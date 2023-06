En medio de una multitud emocionada, los ojos de todos se centran en Luisa, cuyo cuerpo parece desafiar las leyes de la gravedad. Con cada movimiento audaz, la figura de esta bailarina se sumerge en el mundo del breaking, llevando al público a un frenesí de asombro y admiración.



El breaking, también conocido como danza deportiva, es una forma de danza urbana que surgió en la década de 1970 en las calles de Nueva York. Se caracteriza por una combinación de movimientos que van sincronizados con la música hip-hop y ritmos electrónicos.



Le recomendamos: Wu-Tang Clan: las leyendas del hip hop 'vieja escuela' llegan a Colombia

Sincronización que maneja muy bien Luisa Fernanda Tejada, más conocida como Luma, una joven de 29 años quien logra hechizar a la audiencia con cada uno de sus movimientos.



Nacida y creció en Medellín, en la Comuna 3 de esta metrópolis. Fue allí en donde descubrió el mundo del hip-hop y posteriormente del breaking.

Luisa Fernanda Tejada, atleta colombiana conocida como B-Girl Luma, ganó el título del WDSF Campeonato Panamericano Breaking for Gold. Foto: Cortesía Luma.

Desde entonces, lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en una pasión, que finalmente terminó siendo su estilo de vida.



Detrás de cada pirueta hay una historia. Esta bailarina ha enfrentado obstáculos en su camino hacia la grandeza. Horas interminables de práctica, lesiones y sacrificios personales han moldeado su carácter y han fortalecido su resiliencia.

Además: 'Las mujeres somos como una represa desbordada que no pueden contener'

La danza deportiva hará su debut olímpico en París 2024. Foto: Cortesía Luma / Instagram fotógrafo: @littleshao para RedBull.

Esto se ve reflejado en los grandes logros que ha obtenido para ella y el país, pues gracias a su disciplina, ahora está en camino a los Juegos Olímpicos en París 2024, con el fin de participar en el breaking deportivo.

¿Por qué enfocarse en el breaking?

Yo conocí el baile desde muy pequeña porque sentía que era una manera como de dispersarme un poco del entorno en el que uno está creciendo y de alguna manera este tipo de plataformas y espacios de danza siempre están en las casas culturales de las comunas.

Entonces, cerca de mi casa, había una casa cultural donde yo empecé a bailar ritmos tradicionales. Empecé con la salsa, el porro, la cumbia, y ahí comencé a formar y a desarrollar la danza como parte de mi vida.

Siga leyendo: "Amo el rap porque salvo mi vida": Selene

Fue después, como en décimo o noveno grado, cuando conocí a un profesor que hacía breaking. Ya posteriormente lo conocí (el breaking) en la Comuna 3, por eventos de Presupuesto Participativo que se hacían en la ciudad. Vi la presentación de Cuatro Elementos Escuela que es liderada por Crew Peligrosos de la ciudad de Medellín, y pues emprendí este camino de ir a tomar clases allá.

¿Cómo fue comenzar en este mundo?

No era fácil porque debía caminar dos horas desde mi casa para ir hasta allá y dos horas regresando a mi casa. Al principio mi familia no lo entendía porque llegaba muy tarde y yo estaba todavía muy pequeña. Ni siquiera había cumplido la mayoría de edad.



Sin embargo, eso era lo que me apasionaba y me gustaba. Incluso cuando termine el colegio estudié administración en salud, pero no me hacía feliz, entonces ahí fue cuando decidí que quería seguir bailando. Entonces sí, mi carrera comenzó como desde el 2011 más o menos, cuando tenía casi 17 años.

¿Cómo es vivir de la danza en Colombia?

Yo quería hacer algo que fuera diferente a lo que me hiciera feliz y no algo que encajara la sociedad o que encajaran los parámetros de mi familia, que era salir de estudiar, conseguir un trabajo, etcétera.



