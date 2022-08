Madonna es catalogada como la 'reina del pop', y no en vano, ya que tiene una trayectoria musical que marcó un antes y después para el género pop. Además, ha influenciado a diferentes artistas de talla mundial, por lo que mantiene en alto su título en la industria.



La artista cumplió 64 años este 16 de agosto y, como si se tratara de un regalo para sus fanáticos, anunció que estrenará un nuevo proyecto discográfico titulado como 'Finally enough love: 50 Numbers Ones', el cual va a compilar los cincuenta éxitos con los que ha alcanzado el primer lugar en los 'charts' de música.

Madonna publicó la versión corta del álbum en junio de este año con 16 canciones, entre las que incluyó 'Like A Prayer' y 'I Don´t Search I Find', dos de los más grandes éxitos de su carrera musical como la 'reina' y precursora del movimiento del pop en Estados Unidos y el mundo.



La artista de origen italoamericano explicó que el álbum estará compuesto por 50 canciones número uno en la lista de 'Billboard Dance Club Songs' de Estados Unidos, con algunas de las canciones más memorables de su carrera y también con sencillos que la posicionaron a nivel mundial.



Madonna explicó, durante una entrevista con medios americanos, que con el nombre quiere hacer tributo al baile, que es una de sus grandes pasiones. La lista de 'Dance Club Songs' fue creada para posesionar los 'hits' musicales que son escuchados y bailados en los clubes.



Madonna durante su juventud practicó ballet y también recibió una beca para estudiar y ser profesional en la Universidad de Michigan, pero sus aspiraciones la llevaron a generar una revolución en la industria musical de las décadas de los 80 y 90.

A la par de la celebración de su cumpleaños número 64, Madonna también compartió el vitalicio de su hijo Rocco. Foto: Instagram: @madonna

Además, del anuncio de su nuevo álbum compilatorio, Madonna asistió al cumpleaños número 22 de su hijo Rocco. Ambos celebraron de una manera tradicional y acompañados por una sonata italiana.



Sin duda, la artista estadounidense ha demostrado que no se queda atrás en las nuevas tendencias musicales y quiere mantenerse vigente. Recientemente, Beyonce lanzó su nuevo álbum de estudio e incluyó una nueva versión del sencillo ‘Break my soul’, uno de los más reconocidos de Madonna.



Además, este año fue la invitada especial en el concierto que Maluma dio en Medellín y, según comentó, prepara otras sorpresas para sus fanáticos.

