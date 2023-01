El cierre del 2022 estuvo a cargo de la rapera chocoana Mabiland, que el pasado 6 de diciembre, el mismo día en el que cumplió los 27 años, estrenó su último EP ‘Torque Vol. 1’. Se trata de un compilado de cinco canciones y dos interludios a cargo de Juanes y Julieta Venegas en el que la artista no solo sigue explotando su enorme talento en el género urbano, sino que también experimenta con otros como el neo soul y el R&B.

Para Mabiland, el nacimiento de este disco se dio solo gracias a que se pudo dar la oportunidad de arreglar lo que no estaba bien consigo misma. Antes de seguir haciendo música, antes de pensar en seguir creciendo como artista, tenía que ajustar cosas y sanar heridas, porque, como ella misma lo dice, “ningún motor funciona oxidado, hay que cambiarle las piezas, aceitarlo, tratarlo bien y apretar”.



Este es el tercer trabajo discográfico de esta artista chocoana, después de ‘1995’ (2018) y ‘NINXS ROTXS’ (2021), y fue todo un renacer después de una temporada en la que decía estarse “olvidando de sí misma”. En conversación con EL TIEMPO, en la que se quiso respetar su forma particular de hablar, Mabiland habló sobre el proceso de creación del EP y algunos de sus nuevos proyectos para este año.



Usted ha dicho que, antes de 'Torque Vol. 1' se estaba “olvidando de sí misma”. ¿Qué fue lo que este EP le ayudó a sanar?

Antes del EP yo vivía en Medellín, una ciudad que te puede brindar el cielo o el infierno, y lo difícil es que a veces ni siquiera sabes en qué lado estás. Me pasó mucho mientras estaba allá que hubo gente que yo pensaba que eran mis parceros y luego terminaron siendo unos falsos. Entonces en ese momento dije: ‘Bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy?’. Y aparte de eso me pasaron muchas cosas. Me separé de la pareja con la que estaba, me enfermé, me robaron un montón de veces, de todo. Uno podría decir que fue el peor año de mi vida, pero también fue el mejor, porque aterricé y entendí que no soy especial porque me pasen cosas, hay gente a la que le pasan cosas peores. Y en ese momento quise fue enfocarme en la música. Entonces traté de voltear un poco las cosas y en los videos quise no mostrar todo tan literal, sino como algo más metafórico para que cuando la gente escuche la canción no se imagine el video y, aparte, cuando vea el video, tenga una nueva versión del tema. Digamos, con lo de mi pareja yo estaba muy triste, pero ahí decidí no hacer temas de amor, sino todo lo contrario. Ahí salió ‘Uh Yeah’, salió ‘Vengo’, que eran temas de amor, pero más desde el barrio, desde la gente que iba a estar y ya no está. De hecho, el único tema que sí es como de tusa es ‘Fue’. Pero todo fue un proceso con el equipo que también me ayudó a superar algunas de estas cosas a través de la creación del EP y además a armarlo bien. Por ejemplo, ‘Vengo’ antes era un trap y terminó siendo un tema R&B porque yo quería montar a alguien ahí. Buscamos a Samantha Barrón y yo le dije: “Parce, tengo un tema que es especial para mí porque habla de cosas densas, pero quiero que usted esté ahí”. Entonces le mandé el tema y fue una de las cosas más chimbas que salieron del disco.

Bueno y, ¿de dónde vino el nombre 'Torque'?



Portada del EP 'Torque Vol. 1'. Foto: Cortesía Warner Music

El año pasado empecé unas clases de aprender a armar motores, una cosa muy random, pero que me gustaba para hacer algo más aparte de música. Y ahí aprendí la expresión ‘métale torque’, que es como una forma de decir ‘si usted no aprieta, el motor no arranca’. Entonces un día simplemente llegué al estudio y les dije: “El EP se va a llamar ‘Torque’ y si no saben qué es eso, vayan a Google, no me pregunten nada”. Y a todos les gustó y de una se montaron en la película. Algunos tenían otros trabajos y los dejaron para dedicarse de lleno a esto y fue gracias también a mi equipo que yo misma empecé a apretar. Pensé en todo lo que me faltaba, como terminar la universidad, apenas me faltan cinco materias para terminar Comunicación, entonces eso lo voy a hacer este año. ¿Qué más hay que apretar? Hay que ir más al psicólogo, hay que cuidar la salud física, hay que cuidar a las personas que te rodean, tanto familia como amigos, y así empecé a armar una lista de chequeo para enfocarme en mí y fue ahí que me di cuenta de que no estaba siendo feliz, justamente porque todo eso estaba flojo. Pero, también pienso que la vida da muchas vueltas y me veo ahora, con 27 años, y estoy en el punto que quiero, incluso más allá de lo que en algún momento pensé que iba a llegar. Al final de cuentas eso es Torque.



