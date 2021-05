La pianista que cambió fama mundial por una vida en la Isla de Pascua

Desde que pasó su infancia en la remota isla de Pascua, Mahani Teave, una de las pianistas más virtuosas de la historia reciente de Chile, no ha permitido que nada la aleje de sus raíces, ni siquiera la fama mundial.



La artista regenta ahora la primera academia de música para niños en la isla. "Mi mejor legado es haber logrado unir a tanta gente de todo el mundo en un proyecto tan hermoso como esta escuela.

Ha sido un sueño", afirmó a Efe la pianista, cuya vida inspiró recientemente el documental "Song of Rapa Nui", nominado a un Emmy.



Entre las playas tropicales y los turísticos moáis de la Isla de Pascua, ubicada en la Polinesia, a 3.600 kilómetros del continente, creció esta artista que ahora tiene 38 años y cuyo último disco "Rapa Nui Odyssey" fue número uno este año en el ránking Billboard de música clásica, un logro para ella "inimaginable".



Teave se pasó toda su juventud formándose para ser una erudita concertista, pero justo cuando estaba coqueteando con la fama decidió dejarlo todo para cumplir su sueño: abrir la primera y única escuela de música de la isla para que los niños nativos no tuvieran que viajar para estudiar, como tuvo que hacer ella.



"La música es una de las cosas que más profundo cavan en el alma de los niños y que más los marcan y cambian sus vidas", afirmó durante un encuentro virtual con Efe.



En Rapa Nui -el verdadero nombre de la isla de Pascua-, muchos niños "no tienen los recursos necesarios o los instrumentos" y con este centro educativo pueden disfrutar de clases de piano, violín, cello e instrumentos tradicionales como el ukele, relató.



Desde 2015, Toki Rapa Nui -así se llama la academia- se erige sobre una colina de la isla construida con materiales reciclados y equipada con salas de ensayo, un estudio, un auditorio y hasta un huerto ecológico a disposición de los más jóvenes.

El salto a la fama

Teave, de padre pascuense y madre estadounidense, nació en Hawái y se mudó a Rapa Nui con tan solo un año.



Allí se interesó pronto por la música y, gracias a una profesora alemana exiliada y al pianista chileno Roberto Bravo, pudo formarse primero en Chile y luego en el extranjero.



Tras 10 años por Europa y Estados Unidos, la pianista volvió a la isla que la vio crecer donde conoció al magnate americano David Fulton, un exviolinista de la Sinfónica de la Universidad de Chicago, que llegó como turista en un crucero y la convenció para que grabara su primer disco.



En ese entonces, la joven ya había ganado el Concurso Internacional Claudio Arrau y había recibido el galardón del Instituto de Música de Cleveland (Estados Unidos), pero nunca había entrado a un estudio de grabación.



Poco tiempo después, contó Teave, comenzó a grabar en Estados Unidos su primer y único LP hasta la fecha, "Rapa Nui Odyssey", que se publicó el pasado enero con una mezcla de temas de Liszt, Chopin y hasta un canto ancestral rapa nui, y que se ha convertido en un éxito internacional.



"Este proyecto ha permitido que algunas personas de la isla se interesen por la música clásica y también que la música rapa nui empiece a ser escuchada en el continente", señaló.



Desde entonces, le han llovido las propuestas artísticas y, aunque sí se plantea una gira de conciertos por el extranjero, todavía la pandemia y su labor como gestora y profesora de la escuela de música la tienen amarrada a Rapa Nui.



"Mi unión con esta tierra es muy potente -concluyó-. Siento un cordón umbilical que siempre me hará volver".



EFE

