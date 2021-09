El ingenio de Mafalda en frases

Mafalda, la eterna niña de 6 años de Joaquín Salvador Lavado –Quino– (1934-2020), acuñó frases que se hicieron famosas en el mundo y que en un momento como hoy, de nostalgia por el fallecimiento del creador del personaje, muchos recuerdan.



A continuación, algunas de ellas.

1. "Paren el mundo que me quiero bajar".



2. "Mamá, ¿si vivieras, qué te gustaría ser?", a Raquel, la madre, agobiada por los oficios de la casa. Mafalda le recuerda que dejó sus estudios para formar la familia.



3. "En esta familia no hay jefes, somos una cooperativa", a un vendedor que toca la puerta buscando al "jefe de la familia".



4. "¿Mandamos todos los días un padre para que esa maldita oficina nos devuelva esto?", lo dice al recibir a su padre agotado después de una jornada de trabajo.

5. "Y eso que los libretistas de telenovelas tienen la delicadeza de no mostrarnos a los protagonistas cuando en medio de su drama de pasiones les cae además la factura de la luz, el teléfono, impuestos municipales, gas, obras sanitarias", le dice Mafalda a Susanita, mientras llora a su lado viendo el drama de una telenovela.



6. "Conócete a ti mismo. Buen consejo. Pero hoy no tengo ganas de andar haciendo turismo adentro mío".



7. "–¿Buscando las raíces de lo nacional? (les pregunta a unas personas que están rompiendo una calle).

–No, nena, un escape de gas.

–Como siempre: lo urgente no deja tiempo para lo importante".



8. Después de ver varios anuncios de cosas que están prohibidas (girar, fijar carteles, estacionarse) en la calle: "Reconforta ver como poco a poco el hombre ha ido logrando dar rienda suelta a su libertad de limitarse".

9. "¡La sopa es a la niñez lo que el comunismo a la democracia!"



10. "¿Por dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante?"



11. "Está bien que nos hayas hecho de barro, pero ¿por qué no nos sacás un poquito del pantano?" (rezando)



12. "La vida no debiera echarlo a uno de la niñez sin antes conseguirle un buen puesto en la juventud".