¿Y las dos noches que estuvo abriéndole a Coldplay también ayudaron a ese proceso?

Eso fue una locura, porque a nosotros nos dijeron que era una posibilidad, pero por un tiempo no sabíamos si iba a pasar de verdad. Y a mí no me gusta celebrar las cosas antes de hacerlas, entonces cuando ya se dio y que los pude conocer y todo, fue una vuelta tremenda. También que los dos shows fueron diferentes, porque el primero yo sentía que la gente tenía como rabia, pero la fuimos conquistando poco a poco. Mientras que el segundo fluyó como una cosa muy armónica desde el principio, con la gente cantando las canciones y coreando mi nombre y todo. Y pues eso abrió otras puertas que ya verán este año, pero en definitiva el año pasado fue una época de enfoque, de estar conmigo, de apretar. Le hemos metido torque a esta vuelta y es por eso que la gente ha estado expectante sobre lo que sigue. En marzo más o menos esperamos estar sacado ‘Torque Vol. 2’ y vamos a ver si para mi próximo cumpleaños puedo tener listo el tercer álbum.



Su música siempre ha estado marcada por el Pacífico, el lugar en el que nació y creció, pero también busca explorar mucho más allá de eso. ¿Cómo cree que esa dualidad se ve en este EP?



Pasó por ejemplo en ‘Quema’, porque ahí la propuesta la hice pensando en mi tierra. Cuando grabamos ese tema estábamos en un estudio personal de Li Saumet en Santa Marta. Habíamos hecho otros tres o cuatro, que espero vean la luz pronto porque están una chimba, y ahí yo les dije: “Bueno, les quiero mostrar algo”. Y les puse La Chirimía y Ritmo Exótico y en esas les dije que quería hacer un Ritmo Exótico, pero a mi manera. Entonces en 15 minutos escribí el rap y ni siquiera quise que le pusieran efectos, todo lo que se oye en la canción fue grabado tal cual, y no te imaginas la enfarrada que nos pegamos con esa canción. Tanto que dijimos “esto tiene que salir ya” y, en efecto, se volvió el sencillo del EP. Para mí esto también es una forma de darle un espaldarazo a todos los muchachos que están detrás de este movimiento, pero es que no solo quería apoyarlos y ya, quería divertirme haciéndolo y así fue. ‘Fue’ también estuvo muy influenciado por el house, que ha estado muy presente en mi vida. Mi mamá escuchaba mucho house porque parte del contrabando de Buenaventura al Chocó era musical, entonces allá llegaban muchos cassettes y vinilos. Y pues eso lo mezclé con el asunto del rap que eso sí los chocoanos somos muy raperos.

¿Cree que se puede concebir su música por fuera del activismo en contra del machismo y el racismo?

Yo no soy capaz de avanzar con mi música y seguir creciendo y a la vez ignorar lo que está pasando en el Chocó.

TWITTER

No, definitivamente. La educación que me dieron a mí siempre fue muy social. Toda la vida mis papás me enseñaron que yo hago parte de una comunidad y yo no soy capaz de avanzar con mi música y seguir creciendo y a la vez ignorar lo que está pasando en el Chocó. Fue lo que pasó con ‘WOW’ en ‘NIÑXS ROTXS’ o lo que pasa con temas como Uh Yeah y Vengo. Todo eso es una forma de decirle a la gente de dónde vengo. También hay un par de canciones que hice hace unos días y espero sacar pronto que son más fuertes, pero todo apunta a reconocer de dónde vengo, porque solo así es que uno sabe para dónde va.



SANTIAGO GÓMEZ CUBILLOS

Escuela de periodismo multimedia EL TIEMPO