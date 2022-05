La cantante estadounidense Madonna fue noticia en Colombia recientemente, al presentarse junto a Maluma en un concierto en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, el pasado 30 de abril.

Sin embargo, ahora Madonna aparece de nuevo por una curiosa razón. Le solicitó, a través de su redes sociales, una audiencia al Papa Francisco.



La relación entre la cantante y el Vaticano ha sido particularmente tormentosa. "He sido excomulgada de la Iglesia Católica tres veces. Eso demuestra que al Vaticano le importa, mucho. Las reglas son para los tontos. Por eso me gusta este nuevo Papa. Él se ve de mente más abierta", dijo en 2015.



(Lea también: ‘Saló’, la película más polémica: 'nauseabunda, pornográfica, depravada')

Así fue la petición de Madonna en redes sociales

Ahora, Madonna se encargó de recordar ese tema en un mensaje en Twitter en el que le pide al Papa Francisco reunirse con ella. "Hola @Pontifex Francis —Soy una buena católica. ¡Lo juro! ¡Quiero decir no juro!", comenzó escribiendo.



"Han pasado algunas décadas desde mi última confesión. ¿Sería posible reunirnos algún día para discutir algunos asuntos importantes? He sido excomulgada tres veces. No me parece justo. Sinceramente, Madonna", agregó.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMadonna%2Fstatus%2F1522015424841281536&widget=Tweet

(Además: Fue a golpear a comediante y le partieron el brazo; Chris Rock hizo chiste).



El trino, hasta el mediodía de este jueves, tenía más de 14.000 'me gusta' y casi 2.200 respuestas.



No es la primera vez que Madonna manifiesta su interés en reunirse con el Pontífice. "Que Dios bendiga al Papa Francisco. Debemos encontrarnos. Un plato de pasta, una botella de buen vino. ¿Tengo alguna posibilidad?", dijo en 2015, entrevistada por la emisora italiana 'RTL 102.5'.

Madonna fue excomulgada por la Iglesia Católica

Los conflictos de Madonna, de 63 años, con la Iglesia Católica son de vieja data. El primer problema fue en 1989, cuando el entonces Papa Juan Pablo II calificó la versión sin censura del videoclip de 'Like a Prayer' como como "uno de los espectáculos más satánicos de la historia de la humanidad" y pidió boicotear su música y sus presentaciones.



(Además: ¿Jessi Uribe y Paola Jara se van a casar por la iglesia?).



En el video, la cantante es testigo del momento en que varios hombres blancos violan a una mujer. Sin embargo, la policía detuvo a un hombre negro que intentó ayudar a la víctima. Madonna se va a orar a una iglesia y allí logra que un santo cobre vida, interpretado por el mismo actor negro. Luego, se hace varios cortes con un cuchillo. Esas imágenes le generaron su primera excomunión.



Un año después, Madonna programó una presentación en el Stadio Flaminio, de Roma, algo que el Vaticano intentó impedir. "Si están tan seguros de que soy una pecadora, dejen que Él, el que nunca pecó, sea quien arroje la primera piedra. Al impedirme actuar, la Iglesia Católica está diciendo que no cree en estas libertades", respondió la cantante.



(En otras noticias: Gayle Laverne, la mujer que falleció cuando intentaban despegarla de sofá)



Su tercer gran conflicto con las jerarquías católicas fue en 2006, cuando, en una presentación de su gira Confessions Tour, apareció crucificada. "Este concierto es un desafío blasfemo a la fe y una profanación de la cruz. Debería ser excomulgada", expresaron desde el Vaticano.



Tras la elección del argentino Jorge Mario Bergoglio como Papa, Madonna ha intentado tener acercamientos con él. Incluso, en un concierto en Filadelfia, le dedicó una canción, La Vie en Rose, de Edith Piaf. "Ya que Popey-Wopey está de camino para acá, le quiero dedicar esta canción a él", dijo.

Más noticias

Bomba Estéreo se une al nuevo disco de Bad Bunny



Julieta Venegas: 'Soy una tipa de Tijuana que escribe canciones'



El cantante Blessd confiesa por qué le encanta Rammstein



CULTURA EL TIEMPO