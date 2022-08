Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se han convertido en una de las relaciones más estables de la farándula del país. Juntos han demostrado que tienen una serie de proyectos por estrenar.



A pesar de que están esperando su segundo hijo, no han dejado atrás otros propósitos y trabajos que tenían en la mira. Además de la administración de su restaurante, la pareja quiere debutar como un dúo musical.



(Más: MTV VMA: J Balvin se quedó con las manos vacías en la premiación).

Pipe Bueno es un reconocido artista de música popular en Colombia y ahora estrenará una canción con la mamá de sus hijos. En otras ocasiones, Luisa Fernanda ha hablado sobre su pasión por la música y su deseo de participar algún día en esta industria.



La pareja se unió para cantar una versión compartida del clásico de Paulina Rubio llamado ‘El último adiós’. El sencillo contará con su propio video oficial y saldrá a la luz el próximo jueves primero de septiembre a la media noche.



En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, la influencer compartió una parte de cómo sonará la nueva canción. Desde ya los comentarios se llenaron de fanáticos y curiosos.



(También: Bad Bunny sorprendió en la gala de premios MTV al besar a uno de sus bailarines).



“Este próximo jueves a media noche es el lanzamiento de este cover que grabé junto con pipe, gracias @georgyproducer gracias @pipebueno me llevaron a descubrir cosas nuevas en mi voz que jamás imaginé lograr, la disciplina y la preparación siempre traerán buenos resultados. LANZAMIENTO OFICIAL ESTE PRÓXIMO JUEVES 11:59 p.m”, escribió Luisa Fernanda.



La producción fue realizada por Georgy Parra Salvaje, un reconocido profesional de la industria que ha sido nominado al premio Grammy Latino en nueve oportunidades. La creadora de contenido le agradeció por su ayuda en la mejora de su técnica vocal.



La mujer ha demostrado su versatilidad en varios campos. Hace apenas unas semanas estrenó otra canción con Pipe Bueno llamada ‘Vienes o voy’, que ya tiene más de 600 mil reproducciones en Youtube.



(Le recomendamos: El nuevo cambio físico de Ricky Martin que preocupa a sus fanáticos).

Se preparan para recibir a Domenic

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están a la espera de la llegada de su segundo hijo, un niño que llevará el nombre de Domenic. Los famosos han compartido todas las etapas del embarazo con sus seguidores.



En un inicio, la pareja ignoró los rumores de una supuesta gestación hasta que no estuvieron seguros de que el bebé estuviera a salvo. Luego, en sus cuentas de Instagram publicaron el momento en el que se enteraron del resultado de la prueba de embarazo.



(Más: MTV VMA: Taylor Swift, Nicki Minaj, Bad Bunny y otros ganadores de la velada).



También mostraron a sus admiradores como fue la fiesta en la que descubrieron el género del pequeño. Ahora, a pocas semanas de dar a luz, Luisa Fernanda W ha enseñado los preparativos para el nacimiento.



En una historia de su cuenta de Instagram, reveló que el recién nacido no tendrá su propio cuarto y que tendrá que compartir con su hermano mayor, Máximo. El hecho causó sorpresa en redes sociales entre algunos internautas.



“Los cuartos de los bebés me parecen divinos y todo eso.. precioso. Pero con la experiencia de mi primer hijo me quedó que un cuarto para el bebé recién nacido, no es necesario. Por el tema de la lactancia... es más cómodo para lactarlos”, explicó la influencer.



La mujer mostró videos de cómo es el cuarto de los pequeños. Luisa Fernanda se mostró tranquila por la llegada del bebé y aseguró que con Máximo ya aprendió varias cosas.

Más noticias

Falleció el guitarrista español Manolo Sanlúcar, referente del flamenco

Britney Spears lanzó con Elton John su primera canción desde 2016

Britney Spears: 'Estaba asustada y rota'

Karol G estrena el video de su nuevo sencillo 'Gatúbela'

Knotfest 2022: Judas Priest y Pantera, encabezan cartel de invitados

Tendencias EL TIEMPO