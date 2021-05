Murió Rubén Lanao, acordeonero de la Sinfónica Vallenata

Rubén Lanao, acordeonero vallenato nacido en Maicao (La Guajira) fue uno de los invitados a grabar el año pasado junto con Silvestre Dangond, cantante con el que lo unía una amistad. Juntos habían grabado la canción Tú amor no fue amor.

Lanao, fallecido en la tarde de este viernes 30 de abril, en Barranquilla, también había acompañado con sus notas a vocalistas como Luis Vence, Jorge Adel y Lidio García y era uno de los 18 virtuososo del acordeón vallenato que había sido invitado por el Rey Vallenato Beto Villa a presentarse en el concierto de gala de la Sinfónica Vallenata, justo en esta misma fecha.

Al conocer la noticia del deceso La Sinfónica envió un mensaje de condolencias. Indicó que el maestro "Beto Villa lamenta la pérdida de su gran amigo alumo y colega Rubén Lanao". También recordó que llevaban seis meses trabajando "hombro a hombro" para esta noche.



Justamente, en su cuenta de Instagram, Lanao había compartido hace varios días algunos mensajes alusivos a este concierto virtual y a su participación en el mismo.



En un video había compartido con sus seguidores que aprendió a tocar el acordéon por sí mismo: "No hubo quien me enseñara, yo tocaba el acordeón al tiempo que escuchaba la música en la radio, así fuera en otro tono. Pero yo le daba y me acostumbré a hacerlo y fui siguiendo, hasta que fui perfeccionandomente en el tema".



Sobre el concierto había agregado: "Este es un evento nunca antes visto y nuestro legado nunca muere".

Sin embargo, hace algunos días Lanao fue alcanzado por el virus y fue hospitalizado en la Clínica Perfect Health de Barranquilla, debido a las afecciones pulmonares generadas por el virus. Desde entonces, familiares y amigos habían hecho cadenas de oración, algunas virtuales en espera de una mejoría. Sin embargo, Lanao perdió la batalla contra el virus en la tarde de este viernes, pocas horas antes del show que había venido preparando.

