La Luz de la noche es la nueva serie de pódcast de la Comisión de la Verdad que es desarrollada por Camino, un estudio de contenido enfocado en el cambio social. Mediante historias reales basadas en testimonios de víctimas y responsables del conflicto armado, la Comisión tiene como objetivo que los oyentes puedan tener una experiencia íntima e inmersiva con cada relato, generando empatía por todas aquellas personas que sufrieron las consecuencias de la guerra en Colombia.

El pódcast cuenta con 15 capítulos y cada uno de los relatos tiene un diseño sonoro envolvente y de la más alta calidad. De acuerdo con Nicolás Vallejo, director de Camino: “Buscamos que el diseño sonoro aportara mucha riqueza ambiental a la narrativa, todo para llevar la experiencia de escucha a la primera persona. Para ponernos en los zapatos de las víctimas y conectar con ellas a través de sus historias”.



Asimismo, la Comisión de la Verdad asegura que estas son historias que el país necesita conocer para no perder la añoranza de la paz y la esperanza del perdón.

EL TIEMPO habló con Luisa Orozco, líder del proceso de creación de contenidos digitales en la Dirección de Territorios para la Comisión de la Verdad, sobre la Luz de la noche.

¿De dónde nace la idea de crear este proyecto?

Pensamos en este formato como la necesidad de compartir el proceso de escucha que la Comisión ha llevado estos tres años. Hemos estado por todo el país, incluso en zonas donde no hay mucho acceso. Por lo que hemos tenido que desplegar muchos esfuerzos para poder ir y hablar con las personas de cada uno de los territorios. Queríamos compartir con el país estos relatos fieles a historias muy humanas de lo que fue el conflicto armado. Más allá del dolor, hay unas trayectorias muy importantes que la gente merece conocer en cada una de esas historias: cómo la gente afrontó muy dignamente el conflicto armado. Incluso cómo los responsables también han surtido todo un proceso que los ha llevado a reparar muchos de los daños, buscando sanar su propio dolor.

Son historias que deberían ser escuchadas por todos...

Esto merece ser conocido por toda la sociedad. Es una necesidad que tenemos como país, de vernos y poder escuchar lo que fue el conflicto armado, el daño que hizo en la sociedad y lo que sigue haciendo hoy en día. Creemos que el primer paso que damos hacia una sociedad más equitativa, justa y en paz empieza por escuchar, por comprender el porqué del conflicto armado. Eso lo van a encontrar en cada una de las historias que están en estos 15 capítulos.

¿Cuáles fueron los principales objetivos que se plantearon?

Poder tener un producto sonoro que tuviera una gran capacidad de difusión, sobre todo en públicos que no son tan cercanos y no están tan vinculados a la narrativa de la paz, al proceso en sí mismo o a la información que se ha difundido alrededor. Otro de los objetivos es poder retratar muy fielmente la diversidad de voces que componen el conflicto y también la diversidad del mundo de las víctimas y responsables. Este es el objetivo más importante de la serie, darle cuerpo e historias humanas a cada uno de estos personajes. Muchas veces creamos una especie de metáfora sin rostro, un dolor que tampoco tiene vida y creemos que dentro de eso hay muchas más respuestas a lo que somos y vivimos como sociedad. Esos fueron los dos objetivos principales: poder tener un producto comunicativo muy fuerte y también tener un producto muy sensible, que diera cuenta de lo que hemos vivido como sociedad en el conflicto armado, del dolor, pero de la esperanza de no repetirlo.

¿Qué temas del conflicto se tratan?

Son 15 capítulos que tocan muchos hechos victimizantes, desde el desplazamiento forzado hasta el despojo. Hay violencia sexual. También hay relatos de tres responsables: uno de Fuerza Armada, un exparamilitar y una exguerrillera. Entonces van a encontrar muchos matices alrededor de lo que fueron estos hechos. Hay relatos de mujeres, sindicalistas... bueno, hay una gran variedad de temas que componen el país en el sufrimiento del conflicto armado.

¿Cómo fue el proceso de selección de historias para cada capítulo?

El proceso de selección de historias arranca con un proceso participativo de las 28 territoriales que componen la Dirección de Territorios a nivel nacional. Cada una de estas nos sugiere cuáles son esos testimonios que ellos creen que retratan muy bien el territorio del que se está hablando. Pero también son muy sensibles y tienen una gran capacidad comunicativa de todos los hechos que están allí narrados. En esa primera fase tuvimos alrededor de 200 testimonios y ya después comenzamos a hacer un proceso de selección de la pluralidad de las voces, para poder comprender muchas de los matices y de las aristas del conflicto armado. Fuimos depurando hasta que llegamos finalmente a 15 capítulos. Este proceso de selección fue muy intenso, para que justamente esos territorios quedaran bien plasmados, con una representación muy fiel de lo que había sido el conflicto en cada uno de esos espacios.