Esto sucedió porque a esa edad (17 años) falleció de leucemia una prima y ella estaba muy joven en ese momento, o sea, tenía 27 años y poder pasar esa transición con mi familia de ver a alguien tan joven morir fue como un momento en el que determiné en mi vida lo que yo quería hacer.

Ahí entendí que, al final, si se te acaba la vida, lo que te llevas es lo que alcanzas a vivir. Pero también dije "yo no sé como voy a vivir", porque el deporte o la danza en Colombia es como un riesgo porque no tienes oportunidad de laborales, ni oportunidades económicas para poder salir adelante.

En este momento realmente la pregunta es vivir o sobrevivir, porque son dos cosas muy diferentes, porque estás viviendo de lo que te gusta, de lo que te hace feliz, pero al mismo tiempo tienes que hacer muchos sacrificios.

Su trayecto ha sido reconocido a nivel mundial debido a tus grandes éxitos. ¿Cuáles han sido los dos momentos claves en su carrera como bailarina?

Yo me dejé guiar por Crew peligrosos y ellos abrieron un montón de oportunidades para mí. Eso fue lo que me ayudó en el proceso de crecer y formarme, incluso a ver esto podría ser mi carrera profesional.

Podría ser de su interés: Crew Peligrosos y su apuesta por un hiphop más poderoso

El Breaking es una de las disciplinas que entró a ser parte del programa de los Juegos Olímpicos. Foto: Cortesía Luma / Instagram fotógrafo: @littleshao para RedBull.

Entonces, el primero fue en el 2017, cuando decido venir unos meses a Bogotá para participar más constantemente en competencias y eventos. En la capital la escena es muy grande y la participación de mujeres es mayor. Aquí pude participar en talleres y competir.



La segunda parte fue cuando en el 2018 participo en un evento en Bogotá que no tenía clasificación para mujeres, pero sí para un evento internacional en Estados Unidos, entonces yo me comunico con la Organización Internacional para que ellos me den un apoyo al estar yo allí.



Entonces fue como mi primer escenario internacional fuerte y realmente yo iba sin cero expectativas, o sea, yo quería ir a conocer la escena, pero estaba preparada para perder y realmente terminé ganando el evento que fue, pues también una sorpresa para mí.

¿Qué es lo que le motiva a levantarse a bailar todos los días?

La palabra. O sea la palabra que yo he puesto en mí, porque siento que lo más difícil para uno como persona es defraudarse a uno mismo. Además, dormir con eso de que no estás haciendo lo suficiente bien... porque nadie te está forzando a hacer nada. Entonces, de alguna manera es no fallarme a mí porque sé lo que se siente fallarme y es una sensación que evitó tener.

¿Podría la danza deportiva ser un medio para empoderar a la mujer?

El empoderamiento femenino en el breaking precisamente es muy fuerte porque las mujeres que deciden hacerlo, apuestan por algo que no te ofrece mayores posibilidades. Son personas que tienen claro en la vida que no se van a dejar derrumbar y menos una mujer que muchas veces tiene que luchar.

Lea acá: Eminem cumple 50 años convertido en un ícono del rap estadounidense

En Chile, Luisa Fernanda, en representación de Colombia, se adjudicó el título de campeona del Panamericano de Breaking for Gold. Foto: Cortesía Luma / Instagram fotógrafo: @littleshao

Afortunadamente, yo llegué al breaking en un momento en el que ya había una inclusión y que los hombres hacían parte de eso. Yo llegué a una escuela liderada por hombres que me abrieron la puerta y me enseñaron, pero de mi generación hacia atrás, las mujeres contaban una historia totalmente diferente.

¿Qué parte del camino falta para llegar a los Juegos Olímpicos de París?

Faltan demasiadas cosas, entre ellas la credibilidad en Colombia para que piensen que los atletas colombianos pueden llegar a esa plataforma y con base en eso los recursos para que lleguen hasta allí.



En mi caso, el cronograma olímpico comenzó en febrero y seguimos esperando que la Federación pueda dar su apoyo -que tiene todas las intenciones de hacerlo-, sin embargo, no se les ha facilitado los recursos para lograrlo.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS