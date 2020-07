Censuran video de Madonna en el que se habla de la cura del covid-19

La estrella del pop recibió muchas críticas cuando decidió compartir un video en el que se plantea una teoría de conspiración acerca de la vacuna del covid-19. La artista dijo en su publicación que existía esa vacuna, pero que se encontraba escondida para algunos millonarios aumentarán sus fortunas con la situación.

El video mostraba a un grupo de médicos en una confererencia hablando de los resultados que obtuvieron con la hidroxicloroquina.



Pero lo más grave, es que Madonna tiene 15 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, de ahí que esa red social decidiera bajar el video al considerar que se trataba de una información falsa.

Muchos reaccionaron a la decisión de Instagram, pero criticando a la artista por llevar un tema tan serio al terreno de la desinformación.



La cantante británica Annie Lennox (recordada por ser parte de la banda Eurythmics comentó, "No puedo creer que estés respaldando esta charlatanería", comentó Lennox.



En los últimos meses Madonna ha estado incendiando las redes con fotos provocativas y mensaje acerca de la pandemia. En uno de ellos llamó al virus como "el gran ecualizador" y en mayo confesó que había descubierto que tuvo coronavirus , tras practicarse un examen de anticuerpos.



"Creo que todo es para llamar la atención", fue otro de los comentarios de Annie Lennox frente al comportamiento de la reina del pop en su cuenta..



Ahora, cuando se accede al Instagram de Madonna el video más reciente que se puede encontrar es uno en el que está patinando con la música de 'Dancing Queen' de ABBA con un mensaje menos explosivo y polémico.

" ¡Este video me da la esperanza de que no solo caminaré sin muletas pronto, sino que también volveré a bailar y patinar! ¡Echo de menos ser la reina del baile!.", escribió Madonna



