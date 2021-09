Exitosas canciones que sus grupos o cantantes ya odian interpretar

Si hay algo que conocen de sobra los locutores o los expertos musicales es que muy pocas canciones pueden catalogarse como ‘clásicos’.



Tal cual ocurre en otras expresiones artísticas, como la literatura, las composiciones que reciben ese calificativo suelen ser aquellas que mantienen su relevancia a pesar del paso del tiempo. Exclusivos 'hits' que sobrepasan todas las modas.

Lo problemático es que algunos de los exitosos temas que parecían estar destinados al ‘olimpo musical’ chocaron de frente con el hastío de los oyentes que no soportaron escucharlos más.



Eso, que podría ser relativamente normal, se agrava cuando los propios cantantes son quienes no toleran oír sus propias producciones una y otra vez.



Estas son grandes canciones que, por diversas razones, llegaron a ‘aborrecer’ hasta sus autores.

Luis Fonsi llegó a cansarse de escuchar ‘Despacito’

Este particular listado comienza con la que durante un par de años se mantuvo, con más de siete mil millones de reproducciones, como la canción más escuchada en YouTube: ‘Despacito’.

Luis Fonsi llegó a la cúspide del prestigio con ese tema. Foto: Alfredo Estrella. AFP

El ‘hit’, que lanzaron los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee en 2017, permaneció sonando en Colombia con increíble frecuencia por poco más de un año.



Sin embargo, así como unos cuantos oyentes manifestaron el hastío a raíz del ‘pasito a pasito’, Luis Fonsi confesó en un programa de entretenimiento de ‘Telemundo’ que ya podría estar fastidiado del que quizás sea su mayor éxito.



"Si ahora mismo estoy en mi carro escuchando música y de repente ponen la canción, lo más seguro es que la cambie”, manifestó.



Eso sí, "de cantarla jamás me voy a cansar", apuntó.

Rauw Alejandro ya no quiere oir ‘Todo de Ti’

Uno de los grandes éxitos del momento a nivel mundial es la canción del boricua Rauw Alejandro: ‘Todo de ti’.



Este tema, estrenado en mayo de este año, ha sido distinguido por ocupar los primeros lugares de las listas de reproducción en países como España.

Rauw Alejandro es uno de los artistas puertorriqueños del momento. Foto: Archivo Particular

Durante una entrevista con el humorista ibérico David Broncano, el cantante reconoció que ya “está cansado” de la canción.



“Lo que pasa es que nosotros (los artistas) escuchamos el tema miles de veces antes de que salga”, argumentó.



Dicha canción ya tiene más de 348 millones de ‘plays’ en YouTube.



Radiohead ya no se siente tan 'Creep'

‘Creep’, el himno de la insatisfacción para muchas generaciones, fue lanzado en 1992 como el primer éxito de la aclamada banda británica Radiohead.



Sin embargo, el ‘hit’ ha sido un dolor de cabeza para sus autores.

Thom Yorke, vocalista y compositor principal de Radiohead. Foto: Juan Diego Buitrago. EL TIEMPO

Según han podido registrar varios medios especializados, Jony Greenwood, guitarrista del grupo, llegó a rasgar su guitarra durante una grabación de la canción.



Inclusive, por lo que han dicho algunos fanáticos de Radiohead en redes sociales, el grupo dejó de tocar la canción por cerca de ocho años.



Todo, de acuerdo con lo que declaró el vocalista Tom Yorke en una entrevista reseñada por ‘Los 40’, porque estaban cansados del aura de ‘Creep’.



"A veces puede ser genial, pero otras veces quiero detenerme a la mitad y decir: 'No, esto no está sucediendo'”, declaró en esa oportunidad.

Madonna no quiere ser más 'Like a virgin'

'La reina del pop' también hace parte de esos grandes artistas que no soportan algunos de sus mayores éxitos.



A pesar de la inmensa acogida que tuvo su segundo álbum, ‘Like a virgin’, la canción homónima y cumbre de esa producción discográfica parece haberse convertido en un 'dolor de muela' para la cantante nacida en Michigan.

La 'reina del pop' durante su presentación en los premios Billboard de 2019. Foto: Ethan Miller. AFP

En 2009, durante una entrevista con una radio neoyorquina, Madonna expresó la molestia de escuchar una de sus canciones más recordadas.



“La gente piensa que cuando uno entra a un restaurante o se va de compras quiere escuchar su propia música. Normalmente eligen 'Like a virgin', y esa es exactamente la que no quiero oír”, comentó.



A Kurt Cobain no le gustaba oír ‘Smell Like teen spirit’

Saliendo del género urbano, este peculiar listado choca con el fallecido vocalista de la banda de grunge más grande de la historia: Nirvana.

Kurt Cobain, vocalista líder de la extinta agrupación Nirvana. Foto: EFE

Por lo que alcanzó a declarar en una destacada entrevista con ‘Rolling Stone’ a comienzos de los noventa, a Kurt Cobain le sorprendía la increíble acogida que tuvo el gran sencillo de su aclamado álbum 'Nevermind' (1991).



"La razón por la que tiene una gran reacción es que la gente ha visto el 'Unplugged' en MTV un millón de veces. Pero creo que hay otras canciones que he escrito que son tan buenas, sino mejores, que esa canción, como ‘Drain you’. Me encanta la letra y nunca me canso de tocarla. Tal vez si fuera tan grande como 'Teen spirit', no me gustaría tanto", declaró entonces.



En la última actualización de lista de las 500 canciones de todos los tiempos hecha por ‘Rolling Stone’, 'Smell Like Teen Spirit' aparece en la quinta posición.

Calamaro, ‘prisionero’ de sus propias canciones

El cantante argentino Andrés Calamaro goza de tener una de las discografías más extensas en la historia del rock en español.



El hecho de haber comenzado su carrera en los años ochenta lo ha llevado a ser un ícono de varias generaciones.

El cantautor Andrés Calamaro. Foto: Raúl Arboleda. AFP

Sin embargo, por lo que contó en una entrevista en 2011 con la agencia de noticias ‘EFE’, parecería estar molesto de interpretar sus temas más antiguos.



“Es inevitable tocar un resumen de mi carrera (...) soy prisionero de mis propias canciones”, lamentó durante aquella oportunidad.

Lorde dice que su mayor éxito suena ‘espantoso’

La joven cantante neozelandesa saltó al estrellato en 2013 con su sencillo ‘Royals’.



Fue cuestión de meses para que esa pegajosa canción se ubicara en los primeros lugares de los principales listados del mundo.

La cantante Lorde nació en 1996. Foto: Ethan Miller. AFP

Sin embargo, por lo que dijo al año siguiente de posicionarse a nivel global, parece que a Lorde no le gustó mucho.



“Suena a ‘ringtone’ de Nokia de 2006. Ninguna de sus melodías son buenas, es desastrosa, espantosa. Pero, por algún motivo, gracias al contexto en el que fue lanzada, funcionó", aseguró en diálogo con el medio británico ‘Daily Record’, en 2014.

