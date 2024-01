‘Me gustan las historias que se esconden en las sombras’: Maggie O'Farrell

Maggie O’Farrell tiene una fascinación por aquello que permanece oculto, los personajes que han sido invisibles a lo largo de la historia, como la historia del hijo de Shakespeare en su novela Hamnet. Ahora, en su más reciente novela, El retrato de casada, narra la historia de Lucrezia, tercera hija de Cosimo de Médici y Eleonora, quien, a raíz de la muerte de su hermana, es obligada a contraer matrimonio con Alfonso de Ferrara.

Desde las primeras páginas, O’Farrell transmite al lector la angustia de Lucrezia al creer que su esposo intentará matarla, motivado porque en casi un año de matrimonio ella no ha quedado embarazada.



El libro es un tránsito en el tiempo; desde la relación de sus padres, que a pesar de ser un matrimonio arreglado está lleno de amor, fidelidad y pasión, pasando por la infancia de Lucrezia junto a sus hermanos y su acceso a una educación en idiomas y artes, algo inusual para la época y que contrarresta con la idea de que su único destino sea un matrimonio ventajoso para su familia y su región.

Facebook Twitter Linkedin

La novela es editada por Libros del asteroide. Foto: archivo particular

¿Cómo es la relación entre la escritura de sus libros y otras formas de arte como la poesía, la pintura y el teatro?



Me gusta encontrar cosas de las que no sé mucho, pero que me interesan, me emocionan y me hacen sentir curiosidad. Cuando escribí El retrato de casada no sabía mucho sobre historia del arte y el Renacimiento. Entonces pasé bastante tiempo encerrada (a causa del confinamiento por el covid-19); investigando y mirando pinturas hermosas y mapas aéreos de los pueblos en la Toscana.



¿Y en el caso de Hamnet?



En el caso de Hamnet me movió un sentido de injusticia. Siempre tuve la sensación de que mucha gente conocía a este niño y que no se apreciaba la idea de que tuviera el mismo nombre que la obra que su padre llegó a escribir. Así que quise que más gente lo conociera y que vieran que nunca habría existido la obra si este niño no hubiera muerto.

¿En qué elementos se ha apoyado para construir los personajes de sus libros con tan poca información que existe sobre ellos?



Si vas a escribir una novela basada en personas reales, que han estado muertas durante tanto tiempo, hay una gran responsabilidad en obtener la mayor cantidad de información que sea posible. Tienes que acercarte a la verdad, así que fui cuidadosa en investigar a detalle. Por ejemplo, Lucrezia, en El retrato de casada, nació en los Médici, la dinastía más conocida de la época, en medio de enorme riqueza y privilegios. Eso tiene la ventaja de estar muy bien documentado. Había un montón de cartas, declaraciones políticas y cuentas. Aunque no hay mucho acerca de Lucrezia, ella aparece en una o dos menciones de las cartas entre sus padres. Allí se dice, por ejemplo, que ella sueña despierta en las clases o que tiene un malestar estomacal. Además, vivió tan poco tiempo que ni siquiera alcanzó la edad adulta. En cierto sentido, tomé los hilos que me fueron posibles; que ella soñaba despierta, detalles sobre la casa donde vivía y todo lo que estaba allí, pasando por la revisión de fotografías de los lugares hasta llegar a las biografías de sus muy famosos padres y hermanos.



¿Cuál es la relevancia de las mujeres en sus libros?



Me gustan las historias que se esconden en las sombras, detrás de famosos personajes. Las personas cuyas historias están escritas en el agua. Esas son sobre las que quiero escribir una novela, y por supuesto, a menudo esas personas son mujeres y creo que allí hay más margen para la ficción. Si yo fuera una biógrafa o historiadora, entonces probablemente me gustaría escribir sobre las personas que son más conocidas porque hay una gran cantidad de documentación sobre ellas. Pero como escritora de ficción, lo que me gusta es la gente de la que no hay mucho; porque esas son lagunas que hay en la historia y como novelista puedo dar un paso adelante y llenar esos vacíos. Por eso creo que algunos de mis libros se centran en las mujeres, porque esas son las personas que suelen estar en la sombra de la historia.

Facebook Twitter Linkedin

Maggie O’Farrell (Coleraine, 1972) es una novelista británica natural de Irlanda del Norte. Foto: CORTESÍA MURDO MACLEOD

¿Qué la ha sorprendido en medio de su exploración del pasado?



Hubo muchas sorpresas en realidad. Llegué a Lucrezia a través de un poema de Robert Browning. Todo comenzó un día en el que me pregunté si se basaba en personas reales. Así que lo busqué y quedé en shock cuando supe que ella solo tenía 16 años cuando murió, junto con la incertidumbre de saber si su esposo la mató o no. Cuando empecé el libro yo pensé que debía ser ecuánime con él porque nunca fue condenado por un jurado. Tal vez no la mató, pero creo que lo más impactante que descubrí sobre él fue que cuando se enteró de que su hermana tenía una relación amorosa con el jefe de los guardias, ordenó que el hombre fuera estrangulado hasta la muerte públicamente y obligó a su hermana a mirar. Así que, en cierto sentido, lo que más me sorprendió al investigar sobre este último libro fue la brutalidad que está presente en ese mundo. Pensamos en el Renacimiento como ese apogeo del arte, la belleza, la arquitectura y la estética, que lo es, por supuesto. Pero al mismo tiempo, se une a una época enormemente brutal.