¿Por qué decidieron que los capítulos duraran cinco minutos?

Es un formato corto, que está hecho para públicos y una dinámica que no requiere un tiempo muy largo para entender o para destinarle a la serie radial. Fue un proceso difícil condensar testimonios de una, dos o tres horas en cinco minutos. Pero el formato permite que sea compartido de una manera mucho más ligera. Permite que también sea escuchado en espacios laborales, en pausas activas o mientras vas en el transporte público. Creemos que los cinco minutos nos sirven mucho, sobre todo para la intención de dar la fuerza al centro de la historia, y también para que la gente se interese en profundizar en la información que allí está encontrando. Finalmente, esto es solo un pedacito de lo que fue el conflicto y creemos que también eso puede desarrollar mucho interés en lo que vamos a sacar como Comisión de la Verdad.



Ustedes tuvieron en cuenta las dos caras del conflicto: víctimas y responsables…



Sean víctimas o responsables los que están hablando, ellos mismos han hecho un proceso de desescalar todos sus odios, rencores y dolor. Han transformado mucho de su dolor en capacidades o intenciones de crear unas nuevas formas mucho más equitativas y bonitas para poder sobrevivir en cada uno de esos territorios. Esa es la función de la verdad en la sociedad: sirve para reconocernos, para ver lo que somos como sociedad, pero también para ver lo que no queremos ser. Es el principio de la construcción de una sociedad diferente, y eso es principalmente lo que queremos hacer como la Comisión de la Verdad: comenzar a sacar este tipo de productos comunicativos que nos permitan encontrar puentes entre lo que somos, entre cada uno de los territorios, y que nos permitan tener unos relatos colectivos alrededor de la no repetición y de lo que ya no queremos volver a vivir.



¿Quiénes pueden escuchar el pódcast?

Este es un producto que tiene una capacidad de trascender generaciones. La serie radial está diseñada en un formato en el que quisimos emular la radionovela que se hacía principalmente en radios comunitarias y regionales. Asimismo, tiene paisajes sonoros y una musicalización muy bella que nos permite acentuar diferentes cosas. Estos componentes metidos en un capítulo permiten que la serie tenga una acogida y que el público sea muy diverso. Además, uno de los objetivos que olvidé mencionar justo es eso: que el pódcast pueda comenzar a entablar conversaciones entre las diferentes generaciones, pero también a nivel país, ¿qué me provoca un testimonio de esos? Y ¿con quién lo quiero hablar? Por otra parte, incitar a hablar de las historias propias o del entorno cercano alrededor del conflicto armado. Hay historias también de cómo se vivió en lo urbano y creo que ahí todos tenemos una partecita que explorar y reconocer en cada uno de nuestros dolores, familias y entornos.

¿Qué fue lo más difícil de consolidar este proyecto?

Los guiones. Como dije, son historias o testimonios que duran una gran cantidad de tiempo, donde la gente nos compartió su vida, y condensar en cinco minutos fue muy difícil. Pero fue un proceso muy respetuoso, que nos implicó un trabajo ético muy fuerte para respetar las voces y las intenciones de lo que nos habían contado estas personas. La Comisión de la Verdad no hizo un proceso de edición de testimonios, sino que hizo un proceso de guion, para que las otras personas pudieran hablar, para que los actores pudiesen interpretar. Los hechos que hay allí son fieles a lo que nos contaron cada una de las personas. Ese fue el proceso más difícil. Sin embargo, quedaron muy bien hechos y respetan mucho el dolor que hay de cada una de las víctimas.

Por otra parte, ¿qué consideran que es lo más gratificante?

Tener un producto que dignifique el dolor y la dignidad con la que afrontaron las víctimas y también los responsables el conflicto armado. Creo que eso es lo más gratificante de tener un producto como este y es que no es algo que revictimiza, sino que engrandece esa capacidad de resiliencia, de sobrevivencia y de inventar todo el tiempo nuevas formas para hacer un mundo más justo y para construir la paz en los territorios. Es un relato muy fiel de ese anhelo que tenemos muchos o la mayoría de los colombianos: no volver a caer en un ciclo de guerra y no repetir el dolor que ya pasamos.



¿Están trabajando en una segunda temporada?

Por ahora nos quedamos con estas 15 historias. Estamos viendo si podemos trabajar en una segunda temporada, pero que responda más fuerte a los hallazgos de la investigación, a lo que la Comisión de la Verdad está estructurando y va a comenzar a salir en el informe final. Entonces probablemente el otro año tengamos una segunda temporada con más historias, pero contándole al país los porqués del conflicto, un poco más explicativo en cada una de las regiones. Es un proceso de mucho tiempo, pero vamos a ir estructurando y seleccionando los testimonios e historias que nos pueden servir para ello.

CATALINA ARIZA CONTRERAS

