicación y contribución al país.

Asimismo, el Museo Nacional le rindió homenaje en un evento organizado por la Sociedad de Estudiantes Egresados de Oxford, resaltando su valiosa labor académica y su legado intelectual.

Tenía además algo muy interesante para ser un británico que se enamoró de Colombia: no era fatalista y llegó muchas veces a criticar esa sensación, a veces tan común en la sociedad que lo abrazaba y le dio la bienvenida.



“La nota crítica suena siempre fuerte en la conversación política nacional, y eso, como en cualquier democracia, o en cualquier país que aspira a la democracia, tiene su aspecto saludable. Pero buen número de los críticos cae en el error de pensar que su pesimismo es prueba de inteligencia”, dijo Deas en una entrevista a Andrés Arias en la revista Credencial. El historiador británico siempre se aferraba a la idea de que Colombia podía estar mejor.

Facebook Twitter Linkedin

La violencia fue un tema que le interesó al historiador. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Este país va a ser un gran país cuando los colombianos decidan” y, a lo latinoamericano, dejamos esto para mañana para nunca llegar a ser un país del mañana. “¿Cuándo lo vamos a decidir? Sabemos que tenemos todo para hacerlo, pero no nos resolvemos” es una de sus frases más famosas y a la vez más contundentes acerca del contexto en que vivió.

Aunque su mirada optimista, según Gaviria, podía ser interpretada por algunos como un freno a un cambio social, él nunca la cambió. “Siempre tuvo muchos amigos y siempre tenía algo lúcido que decir”, finaliza Alejandro Gaviria, dándole un emotivo adiós al británico más colombiano de la historia.

CULTURA

@CulturaET

Más noticias de Cultura